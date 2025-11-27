Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött

Mint arról mi is beszámoltunk: az Index birtokába került egy több száz oldalas szakpolitikai dokumentum, amely a Tisza Párt számára készült megszorító gazdasági tervezetet tartalmazza.

A gyűjtemény radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt évtized egyik legátfogóbb megszorító gazdaságpolitikai fordulatát jelentené Magyarországon.