Készüljön fel, visszatér a kánikula: mutatjuk a jövő heti előrejelzést

Visszatér a kánikula a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius-fok felett alakul. A napos-gomolyfelhős időben záporok, zivatarok kialakulhatnak – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.