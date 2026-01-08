Életbe lépett a narancs riasztás: ledönthet a lábunkról a szél és akár -20 fok is lehet

Elő a szánkókkal! – mutatjuk a legjobb helyeket a főváros közelében
Annak, aki nem akar sokat utazni, a budai és a pesti oldalon is bőven akadnak lehetőségek.
Csütörtökön az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.
Jelentős időjárási veszélyekre figyelmeztet a HungaroMet: csütörtökön az élénk, helyenként erős szél miatt az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint napközben elsősorban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben és Északkelet-Magyarországon kell számítani alacsony intenzitású hófúvásra.
Az északnyugati szél a délelőtti és a kora délutáni órákban az 50–60 km/órás sebességet is elérheti, ami helyenként erősebb hóátfúvásokat okozhat.
A légmozgás naplementét követően fokozatosan mérséklődik, így estére a hófúvás is megszűnik.
A Dunántúli-középhegységben, a Budai-hegységben, valamint a Mecsek térségében is előfordulhat erős hófúvás, azonban estétől ezekben a térségekben is enyhül a szél.
A hideg idő azonban tovább fokozódik: péntek hajnalban az ország keleti felén nagy területen –15 Celsius-fok körüli vagy annál alacsonyabb minimum-hőmérsékletekre kell számítani.
Ezt is ajánljuk a témában
Annak, aki nem akar sokat utazni, a budai és a pesti oldalon is bőven akadnak lehetőségek.
Különösen az ország középső, észak–déli irányú sávjában fordulhatnak elő –20 fok alatti értékek.
Pénteken újabb veszélyes időjárási jelenség érkezhet. A késő délelőtti, déli óráktól a délnyugati országrészben vegyes halmazállapotú csapadék várható: a tartós, akár több órán át fennálló csapadékhullásból jelentős mennyiségű ónos eső is kialakulhat, ezért a HungaroMet szerint akár a legmagasabb fokú, piros riasztás elrendelése sem kizárt.
Nyitókép: Varga György / MTI