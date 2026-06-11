„Mert azért mégiscsak jó lenne már tudni, vajon mire föl nevezi Magyar Péter rendszeresen bűnözőknek az ellenzék országgyűlési képviselőit. Igen ám, de a kormányfő addigra már elvonult, így aztán a neki címzett kérdés – Miért vagyunk mi bűnözők? – megválaszolatlanul visszhangzott a plenáris ülésteremben. Balla képviselő jobb híján a Tisza-alvezérekhez fordult: – Tarr úr! Vagy Pósfai úr, ön mégiscsak a belügyminiszter, jöjjön ide és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok! De ne álljon meg itt! Jelentsen föl, vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor ön lesz a bűnöző. Ha a miniszterelnöknek elgurul a gyógyszere, úgyis ide rohangál… Most legyenek bátrak, jelentsenek föl!

A két notabilitás hallgatott, mint hal a szatyorban.