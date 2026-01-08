Életbe lépett a narancs riasztás: ledönthet a lábunkról a szél és akár -20 fok is lehet

Jelentős időjárási veszélyekre figyelmeztet a HungaroMet: csütörtökön az élénk, helyenként erős szél miatt az ország több térségében alakulhat ki hófúvás, péntekre virradóra pedig rendkívüli hideg, valamint veszélyes ónos eső nehezítheti a közlekedést.

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint napközben elsősorban a Dunántúl keleti felében, a középső országrészben és Északkelet-Magyarországon kell számítani alacsony intenzitású hófúvásra.