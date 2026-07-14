Tizennégyezer embert ölt meg az európai hőhullám

A Politico elemzése szerint a hat leginkább érintett országból származó előzetes hivatalos halálozási adatok és a kutatók becslései alapján a rendkívüli hőség ideje alatt legalább 14 ezer többlethaláleset történt.

A június 18. körül kezdődött és július 1-jéig tartó hőhullám több országban is megdöntötte a rekordokat.

A Politico által elemzett adatok szerint Franciaországban körülbelül 2 ezer, Belgiumban 1 740, Németországban 6 800, Hollandiában pedig 480 többlethaláleset történt, emellett Spanyolországban 810 kifejezetten a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak, az Egyesült Királyságban pedig a becslések szerint 2 200 hőhullám okozta haláleset történt.