Húsvéti kvíz: Orbán Viktor elárulta a titkot – ez a kedvenc locsolóverse (VIDEÓ)

Unokáival indult sonkavadászatra Orbán Viktor – így készül a húsvétra a miniszterelnök (VIDEÓ)
Legújabb videójában a miniszterelnök nem megszokott, formális szerepében tűnik fel.
Mustár vagy torma?
Mustár vagy torma? Sós kalács vagy édes? Kölni vagy vödör? Csokitojás vagy sima tojás? – többek között ezeket a kérdéseket szegezték Orbán Viktornak, melyekre Tiktok-videójában válaszolt.
A miniszterelnök azt is elárulta, hogy milyen verssel készül locsolkodásra:
„Húsvét másodnapján mi jutott eszembe, locsolóüveget vettem a kezembe. Elindultam véle piros tojást szedni, engedelmet kérek, szabad-e locsolni” – idézi fel és azt is hozzáteszi, hogy hagyományosan öt éves kora óta ugyanezt a verset mondja húsvétkor.
Ezt is ajánljuk a témában
Képernyőkép: Tiktok