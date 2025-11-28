Ft
Lengyel László Tisza Párt megszorítócsomag

Hiába sikálják a tiszások, ez már nem fog lejönni: Lengyel László volt a megszorítócsomag egyik szellemi atyja (VIDEÓ)

2025. november 28. 13:26

Lengyel László elismerte, hogy dolgozott a tiszás kormányprogramon, annak érdekében, hogy Magyar Péterék „felkészülten léphessenek kormányzásra”.

2025. november 28. 13:26
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, az Index birtokába került a Tisza Párt számára készült, több száz oldalas gazdasági tervezet, amely jelentős megszorításokat készít elő. A cikk radikális átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben.

A „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című dokumentum egy átfogó tanulmánygyűjtemény, amelynek fejezeteit több aláírás hitelesíti és több helyen szerepel az Index beszámolója szerint egy olyan szignó, amelyet forrásaik Lengyel László jogász, közgazdászhoz kötöttek.

Az Index megkereste Lengyel Lászlót, hogy megtudja, valóban az ő aláírása szerepel-e a tervezet egyes részein, illetve dolgozott-e a tanulmányokon.

 A közgazdász azonban határozottan tagadta: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot”.

Ezt követően nyilvánosságra került egy, 2025. május 20-án a Privátbankár podcastjában készült beszélgetés amelyben Lengyel László nyíltan színt valott politikai szerepéről – derült ki a Tűzfalcsoport Facebook-videójából.

A műsor során a Tisza párt politikáját illetően Lengyel László a következőképpen fogalmazott:

Én bevallom, én azon dolgozom a saját csapatommal, hogy már most legyenek programjaink. Tehát szükség volna arra, hogy felkészülten menjünk a kormányzásba.

Hogy ne az legyen, hogy akkor kelljen kitalálni, hogy na és most merre. Hogy akkor kelljen kitalálni a jogállam felépítését, és jé, azt ki fogja csinálni, és hogyan. A gazdaság új formáit, gazdaságpolitika, gazdasági szerkezet, hogyan. Monetáris politika, hogyan. Mit akarsz csinálni, adott esetben a hadseregfejlesztésbe, és ebben a fegyverkezésbe, hogyan. Külpolitikába. Na most ezeket már ki kellene találni, hogy ne egy éjszaka íródjanak meg ezek a programok, amelyek általában akkor nem szoktak sikerülni”.

Nyitókép: képernyőkép

