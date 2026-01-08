Elő a szánkókkal! – mutatjuk a legjobb helyeket a főváros közelében

Most érkezett: az extrém időjárás miatt vörös kód van érvényben az egész országban
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
Annak, aki nem akar sokat utazni, a budai és a pesti oldalon is bőven akadnak lehetőségek.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, szerda reggel 8 órától vörös kódot rendeltek el a havazás és a hideg időjárás miatt. Miközben a hó országos szinten jelentős fennakadásokat okoz a mindennapokban, sokan örülnek neki, hiszen évek óta nem láttunk ilyen mennyiségű havat – különösen nem a fővárosban és a nagyvárosokban. A Budapest és környéke összegyűjtötte azokat a helyszíneket, amelyek most kiváló célpontjai lehetnek a szánkózni vágyóknak.
Rögtön az első helyen a sokak által közkedvelt célpont a Normafa szerepel. A kisgyerekesek számára az onnan pár perc sétára található Anna-rétet ajánlják.
Ha nem akarunk nagyon kiutazni a városból az erdős részekre, jó döntés lehet a budai oldalon a Tabán vagy a Gellért-hegy, a pesti oldalon pedig a városligeti Királydomb vagy a Népliget.
Ajánlják még például az Ezüsthegyet Békásmegyeren, a budaörsi Kő-hegyet, valamint a Budakeszi Vadaspark környékét.
Ezt is ajánljuk a témában
Az intézkedés visszavonásáig érvényes, országos szintű vörös kódot rendeltek el szerda reggel 8 órától.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán