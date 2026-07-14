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franciaország politico atomenergia nukleáris energia hőmérséklet

Franciaország mindent feltett a nukleáris energiára, azonban a felmelegedés közbe szólhat

2026. július 14. 08:36

A melegben gyakori, hogy le kell állítani az atomerőműveket.

2026. július 14. 08:36
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A brutális hőhullámokkal járó nyár Franciaországban egyre nagyobb aggodalmakat kelt azzal kapcsolatban, hogy az ország atomenergia-infrastruktúrája képes-e megbirkózni a bolygó leggyorsabban felmelegedő kontinensén való élet kihívásaival – írja a Politico. 

A hétfői perzselő hőmérséklet miatt az EDF kénytelen volt leállítani Franciaország 57 reaktorából hármat, és további hétnél csökkenteni a termelést – közölte az állami tulajdonú energiaszolgáltató egy nyilatkozatában. 

Amikor a hőmérséklet a múlt hónapban rekordszintre emelkedett, három reaktort leállítottak, ötöt pedig lelassítottak, ami 8,7 százalékos csökkenést okozott az áramtermelésben, éppen akkor, amikor a légkondicionálók miatt megnőtt az áramigény.

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Párizs az elmúlt években igyekezett kihasználni bőséges atomenergia-kapacitását annak érdekében, hogy magához csábítsa az ígéretes, energiaigényes iparágakat, mint például a mesterséges intelligencia, abban a reményben, hogy az ezeken a területeken megvalósuló új beruházások új lendületet adhatnak a hanyatló gazdaságnak.

„Polgárainknak teljes mértékben bíznia kell abban, hogy még ilyen körülmények között is képesek vagyunk áramot termelni”

 – mondta a hónap elején Bernard Fontana, az EDF vezérigazgatója.

Politikai szempontból a várakozásoknak megfelelően húzódtak meg a határok. Az atomenergia támogatói, mint például Maud Bregeon energiaügyi miniszter és Christophe Grudler, a kiemelkedő európai parlamenti képviselő, bizalmat fejeztek ki az országszerte működő erőművek ellenálló képességét illetően.

„Amit most átélünk, az teljesen szokványos” – mondta Bregeon, aki egyben a kormány szóvivője is, hétfőn az RTL rádióállomásnak adott interjújában. „Minden évben az atomerőművek teljesítménycsökkentéssel szembesülnek, amikor a hőmérséklet egy bizonyos küszöbérték fölé emelkedik.”

A hőmérséklet-emelkedés hatással van az atomerőművekre, mivel azok a folyókból és az óceánokból vesznek fel vizet a reaktorok hűtéséhez, majd a felmelegedett vizet visszajuttatják a környezetbe. Hőhullám idején a víz melegebb és szűkösebb lesz, ami bonyolítja az áramtermelést.

Tavaly nyáron az észak-franciaországi Gravelines-i erőmű kénytelen volt leállítani négy reaktorát, mert a tengervíz beszivattyúzási pontja közelében a klímaváltozás miatt medúza-invázió alakult ki. Hogy elkerüljék ugyanezt a problémát ezen a nyáron, az EDF telepített kamerákat, és halászhajókat tart készenlétben.

Az idei nyári leállások mindegyike folyóparti erőművekben történt, a közeli tengeri élővilág és a biológiai sokféleség védelme érdekében a túlzottan meleg víz veszélyeivel szemben, nem pedig az erőművekkel kapcsolatos problémák miatt.

Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP

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Összesen 6 komment

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Sorrend:
bispora
2026. július 14. 10:44
Nem segíti a probléma megértését az "újságíró"! Paks2 esetében ez már nem jelent majd problémát: csúcshűtő rendszer telepítése (kiegészítő hűtőcellás berendezés), szükség esetén lehűti a felmelegedett hűtővizet, mielőtt visszakerülne a Dunába. Ezeket az új erőművekbe már kötelezően beépítik. a régieknél nem rentábilis- a francia erőműveknél sok már 40 éves az élettartam végén jár.
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0
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zsocc44
2026. július 14. 09:12
Mondjuk az e-schrottok töltése el korlátozása is jelentős megtakarítást jelentene… az adat központok, AI, van amin lehetne áramot megtakarítani…
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4
0
egyszeri
•••
2026. július 14. 09:07 Szerkesztve
Ha pl. az MI-re kevesebb energiát használnának akkor talán több jutna a klímaberendezések üzemeltetésére meg más életfenntartó dolgokra az ilyen vészhelyzetekben, és talán kevesebb halott is lenne. De úgy néz ki, hogy az MI a modernkor aranyborjúja, ami a benne hívők reményei szerint majd minden problémát megold.
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4
0
selyemmajom
2026. július 14. 09:06
Ha jól értesültem Paks II-nek lesz saját hűtési rendszere, amivel a Dunába már hűtött vizet tudnak majd visszaengedni. Mielőtt itt valaki neki fenni a verbális fejszét Paks II elkaszálása érdekében.
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