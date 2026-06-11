Megszólalt a Master Good vezére, segélykiáltás volt az elhíresült nyilatkozata, gazdasági katasztrófa lenne Magyar Péterék terve

A külföldi munkavállalók alkalmazásának korlátozása komoly működési nehézségeket okozhat a hazai élelmiszeriparban – hívta fel a figyelmet ifj. Bárány László. A Master Good ügyvezető igazgatója az Indexnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a harmadik országból érkező dolgozók foglalkoztatása nem költségcsökkentési célokat szolgál, hanem a strukturális hazai munkaerőhiány miatt vált elkerülhetetlenné.

Kényszerűség, nem költségcsökkentés

A cégcsoport jelenleg 580 Fülöp-szigeteki munkavállalót alkalmaz 2+1 éves szerződéssel. Az ügyvezető kiemelte, hogy