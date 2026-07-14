Franciaország mindent feltett a nukleáris energiára, azonban a felmelegedés közbe szólhat

A brutális hőhullámokkal járó nyár Franciaországban egyre nagyobb aggodalmakat kelt azzal kapcsolatban, hogy az ország atomenergia-infrastruktúrája képes-e megbirkózni a bolygó leggyorsabban felmelegedő kontinensén való élet kihívásaival – írja a Politico.

A hétfői perzselő hőmérséklet miatt az EDF kénytelen volt leállítani Franciaország 57 reaktorából hármat, és további hétnél csökkenteni a termelést – közölte az állami tulajdonú energiaszolgáltató egy nyilatkozatában.

Amikor a hőmérséklet a múlt hónapban rekordszintre emelkedett, három reaktort leállítottak, ötöt pedig lelassítottak, ami 8,7 százalékos csökkenést okozott az áramtermelésben, éppen akkor, amikor a légkondicionálók miatt megnőtt az áramigény.