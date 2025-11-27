Ft
Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött

2025. november 27. 15:01

Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.

2025. november 27. 15:01
null

Mint arról mi is beszámoltunk: az Index birtokába került egy több száz oldalas szakpolitikai dokumentum, amely a Tisza Párt számára készült megszorító gazdasági tervezetet tartalmazza. 

A gyűjtemény radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel, amely az elmúlt évtized egyik legátfogóbb megszorító gazdaságpolitikai fordulatát jelentené Magyarországon. 

Radikális adóreform körvonalai

A dokumentum az állami újraelosztás jelentős erősítését és a társadalmi egyenlőség növelését tűzné ki célul. A tervezet több olyan intézkedést sorol fel, amely alapvetően változtatná meg a magyar adórendszer eddigi logikáját:

  • a progresszív személyi jövedelemadó jelentős emelése,
  • a családi és társasági adókedvezmények eltörlése vagy nagyfokú csökkentése,
  • a tőke- és társasági jövedelmek progresszív megadóztatása,
  • az általános forgalmi adó 32 százalékra emelése – ami európai összehasonlításban kiugróan magas lenne –, valamint új különadók bevezetése az alkoholra és dohányárura,
  • új, szolidaritási elvre épülő nyugdíj- és egészségügyi járulékstruktúra.

A vállalati szférát külön fejezet érinti, amely vagyonadót és egy speciális különadót is vázol. Az Index becslése szerint a javaslatok összessége évente legalább 3700 milliárd forintnyi többletbevételt célozhatna.

A szerzők kilétének kérdése

Az Index friss cikke szerint a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum fejezetein több aláírás is szerepel. A portál több forrás alapján 

Dálnoki Áront, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetőjét tartja a tervezet egyik fő felelősének. 

A Dálnokiról szóló részletes portrécikkünket itt olvashatják. Ebből kiderül, hogy Dálnoki Áron már a kilencvenes években a pénzügyi elithez tartozott (…), majd „egyszerre számos, különféle profilú cégben vállalt szerepet”.

A kilencvenes évek legmélyén, a Bokros-csomag idején kezdte meg fizetős amerikai tanulmányait Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője, akinek azóta vadászati, mezőgazdasági és hitelezői érdekeltségei voltak-vannak” – fogalmaz Szilvay Gergely kollégánk a cikkben.

 Forrás: Kaszás Tamás / Index

Az Index legújabb cikke szerint más aláírásokat a forrásaik Lengyel Lászlóhoz és Felcsuti Péterhez kötötték, bár – mint írják – mindketten tagadták, hogy közük lenne a tanulmányokhoz.

Ugyanakkor a korábbi nyilatkozataikban és szakmai szerepvállalásaikban megjelenő témák több ponton összecsengenek a dokumentumban foglaltakkal.

A jogász, közgazdász végzettségű Lengyel László, a Pénzügykutató Zrt. elnök-vezérigazgatója például legutóbb szeptemberben beszélt hosszabban nyilvánosság előtt a Tisza Pártról.

A Pénzügykutató Zrt. tudományos főmunkatársa, Petschnig Mária Zita pedig korábban beszélt arról, 

hogy intézetük több szakpolitikai anyagon is dolgozik a Tisza Párt számára, köztük gazdasági, önkormányzati és külpolitikai programokon. 

Lengyel László a lap megkeresésére közölte: „Nem írtam alá semmi ilyen tervezetet, nem is láttam a dokumentumot.” 

Forrás: Index

Az Index forrásai szerint egy másik aláírás nagyon hasonlít Felcsuti Péteréhez. A közgazdász, bankár, a Raiffeisen Bank (korábban Unicbank) volt vezérigazgatója az elmúlt napokban is többször megszólalt a magyar gazdaságot érintő kérdésekben – a Népszavában például múlt héten tette közzé Adók és mítoszok című írását, amelyben kritikusan elemzi a jelenlegi adózási rendszert. 

Mivel szavai több ponton összecsengenek a tanulmánygyűjteményben szereplő egyes tervekkel, a portál megkereste Felcsuti Pétert is, aki közölte, hogy „a Tisza Párttal kapcsolatban programban, aktivitásban nem vett és nem vesz részt”.

Forrás: Kaszás Tamás / Index
Forrás: Opten

Nyitókép: Facebook

