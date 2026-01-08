Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
időjárás hófúvás ónos eső

Életbe lépett a narancs riasztás: ledönthet a lábunkról a szél és akár -20 fok is lehet

2026. január 08. 11:07

Csütörtökön az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.

2026. január 08. 11:07
null

Jelentős időjárási veszélyekre figyelmeztet a HungaroMet: csütörtökön az élénk, helyenként erős szél miatt az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint napközben elsősorban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben és Északkelet-Magyarországon kell számítani alacsony intenzitású hófúvásra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Az északnyugati szél a délelőtti és a kora délutáni órákban az 50–60 km/órás sebességet is elérheti, ami helyenként erősebb hóátfúvásokat okozhat.

A légmozgás naplementét követően fokozatosan mérséklődik, így estére a hófúvás is megszűnik.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, valamint a Mecsek térségében is előfordulhat erős hófúvás, azonban estétől ezekben a térségekben is enyhül a szél.

A hideg idő azonban tovább fokozódik: péntek hajnalban az ország keleti felén nagy területen –15 Celsius-fok körüli vagy annál alacsonyabb minimum-hőmérsékletekre kell számítani. 

Ezt is ajánljuk a témában

Különösen az ország középső, észak–déli irányú sávjában fordulhatnak elő –20 fok alatti értékek.

Pénteken újabb veszélyes időjárási jelenség érkezhet. A késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék várható: a tartós, akár több órán át fennálló csapadékhullásból jelentős mennyiségű ónos eső is kialakulhat, ezért a HungaroMet szerint akár a legmagasabb fokú, piros riasztás elrendelése sem kizárt.

Nyitókép: Varga György / MTI

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. január 08. 12:39
A Bécsi-medence (nyugat) felől fú ez a hideg szél a Kárpát-medencében, ami a halny szél, északkeleti szél, csak nem tud a Kárpátokon keletről átjutni.
Válasz erre
0
0
Szamóca bácsi
2026. január 08. 12:30
az utóbbi demokrata teleken alig-alig esett hó, de volt, hogy még egy tisztességes -10 fok sem volt egész télen.
Válasz erre
0
0
Turius
2026. január 08. 12:25
Jaj ne, télen hideg van. Ki láthatta volna előre?!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. január 08. 12:01
1.) liberálisok tanítása: a piac mindent megold! Eltörött a hólapátom, sem hólapátot, sem hótolót, sem útszóró sót (zöld) nem kapok!!! Remélem, ezért nem a kormányt fogják szidni. (Mi lett volna, ha Orbán Viktor minden ősszel legyártat hólapátokat - hogy sikítoztak volna) 2.) a zöld baromságot és állatvédők okoskodását érdemes lenne analizálni. Lehet, hogy a Hungária körúton belül hosszú távon kerülendő az állandó NaCl-os szózás, de mit tesz Isten, a főutakat lehet sózni. A Hungária krt. kívül, kisebb - nagyobb városi, falusi településen miért gond a NaCl alkalmazás. Kihígul, elszivárog?? 3.) miért nem áll ki Karó Geli heti sajtótájékoztatókat tartva: mit tett az úttisztítással, a rászorulók, egyedülállók, mozgásképtelenek ellátásával kapcsolatban. Kakaót szürcsöl és facebookozik, szidva a kormányt saját impotenciája miatt? 4). MI VAN A KLIMAVÉSZHELYZETTEL? ESETLEG A MOSTANI KIHÜLÉS AMOLYAN ELŐJÁTÉK A SIVATAGOSODÁSHOZ? 5.) MI VAN MOST A JUHNYÁJAKKAL, ROVAROKKAL ÉS A MÉHEKKEL?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!