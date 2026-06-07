„A demokratikus rendszerváltás első törvénye, hogy minden forradalomnak vannak szereplői és ugyanakkor nem győzhet megalapozói nélkül. A vitathatatlan főszereplő Magyar Péter, nélküle nem lett volna forradalom. Főszereplő, de nem messiás. A Tisza-szigetek kórusa nélkül nincs győzelem. És a forradalom dinamikus társadalmi szereplői azok a fiatalok, akik egységesen álltak fel az öreg és ocsmány rendszerrel szemben. És ki ne tudná, hogy az olyan országjáró szellemi emberek nélkül, mint Petschnig Mária Zita és Kéri László, vagy Magyar Bálint »maffiaállam« nyelve, sose állt volna össze a Tisza világképe.

A színpadon álltak a független média újságírói, az influenszerek, a Hahn Endrék, a hazai és az orosz titkosszolgálatok ellen életüket kockáztató korábbi titkosszolgák, mint Telkes András, Buda Péter, Frész Ferenc. Ám az első törvényből következik, hogy a forradalomnak voltak és vannak megalapozói. Bizony, nem szégyen 2010-től a rendszer ellenfelének lenni. Tudták ezt a nagy ellenálló halottak, Ferge Zsuzsa és Kornai János, Heller Ágnes és Konrád György, Hankiss Elemér és Esterházy Péter, Tarr Béla és Nádasdy Ádám.