„Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor Ön lesz a bűnöző!” – kifakadt a Fidesz képviselője (VIDEÓ)
Balla György éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben, mivel Magyar Péterék folyamatosan bűnözőnek nevezik a Fidesz-frakció tagjait.
De szívesen meghallgattam volna, mit válaszol a kevély miniszterelnök Balla György Fidesz-honatya minapi felszólalására!
„Mert azért mégiscsak jó lenne már tudni, vajon mire föl nevezi Magyar Péter rendszeresen bűnözőknek az ellenzék országgyűlési képviselőit. Igen ám, de a kormányfő addigra már elvonult, így aztán a neki címzett kérdés – Miért vagyunk mi bűnözők? – megválaszolatlanul visszhangzott a plenáris ülésteremben. Balla képviselő jobb híján a Tisza-alvezérekhez fordult: – Tarr úr! Vagy Pósfai úr, ön mégiscsak a belügyminiszter, jöjjön ide és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok! De ne álljon meg itt! Jelentsen föl, vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor ön lesz a bűnöző. Ha a miniszterelnöknek elgurul a gyógyszere, úgyis ide rohangál… Most legyenek bátrak, jelentsenek föl!
A két notabilitás hallgatott, mint hal a szatyorban.
Hogyan is mondta Tarr Zoltán a kampányban? Választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vádaskodni éppúgy, mint megszeppenve lapulni a miniszteri bársonyszékben. Hallgatni, mint mamutürülék a pleocén gyepen. Bravó!
»Mekkora kuss volt a kormányoldalon! Balla nagyot ment« – írta egy kommentelő. Egy másik arról elmélkedett, hogy a túlmozgásos miniszterelnököt már az előző napon megsorozták. Ismeretes, az ellenzéki Szűcs Gábor arról érdeklődött, mesélné el, milyen minőségben üldögél a parlamentben? Felügyelőbizottsági tagként, igazgatósági tagként, focistafeleségként…?”
Ezt is ajánljuk a témában
Balla György éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben, mivel Magyar Péterék folyamatosan bűnözőnek nevezik a Fidesz-frakció tagjait.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt