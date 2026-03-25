Komoly erősítést kaptak a budapesti rendőrök (VIDEÓ)

Az új hajó gyorsabb és hatékonyabb rendőri, mentési és ellenőrzési munkát tesz majd lehetővé.
Jelentős fejlesztéssel erősödött a budapesti rendőrség vízi egysége, miután egy új építésű szolgálati hajó került a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság flottájába. Az egyedi gyártású MS BOAT C10 típusú jármű Lengyelországban készült 2026 ban, és a vízirendészeti feladatok hatékonyabb ellátását szolgálja – írta meg az Infostart.
A 10,5 méter hosszú, 2,6 méter széles, alumíniumötvözetből épített hajó feltöltött állapotban hozzávetőleg 6,5 tonnát nyom, kialakítása pedig lehetővé teszi, hogy az év minden szakában szolgálatba álljon.
Az új hajó többféle feladat ellátására alkalmas. Egyszerre több ember szállítását is biztosítani tudja, emellett mentési műveleteknél is hatékonyan használható. A már szolgálatban álló Sugó nevű hajóhoz hasonlóan vezetési pontként is működhet, ugyanakkor annál gyorsabb, és korszerűbb manőverezési képességekkel rendelkezik.
A meghajtásról két Suzuki motor gondoskodik, amelyeket modern orrsugár kormány egészít ki, ezzel segítve a pontos irányítást, szolgálati hajó maximális sebessége óránként 55 és 75 kilométer közé tehető.
A fedélzeten önálló áramtermelő rendszer működik, emellett nagy teljesítményű radar és szonárberendezés is rendelkezésre áll. Ezek az eszközök a biztonságos és eredményes feladatvégrehajtást támogatják. A hajó alaphelyzetben tíz ember szállítására alkalmas, szükség esetén azonban ennél nagyobb létszám mozgatására is képes. A búvártevékenységek támogatásában szintén fontos szerepet kaphat, így összetett módon járul hozzá a vízi rendészeti, mentési és ellenőrzési feladatok színvonalának emeléséhez.
Az új szolgálati eszköz üzembe állításával számottevően javulhat a rendőrség reagálóképessége és jelenléte a Duna teljes budapesti szakaszán.
Nyitókép forrása: A PoliceHungary Youtube-oldala
