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zápor zivatar szél kánikula zápor hőmérséklet

Készüljön fel, visszatér a kánikula: mutatjuk a jövő heti előrejelzést

2026. július 12. 15:31

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső.

2026. július 12. 15:31
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Visszatér a kánikula a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke ismét jellemzően 30 Celsius-fok felett alakul. A napos-gomolyfelhős időben záporok, zivatarok kialakulhatnak – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn általában napos, gomolyfelhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északias szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni.

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Kedden napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel az északkeleti és a nyugati, délnyugati megyékben fordulhatnak elő. Az északias szél helyenként élénkül meg. Hajnalban 10-21 fok közötti hőmérséklet valószínű, a hidegre hajlamos helyeken lesz a hűvösebb, míg a vízpartoknál az enyhébb idő. Délután 28 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, de szórványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet élénk lökések kísérik. A hajnali 12-22 fokról délutánra 28 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.

Csütörtökön a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható. Záporok, zivatarok előfordulhatnak, nagyobb eséllyel a keleti, északkeleti megyékben. Az északias szél megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 27 és 33 fok között valószínű.

Pénteken napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, zápor, zivatar kevés helyen alakulhat ki. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

Szombaton napos idő várható gomolyfelhőkkel, amelyekből zápor, zivatar elszórtan alakulhat ki. A változó irányú szél mérsékelt marad. A minimum 14 és 22, a maximum 28 és 34 fok között változhat.

Vasárnap napos, gomolyfelhős idő valószínű, de elszórtan lehet zápor, zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután 28 és 34 fok között valószínű.

(MTI)

Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

 

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Összesen 2 komment

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Kanmacska
2026. július 12. 17:09
34 fokos maximum még nem kánikula.
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kulakman
2026. július 12. 15:41
Azt se tudjátok , tegnap milyen idő volt, nemhogy a jövő hetit, bár a kánikulát , azt el szoktátok találni!
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