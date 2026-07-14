Tizennégyezer embert ölt meg az európai hőhullám

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A múlt hónap rekordot döntő hőhulláma Nyugat-Európában több ezer ember életét követelte, így ez a kontinens egyik leghalálosabb éghajlati katasztrófájává vált.
A Politico elemzése szerint a hat leginkább érintett országból származó előzetes hivatalos halálozási adatok és a kutatók becslései alapján a rendkívüli hőség ideje alatt legalább 14 ezer többlethaláleset történt.
A június 18. körül kezdődött és július 1-jéig tartó hőhullám több országban is megdöntötte a rekordokat.
A Politico által elemzett adatok szerint Franciaországban körülbelül 2 ezer, Belgiumban 1 740, Németországban 6 800, Hollandiában pedig 480 többlethaláleset történt, emellett Spanyolországban 810 kifejezetten a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak, az Egyesült Királyságban pedig a becslések szerint 2 200 hőhullám okozta haláleset történt.
A többlethalálozás a halálozási arány átlagos szinthez viszonyított emelkedését jelenti. Bár a számok minden okból származó halálesetet magukban foglalnak, ezt a mutatót a hőhullámok áldozatainak gyors felmérésére használják; a hőhullámmal összefüggő halálesetek pontos számának megállapítása fáradságos munka, mivel a magas hőmérséklet nemcsak hőgutával, hanem a már meglévő egészségügyi állapotok súlyosbodásával is halálos kimenetelű lehet.
„Nagyon valószínű, hogy ezek a számok elsősorban a hőhullámhoz kapcsolódnak” – nyilatkozta Lasse Skafte Vestergaard, az EuroMOMO-t üzemeltető dán Statens Serum Institut főorvosa a szolgáltatás eredményeiről.
Franciaországban, ahol a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot, a közegészségügyi hatóság július elején közölte, hogy az országban június 22. és 28. között 2 025 többlethalálesetet regisztráltak, ami 29 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. Ezen többlethalálozások többsége 45 éves vagy annál idősebb emberek körében történt.
Az Île-de-France régióban, amely magában foglalja Párizst is, különösen nagy ugrás volt tapasztalható a halálozások számában azon a héten: 619 többlethalálesetet regisztráltak, ami 62,8 százalékos növekedésnek felel meg. A közegészségügyi hatóság figyelmeztetett, hogy ez a szám alulbecsült lehet.
Nyitókép: OSCAR DEL POZO / AFP
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