Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött

A dokumentum az állami újraelosztás jelentős erősítését és a társadalmi egyenlőség növelését tűzné ki célul. A tervezet több olyan intézkedést sorol fel, amely alapvetően változtatná meg a magyar adórendszer eddigi logikáját:
a progresszív személyi jövedelemadó jelentős emelése,
a családi és társasági adókedvezmények eltörlése vagy nagyfokú csökkentése,
a tőke- és társasági jövedelmek progresszív megadóztatása,
az általános forgalmi adó 32 százalékra emelése – ami európai összehasonlításban kiugróan magas lenne –, valamint új különadók bevezetése az alkoholra és dohányárura,
új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékstruktúra.
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
A vállalati szférát külön fejezet érinti, amely vagyonadót és egy speciális különadót is vázol. Az Index becslése szerint a javaslatok összessége évente legalább 3700 milliárd forintnyi többletbevételt célozhatna.
A szerzők kilétének kérdése
Az Index friss cikke szerint a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum fejezetein több aláírás is szerepel. A portál több forrás alapján
Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét tartja a tervezet egyik fő felelősének.
A Dálnokiról szóló részletes portrécikkünket itt olvashatják. Ebből kiderül, hogy Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott (…), majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.
„A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak” – fogalmaz Szilvay Gergely kollégánk a cikkben.
Az Index legújabb cikke szerint más aláírásokat a forrásaik Lengyel Lászlóhoz és Felcsuti Péterhez kötötték, bár – mint írják – mindketten tagadták, hogy közük lenne a tanulmányokhoz.
Ugyanakkor a korábbi nyilatkozataikban és szakmai szerepvállalásaikban megjelenő témák több ponton összecsengenek a dokumentumban foglaltakkal.
A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója például legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról.
A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, Petschnig Mária Zita pedig korábban beszélt arról,
hogy intézetük több szakpolitikai anyagon is dolgozik a Tisza Párt számára, köztük gazdasági, önkormányzati és külpolitikai programokon.
Lengyel László a lap megkeresésére közölte: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.”
Az Index forrásai szerint egy másik aláírás nagyon hasonlít Felcsuti Péteréhez. A közgazdász, bankár, a Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója az elmúlt napokban is többször megszólalt a magyar gazdaságot érintő kérdésekben – a Népszavában például múlt héten tette közzé Adók és mítoszok című írását, amelyben kritikusan elemzi a jelenlegi adózási rendszert.
Mivel szavai több ponton összecsengenek a tanulmánygyűjteményben szereplő egyes tervekkel, a portál megkereste Felcsuti Pétert is, aki közölte, hogy „a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt”.