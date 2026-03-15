székelyudvarhely busz forradalom

Ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: idézetek és kokárdák a forradalom hőseitől

2026. március 15. 12:22

A kokárdákkal és 1848-as hősök idézeteivel felszerelt járműveken Petőfi, Kossuth, Gábor Áron és Szendrey Júlia gondolatai kísérik az utasokat, így válva a mindennapi utazás is az emlékezés részévé.

null

A nemzeti ünnep közeledtével Székelyudvarhely közterein is egyre erősebben érezhető a március 15-i hangulat, idén azonban a város buszai is ünnepi díszbe öltöztek. A székelyudvarhelyi Urbana Rt. két autóbuszjáratát kokárdákkal és az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetekkel dekorálta ki, 

hogy a mindennapi közlekedés is az emlékezés részévé váljon.

Szakács Tibor, a közszolgáltató cég vezérigazgatója elmondta: az akció korántsem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az éves naptárban természetesen a március 15-i megemlékezés is helyet kapott. 

Ennek jegyében az Urbana a kettes és a négyes autóbuszjáratot – a két leghosszabb vonalon – látta el ünnepi díszítéssel.

A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig a forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat. 

A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a történelmi alakok mintegy „együtt utazzanak” az utasokkal a városban.

Fotó: MAGYARI HUNOR / Székelyhon

„Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is” – magyarázta Szakács Tibor.

A válogatást egy kolléga végezte, aki a forradalomhoz kapcsolódó legismertebb gondolatokat és üzeneteket gyűjtötte össze. Így kerülhetett a buszok falára Gábor Áron híres mondata is: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.

Fotó: MAGYARI HUNOR / Székelyhon

Emellett Petőfi Sándor megállapítása is olvasható: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben”.

A feldíszített járművek már forgalomba álltak: a dekorációkat a napokban helyezték fel, és a tervek szerint jövő hét szerdáig, azaz az ünnepet követő napokig láthatók majd a buszokon.

Fotó: MAGYARI HUNOR / Székelyhon

Szakács Tibor szerint a kezdeményezés legfőbb célja, hogy az Urbana is kifejezze tiszteletét történelmünk eme nevezetes eseménye előtt, miközben egy kis ünnepi hangulatot csempész a mindennapokba.

A kokárdás buszok így nemcsak utasokat szállítanak, hanem az emlékezés üzenetét is: a város utcáin közlekedve a forradalom szelleme kíséri végig az utazókat egészen az ünnepnapokig.

Nyitókép: MAGYARI HUNOR / Székelyhon

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
grenki-2
2026. március 15. 14:04
Nagyon szép 😊👍
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 15. 12:52
Jó tudni, hogy a buszokon ilyen szép idézetek fogadják a külföldi utasokat.
akiaki
2026. március 15. 12:48
jól esik!
states-2
2026. március 15. 12:37
A drogos pszichopata akkorát bukik ma, hogy a Marsról is látszik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!