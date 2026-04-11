józsef attila a költészet az emberiség anyanyelve kisfaludy zsófia fisz fiatal írók szövetsége Lovász Irén vers 2026 költészet napja

Ez a kor néma, vagy mégsem? – különleges költészet napi programok Budapesten

2026. április 11. 09:31

Hogy legalább néhány órára elfelejtsünk minden háborút.

2026. április 11. 09:31
Farkas Anita

A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük. Íme néhány rendhagyó fővárosi esemény!

A jövő hangjai – Deák téri versvillamos 

A Deák téren állomásozó 61-es nosztalgiajáraton ifjú költők olvassák fel a verseiket a FISZ Fiatal Írók Szövetsége közreműködésével. A járműre 10 és 18 óra között bárki felszállhat, aki kíváncsi a jövő hangjaira, ráadásul még ajándékokkal és könyvvásárral is várják a közönséget.  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

„A költészet az emberiség anyanyelve” – Lovász Irén és a Platon Karataev dalai – Márai Sándor Művelődési Ház, 16.00

Az ünnepi műsor a magyar költészet gyöngyszemeit fogja olyan füzérbe, melynek darabjai kitüntető helyen megjelentek Lovász Irén életművében, lemezein a Világfától a Gyógyító Hangokig. A műsor a magyar ősköltészettől, a szürrealista képekre alapuló archaikus népköltészetünk dalaitól jut el első írott versünkig, az Ómagyar Mária-siralomig. A reneszánsz költészet gyöngyszemeit Balassi Bálint énekelt versei idézik.

Az előadás a 20. századi költészetből József Attila, Márai Sándor és Weöres Sándor gondolatait szólaltatja meg. A kortárs, 21. századi költészetet Balla Gergely és a Platon Karataev zenekar dalai és Lovász Irén néhány saját dalszövege képviseli.

Reménytövis – Kortárs keresztény versantológia-bemutató és műsor – Pesti Vigadó

Az épületben május 10-ig látogatható az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, amely a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak alkotásaiból válogat. 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amely a kiállítás sokszínűségére, gazdag anyaghasználatára és egyedi stílusjegyeire irányítja a figyelmet.

18 órától egy különleges előadás veszi kezdetét: Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállítása a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis – Kortárs keresztény versantológia alapján készült. Az est során a kötet meghatározó művei hangzanak el Barkó Laura megzenésítésében, citera- és ukulelekísérettel, illetve effekthangszerek támogatásával. Többek között Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás műveit hallhatjuk – prózában és énekelt formában is. A versantológia ezt megelőző bemutatóján Steinbach József püspök, Iancu Laura költő és Kisfaludy Zsófia is részt vesznek. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

Nyolcéves a POKET zsebkönyv – MOMKult

A Petőfi Kulturális Ügynökség az egész délutánt átölelő programsorozattal várja az érdeklődőket aPOKET zsebkönyvek 8. születésnapja alkalmából. A programban megtalálhatóak koncertszínházi előadások, irodalmi beszélgetések, versmegzenésítések és közösségi események, az alkalmat 19:30-kor a QJÚB legújabb előadása zárja, Párbeszéd, sötétben – A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából címmel.

Szeressetek szilajon! – Marczibányi Téri Művelődési Központ, 19.00

A Kaláka és a Sebő együttes Jordán Tamással közösen idézi meg József Attila költészetét egy különleges esten. Az ötletet az egykoron legendás Merlin Kommandó Születésnapomra című József Attila-estje adta. Ezen az estén ikonikus versek és régi, kedves dalok hangzanak el – egyszerre lesz meghitt emlékezés és örömteli zenei találkozás.

„Ez a kor néma” – költészet napja a Margón

A Tavaszi Margó keretében a Kristály Színtéren este 8-tól három színpadon költőkkel, slammerekkel és rapperekkel ünnepelik a lírát.

A nagyszínpadon Simon Márton válogatott slamjeiből hallhatunk, majd Peer Krisztián verseiből olvas fel, utána pedig Glsch x DDT robbantják fel a színpadot.  A kettő között a Könyves Magazin Színpadon a fesztiválon korábban bemutatkozó szerzők, Seres Lili Hanna, Szabó Imola Julianna, Terék Anna, Vajna Ádám olvasnak fel, a Hajó színpadon pedig a Nincs online folyóirat szerzői olvassák fel verseiket.
 

Nyitókép: Lovász Irén költészeti napi műsorával a Márai Sándor Művelődési Házban várja a közönséget. (Forrás: Fotó: Németh Szabolcs/Lovász Irén Facebook-oldala)
 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

csulak
2026. április 11. 11:03
KAr ,hogy nem tudok resztvenni ezeken a rendezvenyeken
