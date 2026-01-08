Elő a szánkókkal! – mutatjuk a legjobb helyeket a főváros közelében

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szerda reggel 8 órától vörös kódot rendeltek el a havazás és a hideg időjárás miatt. Miközben a hó országos szinten jelentős fennakadásokat okoz a mindennapokban, sokan örülnek neki, hiszen évek óta nem láttunk ilyen mennyiségű havat – különösen nem a fővárosban és a nagyvárosokban. A Budapest és környéke összegyűjtötte azokat a helyszíneket, amelyek most kiváló célpontjai lehetnek a szánkózni vágyóknak.

Rögtön az első helyen a sokak által közkedvelt célpont a Normafa szerepel. A kisgyerekesek számára az onnan pár perc sétára található Anna-rétet ajánlják.