„Nézem a romot, reszketek” – Sértő Kálmán útja a zsidó lapoktól a nyilasokig

Sértő 1910-ben született szegényparaszti családban a baranyai Bissén. Önéletrajzi ihletű írásaiban megjelenik a vidéki szegény sors, a gyermekmunka, és az alkohol iránti korai érdeklődés is. Állítólag egyszer édesanyját, aki rosszul lett a piacon, egy zsidó nő mentette meg, aki aztán könyveket is adományozott a fiatal Sértőnek. A költő 4 évet katonáskodott, és állítólag leszerelésekor már rengeteg verssel tért haza. Állítása szerint pénz nélkül rótta Budapest utcáit, a rakparton aludt, és ha tehette, kétes hírű nőkkel és „cigányokkal” mulatott a pesti kocsmákban. Nem világos, ki fedezte fel először a nagyvárosban hánykolódó költőt, ám egy ponton túl Hatvany Lajos Istenhegyi úti villájában kötött ki. Sértő feljegyezte, hogy vidéki parasztlegényként itt találkozott először lifttel, szappannal, nyakkendővel, s bár ezzel kapcsolatban lehetnek kételyeink, az bizonyos, hogy átesett egyfajta kultúrsokkon.

Sértő nem az egyetlen népies költő volt, akit Hatvany pártfogolt, és nem is az egyetlen csalódása.

Emlékezetes, hogy Szabó Dezső Hatvany palotájában fejezte be Elsodort faluját, majd kiköltözésekor - az 1919-es kommün alatt - még arra biztatta gyorsan a cselédeket, hogy gyújtsák fel „a Dajcs elvtárs” palotáját. (Hatvany eredeti családneve Deutsch volt), s ilyen értelemben nem is Sértő volt az egyetlen csalódása. Hatvanyt azonban bizonyos fajta bizonyítási vágy, kisebbrendűségi érzés jellemezte a magyarsággal szemben, és folyamatosan kereste a népiesek, fajvédők társaságát, még a róla egykoron antiszemita cikkeket közlő Bajcsy-Zsilinszky Endrének is megbocsátott. Sértőt is szárnyai alá vette, biztatta és támogatta, anyagilag is, ám erre Sértő később nem akart emlékezni, azaz hogy úgy mutatta be a támogatást, mint ami nemzetének elárulásáért cserébe járt. (Ugyanezt az utat követte számos más író, költő, újságíró, akik liberális berkekből indultak: a Kiss Józsefre egykoron még „mesterként” utaló Tormay Cécile vagy éppen Lendvai István, Kádár Lehel is).