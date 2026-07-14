Franciaország mindent feltett a nukleáris energiára, azonban a felmelegedés közbe szólhat

Tizennégyezer embert ölt meg az európai hőhullám
A múlt hónap rekordot döntő hőhulláma Nyugat-Európában több ezer ember életét követelte, így ez a kontinens egyik leghalálosabb éghajlati katasztrófájává vált.
A melegben gyakori, hogy le kell állítani az atomerőműveket.
A brutális hőhullámokkal járó nyár Franciaországban egyre nagyobb aggodalmakat kelt azzal kapcsolatban, hogy az ország atomenergia-infrastruktúrája képes-e megbirkózni a bolygó leggyorsabban felmelegedő kontinensén való élet kihívásaival – írja a Politico.
A hétfői perzselő hőmérséklet miatt az EDF kénytelen volt leállítani Franciaország 57 reaktorából hármat, és további hétnél csökkenteni a termelést – közölte az állami tulajdonú energiaszolgáltató egy nyilatkozatában.
Amikor a hőmérséklet a múlt hónapban rekordszintre emelkedett, három reaktort leállítottak, ötöt pedig lelassítottak, ami 8,7 százalékos csökkenést okozott az áramtermelésben, éppen akkor, amikor a légkondicionálók miatt megnőtt az áramigény.
Párizs az elmúlt években igyekezett kihasználni bőséges atomenergia-kapacitását annak érdekében, hogy magához csábítsa az ígéretes, energiaigényes iparágakat, mint például a mesterséges intelligencia, abban a reményben, hogy az ezeken a területeken megvalósuló új beruházások új lendületet adhatnak a hanyatló gazdaságnak.
„Polgárainknak teljes mértékben bíznia kell abban, hogy még ilyen körülmények között is képesek vagyunk áramot termelni”
– mondta a hónap elején Bernard Fontana, az EDF vezérigazgatója.
Politikai szempontból a várakozásoknak megfelelően húzódtak meg a határok. Az atomenergia támogatói, mint például Maud Bregeon energiaügyi miniszter és Christophe Grudler, a kiemelkedő európai parlamenti képviselő, bizalmat fejeztek ki az országszerte működő erőművek ellenálló képességét illetően.
„Amit most átélünk, az teljesen szokványos” – mondta Bregeon, aki egyben a kormány szóvivője is, hétfőn az RTL rádióállomásnak adott interjújában. „Minden évben az atomerőművek teljesítménycsökkentéssel szembesülnek, amikor a hőmérséklet egy bizonyos küszöbérték fölé emelkedik.”
A hőmérséklet-emelkedés hatással van az atomerőművekre, mivel azok a folyókból és az óceánokból vesznek fel vizet a reaktorok hűtéséhez, majd a felmelegedett vizet visszajuttatják a környezetbe. Hőhullám idején a víz melegebb és szűkösebb lesz, ami bonyolítja az áramtermelést.
Tavaly nyáron az észak-franciaországi Gravelines-i erőmű kénytelen volt leállítani négy reaktorát, mert a tengervíz beszivattyúzási pontja közelében a klímaváltozás miatt medúza-invázió alakult ki. Hogy elkerüljék ugyanezt a problémát ezen a nyáron, az EDF telepített kamerákat, és halászhajókat tart készenlétben.
Az idei nyári leállások mindegyike folyóparti erőművekben történt, a közeli tengeri élővilág és a biológiai sokféleség védelme érdekében a túlzottan meleg víz veszélyeivel szemben, nem pedig az erőművekkel kapcsolatos problémák miatt.
Nyitókép: Philippe LOPEZ / AFP
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A múlt hónap rekordot döntő hőhulláma Nyugat-Európában több ezer ember életét követelte, így ez a kontinens egyik leghalálosabb éghajlati katasztrófájává vált.