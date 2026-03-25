Komoly erősítést kaptak a budapesti rendőrök (VIDEÓ)

Jelentős fejlesztéssel erősödött a budapesti rendőrség vízi egysége, miután egy új építésű szolgálati hajó került a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság flottájába. Az egyedi gyártású MS BOAT C10 típusú jármű Lengyelországban készült 2026 ban, és a vízirendészeti feladatok hatékonyabb ellátását szolgálja – írta meg az Infostart.

A 10,5 méter hosszú, 2,6 méter széles, alumíniumötvözetből épített hajó feltöltött állapotban hozzávetőleg 6,5 tonnát nyom, kialakítása pedig lehetővé teszi, hogy az év minden szakában szolgálatba álljon.