Megszólalt a Master Good vezére, segélykiáltás volt az elhíresült nyilatkozata, gazdasági katasztrófa lenne Magyar Péterék terve

a külföldi munkaerő alkalmazása kifejezetten magasabb költségekkel jár a vállalat számára, mint a hazai dolgozóké, mivel a toborzási kiadások mellett a lakhatásuk biztosításáról is gondoskodni kell.
A távol-keleti munkavállalók kiválasztását a többéves pozitív tapasztalatok, a megbízhatóság és a könnyű beilleszkedés indokolja.
Bárány László hangsúlyozta, hogy a külföldi dolgozók jelenléte nem egyedi magyar jelenség. Példaként említette a V4-országokat és a tágabb Európai Uniót, ahol szintén aktívan foglalkoztatnak harmadik országbeli munkaerőt a gazdaság működtetéséhez, és sehol sem alkalmaznak adminisztratív tiltásokat. Meglátása szerint a folyamat hasonló ahhoz, ahogyan a nyugat-európai piacok is évtizedek óta támaszkodnak a közép-kelet-európai – köztük a magyar – munkavállalókra a helyi munkaerőhiány enyhítésére.