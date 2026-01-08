Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
normafa népliget ezüsthegy anna - rét tabán szánkó

Elő a szánkókkal! – mutatjuk a legjobb helyeket a főváros közelében

2026. január 08. 06:46

Annak, aki nem akar sokat utazni, a budai és a pesti oldalon is bőven akadnak lehetőségek.

2026. január 08. 06:46
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szerda reggel 8 órától vörös kódot rendeltek el a havazás és a hideg időjárás miatt. Miközben a hó országos szinten jelentős fennakadásokat okoz a mindennapokban, sokan örülnek neki, hiszen évek óta nem láttunk ilyen mennyiségű havat – különösen nem a fővárosban és a nagyvárosokban. A Budapest és környéke összegyűjtötte azokat a helyszíneket, amelyek most kiváló célpontjai lehetnek a szánkózni vágyóknak.

Rögtön az első helyen a sokak által közkedvelt célpont a Normafa szerepel. A kisgyerekesek számára az onnan pár perc sétára található Anna-rétet ajánlják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ha nem akarunk nagyon kiutazni a városból az erdős részekre, jó döntés lehet a budai oldalon a Tabán vagy a Gellért-hegy, a pesti oldalon pedig a városligeti Királydomb vagy a Népliget.

Ajánlják még például az Ezüsthegyet Békásmegyeren, a budaörsi Kő-hegyet, valamint a Budakeszi Vadaspark környékét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
•••
2026. január 08. 10:27 Szerkesztve
Úgy 1975-76 táján egyszer a Kiscelli úton szánkóztunk a Múzeumtól le egészen a Bécsi útig. Volt, aki csak ülve mert csúszni, én hasalva egy német versenyszánkón. Bukósisakot akkor csak a motorosak hordtak.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 08. 09:46
Bpestiek ne szánkózzanak, takarítsák az utakat... kretén gerivel az élen.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 09:08
Előtte a facsén mindenki kérje ki Magyar Péter engedélyét, nehogy a szánkózásnak “kurva komoly következményei” legyenek, pl. út a böribe.
Válasz erre
0
0
jump-ing
2026. január 08. 08:55
Karmelita elől élő hóembert mikor lehet Dunába gurítani?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!