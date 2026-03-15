Ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: idézetek és kokárdák a forradalom hőseitől

A nemzeti ünnep közeledtével Székelyudvarhely közterein is egyre erősebben érezhető a március 15-i hangulat, idén azonban a város buszai is ünnepi díszbe öltöztek. A székelyudvarhelyi Urbana Rt. két autóbuszjáratát kokárdákkal és az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetekkel dekorálta ki,

hogy a mindennapi közlekedés is az emlékezés részévé váljon.

Szakács Tibor, a közszolgáltató cég vezérigazgatója elmondta: az akció korántsem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része.