A Dunántúlon bármikor lecsaphat egy kiadós eső

Hétfőn inkább csak északkeleten, kedden már a Dunántúlon is kialakulhat zápor, akár zivatar. Az északias szél ismét sokfelé megélénkül, hétfőn a Dunántúlon egy-egy helyen meg is erősödhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken pár fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.