Ünnepi díszbe öltöztek Székelyudvarhely buszai: idézetek és kokárdák a forradalom hőseitől
2026. március 15. 12:22
A kokárdákkal és 1848-as hősök idézeteivel felszerelt járműveken Petőfi, Kossuth, Gábor Áron és Szendrey Júlia gondolatai kísérik az utasokat, így válva a mindennapi utazás is az emlékezés részévé.
A nemzeti ünnep közeledtével Székelyudvarhely közterein is egyre erősebben érezhető a március 15-i hangulat, idén azonban a város buszai is ünnepi díszbe öltöztek. A székelyudvarhelyi Urbana Rt. két autóbuszjáratát kokárdákkal és az 1848–49-es forradalom hőseitől származó idézetekkel dekorálta ki,
hogy a mindennapi közlekedés is az emlékezés részévé váljon.
Szakács Tibor, a közszolgáltató cég vezérigazgatója elmondta: az akció korántsem hirtelen ötlet eredménye, hanem egy tudatosan megtervezett éves program része.
Az éves naptárban természetesen a március 15-i megemlékezés is helyet kapott.
Ennek jegyében az Urbana a kettes és a négyes autóbuszjáratot – a két leghosszabb vonalon – látta el ünnepi díszítéssel.
A buszok külső oldalára kokárdák kerültek, belül pedig a forradalomhoz kötődő neves személyiségektől származó idézetek fogadják az utasokat.
A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy a történelmi alakok mintegy „együtt utazzanak” az utasokkal a városban.
„Petőfi Sándortól, Kossuth Lajostól, Gábor Árontól és Szendrey Júliától származó idézetek is olvashatók a buszokon. Fontosnak tartottuk, hogy női szereplő is megjelenjen, ezért került be a költő felesége is” – magyarázta Szakács Tibor.
A válogatást egy kolléga végezte, aki a forradalomhoz kapcsolódó legismertebb gondolatokat és üzeneteket gyűjtötte össze. Így kerülhetett a buszok falára Gábor Áron híres mondata is: „Uraim, ha csak ez a baj, úgy én azt mondom, két hét alatt lesz ágyú és lesz lőszer, amennyi kell”.
Emellett Petőfi Sándor megállapítása is olvasható: „Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben”.
A feldíszített járművek már forgalomba álltak: a dekorációkat a napokban helyezték fel, és a tervek szerint jövő hét szerdáig, azaz az ünnepet követő napokig láthatók majd a buszokon.
Szakács Tibor szerint a kezdeményezés legfőbb célja, hogy az Urbana is kifejezze tiszteletét történelmünk eme nevezetes eseménye előtt, miközben egy kis ünnepi hangulatot csempész a mindennapokba.
A kokárdás buszok így nemcsak utasokat szállítanak, hanem az emlékezés üzenetét is: a város utcáin közlekedve a forradalom szelleme kíséri végig az utazókat egészen az ünnepnapokig.
Nyitókép: MAGYARI HUNOR / Székelyhon
