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dunántúl érték hőmérséklet

A Dunántúlon bármikor lecsaphat egy kiadós eső

2026. július 13. 16:19

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 30 és 34 fok között várható.

2026. július 13. 16:19
vihar, zivatar

Hétfőn inkább csak északkeleten, kedden már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, akár zivatar. Az északias szél ismét sokfelé megélénkül, hétfőn a Dunántúlon egy-egy helyen meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

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Nyitókép: MTI/Varga György

 

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