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viharos szél zivatar szél

Jégesőre is készülhetünk – több hullámban csap le az ítéletidő az országra

2026. június 10. 21:57

A Dunántúlon már szerda késő este megérkezhet a rendszerbe szerveződő zivatarzóna.

2026. június 10. 21:57
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Több hullámban érkező zivatarok, felhőszakadás, viharos szél és helyenként jégeső is kísérheti a következő napok időjárását Magyarországon – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből. A Dunántúlon már szerda késő este megérkezhet a rendszerbe szerveződő zivatarzóna.

A szakemberek szerint a kora esti óráktól elszórtan alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez lokálisan jelentős csapadék és erős széllökések társulhatnak. Késő estére a Dunántúlon a cellák gyorsan összeállhatnak, 

ekkor már felhőszakadás és jégeső is előfordulhat.

A déli és délnyugati térségekben akár heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarrendszer éjfél körül érheti el a Duna vonalát, majd hajnalra fokozatosan gyengülve halad tovább kelet felé.

Baranya, Somogy és Tolna megyére másodfokú riasztás van érvényben a várható heves zivatarok és jégeső miatt, az ország nagy részén pedig elsőfokú figyelmeztetés szerepel.

Csütörtökön rövid időre nyugodtabb, naposabb időszak következik, de estétől nyugat felől újabb zivatarhullám érkezik, amely ismét rendszerbe szerveződhet. A hevesebb cellákban ismét jégeső, felhőszakadás és viharos szél sem kizárt. A meteorológiai előrejelzés szerint a front mögött átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, és több helyen erős, olykor viharos szél is kísérheti az időjárási fordulatot.

Nyitókép: MTI/Varga György

Összesen 1 komment

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Obsitos Technikus
2026. június 10. 22:36
Ajvé szelasszié. Itt a nyár. Mi essen? Hódara?
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