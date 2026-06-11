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Megszólalt a Master Good vezére, segélykiáltás volt az elhíresült nyilatkozata, gazdasági katasztrófa lenne Magyar Péterék terve

2026. június 11. 08:42

A külföldi munkaerő korlátozása miatt elmaradhat a Master Good 120 milliárd forintos beruházása. Ha a terv megvalósul, a Master Good kénytelen lesz csökkenteni a termelési volumenét, ami az árbevétel és a nyereség visszaesését vonja maga után.

2026. június 11. 08:42
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A külföldi munkavállalók alkalmazásának korlátozása komoly működési nehézségeket okozhat a hazai élelmiszeriparban – hívta fel a figyelmet ifj. Bárány László. A Master Good ügyvezető igazgatója az Indexnek adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a harmadik országból érkező dolgozók foglalkoztatása nem költségcsökkentési célokat szolgál, hanem a strukturális hazai munkaerőhiány miatt vált elkerülhetetlenné.

Kényszerűség, nem költségcsökkentés

A cégcsoport jelenleg 580 Fülöp-szigeteki munkavállalót alkalmaz 2+1 éves szerződéssel. Az ügyvezető kiemelte, hogy 

a külföldi munkaerő alkalmazása kifejezetten magasabb költségekkel jár a vállalat számára, mint a hazai dolgozóké, mivel a toborzási kiadások mellett a lakhatásuk biztosításáról is gondoskodni kell. 

A távol-keleti munkavállalók kiválasztását a többéves pozitív tapasztalatok, a megbízhatóság és a könnyű beilleszkedés indokolja.

Bárány László hangsúlyozta, hogy a külföldi dolgozók jelenléte nem egyedi magyar jelenség. Példaként említette a V4-országokat és a tágabb Európai Uniót, ahol szintén aktívan foglalkoztatnak harmadik országbeli munkaerőt a gazdaság működtetéséhez, és sehol sem alkalmaznak adminisztratív tiltásokat. Meglátása szerint a folyamat hasonló ahhoz, ahogyan a nyugat-európai piacok is évtizedek óta támaszkodnak a közép-kelet-európai – köztük a magyar – munkavállalókra a helyi munkaerőhiány enyhítésére.

Párbeszédet kezdeményeznek a kormánnyal

Az ügyvezető szerint a vállalat közelmúltbeli nyilatkozatai egyfajta szakmai segélykiáltásként értékelhetők. Mivel az új kormányzat nemrég lépett hivatalba, a gazdasági szereplőknek még nincsenek bejáratott csatornáik a közvetlen egyeztetésre, ezért a nyilvánosságon keresztül szorgalmazzák a párbeszéd elindítását.

Szeretnénk a kormányt párbeszédre felkérni, ahol elmondhatjuk az álláspontunkat és meg tudunk világítani általuk eddig számításba nem vett következményeket”

– nyilatkozta a cégvezető.

A tervezett szigorítások kockázatai

A szabályozás tervezett szigorítása a vállalat szerint közvetlen kockázatot jelent a termelés folyamatosságára nézve. Amennyiben bizonyos fizikai munkakörök betöltetlenek maradnak a kieső külföldi dolgozók miatt, 

a Master Good kénytelen lesz csökkenteni a termelési volumenét, ami az árbevétel és a nyereség visszaesését vonja maga után.

Ezenfelül a tervezett jelentős fejlesztések megvalósítása is bizonytalanná válik Magyarországon, és felmerülhet a beruházások más országba történő áthelyezése. Az ügyvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vállalat alapvetően belföldön szeretne terjeszkedni, és bízik abban, hogy a kormányzat és a vállalkozások közötti egyeztetések eredményeként minden érintett számára elfogadható, a gazdaság érdekeit szolgáló szabályozási javaslat születik.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 24 komment

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survivor
2026. június 11. 09:59
Magyarorszahon nincsen 600 melós ? Tessek odaküldeni az orszag 600 legburabb bölcseszet....🤣
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1
0
citromosParizer
2026. június 11. 09:48
újabb indok lesz az ukrán világító gmo-s cuccok behozatalára, meg a többi toxikus szarra. erre szavaztak a röfik, nincs semmi probléma
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4
0
martens
2026. június 11. 09:41
Ez teljes idiótizmus, amit a Fostos csinál. A dilettantizmus csimborasszója. Megtiltja azon harmadik országból érkezők beutazását, akik valóban dolgozni jönnek és megengedi, sőt hívja azokat, akiknek eszük ágában sincs dolgozni, nagy részben bűnöző és terrorista társaság, akiket el kell tartani, csak azért, mert Brüsszel így akarja. - Nem Brüsszelt kellene nézni, hanem a magyarok érdekét és véleményét. Itt derül ki, hogy a Fostos Brüsszel csicskája vagy Magyarország miniszterelnöke-e.
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7
0
states-2
2026. június 11. 09:35
A pszichopata drogos egymagában is egy gazdasági és természeti katasztrófa is.
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3
0
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