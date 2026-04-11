Ez a kor néma, vagy mégsem? – különleges költészet napi programok Budapesten

Az előadás a 20. századi költészetből József Attila, Márai Sándor és Weöres Sándor gondolatait szólaltatja meg. A kortárs, 21. századi költészetet Balla Gergely és a Platon Karataev zenekar dalai és Lovász Irén néhány saját dalszövege képviseli.

Az épületben május 10-ig látogatható az Essentia Artis kiállítás és programsorozat, amely a Magyar Művészeti Akadémia 2025-ben végzett művészeti ösztöndíjasainak alkotásaiból válogat. 16 órától Fókuszban a népművészet címmel Józsa Judit tart kurátori tárlatvezetést, amely a kiállítás sokszínűségére, gazdag anyaghasználatára és egyedi stílusjegyeire irányítja a figyelmet.

18 órától egy különleges előadás veszi kezdetét: Kisfaludy Zsófia színművész kortárs versösszeállítása a Kálvin Kiadó gondozásában megjelent Reménytövis – Kortárs keresztény versantológia alapján készült. Az est során a kötet meghatározó művei hangzanak el Barkó Laura megzenésítésében, citera- és ukulelekísérettel, illetve effekthangszerek támogatásával. Többek között Lackfi János, Mezey Katalin, Kányádi Sándor, Buda Ferenc, Kiss Judit Ágnes, Szabó T. Anna és Fabiny Tamás műveit hallhatjuk – prózában és énekelt formában is. A versantológia ezt megelőző bemutatóján Steinbach József püspök, Iancu Laura költő és Kisfaludy Zsófia is részt vesznek. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.

