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szűcs gábor tarr zoltán Magyar Péter miniszterelnök

Mint hal a szatyorban

2026. június 11. 06:21

De szívesen meghallgattam volna, mit válaszol a kevély miniszterelnök Balla György Fidesz-honatya minapi felszólalására!

2026. június 11. 06:21
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Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Mert azért mégiscsak jó lenne már tudni, vajon mire föl nevezi Magyar Péter rendszeresen bűnözőknek az ellenzék országgyűlési képviselőit. Igen ám, de a kormányfő addigra már elvonult, így aztán a neki címzett kérdés – Miért vagyunk mi bűnözők? – megválaszolatlanul visszhangzott a plenáris ülésteremben. Balla képviselő jobb híján a Tisza-alvezérekhez fordult: – Tarr úr! Vagy Pósfai úr, ön mégiscsak a belügyminiszter, jöjjön ide és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok! De ne álljon meg itt! Jelentsen föl, vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor ön lesz a bűnöző. Ha a miniszterelnöknek elgurul a gyógyszere, úgyis ide rohangál… Most legyenek bátrak, jelentsenek föl!

A két notabilitás hallgatott, mint hal a szatyorban.

Hogyan is mondta Tarr Zoltán a kampányban? Választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vádaskodni éppúgy, mint megszeppenve lapulni a miniszteri bársonyszékben. Hallgatni, mint mamutürülék a pleocén gyepen. Bravó!

»Mekkora kuss volt a kormányoldalon! Balla nagyot ment« – írta egy kommentelő. Egy másik arról elmélkedett, hogy a túlmozgásos miniszterelnököt már az előző napon megsorozták. Ismeretes, az ellenzéki Szűcs Gábor arról érdeklődött, mesélné el, milyen minőségben üldögél a parlamentben? Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként, focistafeleségként…?”

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Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

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Szuperszig
2026. június 11. 07:51
A kokobono olyan, mint az a türhő paraszt, amelyik felefingik a liftbe kiszállás előtt. Ő a reakciókra, a valóságra nem kíváncsi. Csak a felszólalási rend tartja vissza a parlamenti ellenzéket, hogy ne küldjék el ezt a férget a Dr. Jogerős Pálnéba.
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nanemane-0
2026. június 11. 07:39
A hamis vádakért miért nem Balla tesz feljelentést?
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nnjohn
2026. június 11. 07:27
Van egy pazar felirat a Duna parton: T. ISZAP. ÁRT
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nnjohn
2026. június 11. 07:26
Így kell bánni ezekkel a szektás Tiszásokkal. Le kell törni a gőgöt és a lekezelő kivagyiságukat, szembesiteni őket a valódi uszító és velejükig gyűlöletes önmagukkal.
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