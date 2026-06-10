Jégesőre is készülhetünk – több hullámban csap le az ítéletidő az országra

A déli és délnyugati térségekben akár heves zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarrendszer éjfél körül érheti el a Duna vonalát, majd hajnalra fokozatosan gyengülve halad tovább kelet felé.

Baranya, Somogy és Tolna megyére másodfokú riasztás van érvényben a várható heves zivatarok és jégeső miatt, az ország nagy részén pedig elsőfokú figyelmeztetés szerepel.

Csütörtökön rövid időre nyugodtabb, naposabb időszak következik, de estétől nyugat felől újabb zivatarhullám érkezik, amely ismét rendszerbe szerveződhet. A hevesebb cellákban ismét jégeső, felhőszakadás és viharos szél sem kizárt. A meteorológiai előrejelzés szerint a front mögött átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, és több helyen erős, olykor viharos szél is kísérheti az időjárási fordulatot.