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Tisza Párt kéri lászló petschnig mária zita magyar bálint Magyar Péter forradalom

Rendszerváltás vagy messiásváltás?

2026. június 07. 07:28

A forradalom dinamikus társadalmi szereplői azok a fiatalok, akik egységesen álltak fel az öreg és ocsmány rendszerrel szemben.

2026. június 07. 07:28
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Lengyel László
Lengyel László
Népszava

„A demokratikus rendszerváltás első törvénye, hogy minden forradalomnak vannak szereplői és ugyanakkor nem győzhet megalapozói nélkül. A vitathatatlan főszereplő Magyar Péter, nélküle nem lett volna forradalom. Főszereplő, de nem messiás. A Tisza-szigetek kórusa nélkül nincs győzelem. És a forradalom dinamikus társadalmi szereplői azok a fiatalok, akik egységesen álltak fel az öreg és ocsmány rendszerrel szemben. És ki ne tudná, hogy az olyan országjáró szellemi emberek nélkül, mint Petschnig Mária Zita és Kéri László, vagy Magyar Bálint »maffiaállam« nyelve, sose állt volna össze a Tisza világképe.

A színpadon álltak a független média újságírói, az influenszerek, a Hahn Endrék, a hazai és az orosz titkosszolgálatok ellen életüket kockáztató korábbi titkosszolgák, mint Telkes András, Buda Péter, Frész Ferenc. Ám az első törvényből következik, hogy a forradalomnak voltak és vannak megalapozói. Bizony, nem szégyen 2010-től a rendszer ellenfelének lenni. Tudták ezt a nagy ellenálló halottak, Ferge Zsuzsa és Kornai János, Heller Ágnes és Konrád György, Hankiss Elemér és Esterházy Péter, Tarr Béla és Nádasdy Ádám.

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S remélem, valahol majd állni fog a névtelen ellenálló szobra. Öreg, megviselt arc, meghajló vállak, talán még bot is a kézben: ott volt 2010 óta valamennyi rendszerellenes tüntetésen. Ment, kiállt, veszített. Újra ment, újra kiállt és újra veszített. Értünk. Kevesekkel. Többekkel. Egy fél országgal. Majd együtt egy egésszel ment át az Erzsébet hídon, állt a Duna-parton. Legalább olyan fontos a rendszer áldozatainak rehabilitálása, mint a rendszer urainak megbüntetése.”

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Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 26 komment

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Sorrend:
SyncBaer
2026. június 07. 09:43
Nem a RENDSZERrel, hanem Magyarországgal, a magyar néppel szemben voltatok és lesztek.
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1
0
cutcopy
2026. június 07. 09:34
A képed ocsmány te szerencsétlen..
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3
0
zakar zoltán béla
2026. június 07. 09:30
kopott kéri elejson
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1
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 07. 09:21
"Öreg és ocsmány"... Rákérdezek: lengyel lászló?
Válasz erre
3
0
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