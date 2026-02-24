Ft
hóvihar fennakadás káosz Egyesült Államok

Tomboló hóvihar, káosz, fennakadások: erre ébredt fel kedden több mint negyvenmillió ember

2026. február 24. 09:40

Volt, ahol 90 centiméteres hó esett, és óránként 90 kilométeres széllökéseket mértek.

2026. február 24. 09:40
null

Hatalmas hóvihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, több mint 40 millió ember életében okozva fennakadásokat. Volt, ahol 90 centiméteres hó esett, és óránként 90 kilométeres széllökéseket mértek.

„A jelenlegi előrejelzések szerint a nehezén már túl vagyunk” – jelentette ki Zohran Mamdani, New York polgármestere. A város nagy részén 40-50 centiméteres hó esett.

A Rhode Island-i Providence repülőterén 83 centiméternyi hó hullott. A helyi média szerint az állam nagy részében a havazás kedden is megbénítja az életet.

A nemzeti meteorológiai szolgálat árvízveszélyre is figyelmeztetett New York, New Jersey és Massachusetts egyes részein. Nyolc állam – Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania és Rhode Island – kormányzói szükségállapotot hirdettek. A vihar következtében 570 ezer háztartás maradt áram nélkül, ebből több mint 285 ezer Massachusetts államban.

Számos helyen – köztük New Yorkban és Bostonban is – hószünetet hirdettek az iskolákban, zárva maradt számos üzlet és intézmény, sőt még az ENSZ manhattani székhelye is.

A hóvihar sok helyen okozott káoszt a tömegközlekedésben, New Jersey-ben például teljesen leállt a vasúti forgalom.

A FlightAware internetes szakportál szerint hétfő délutánra több mint hatezer járatot töröltek, leginkább a New York-i, bostoni és philadelphiai repülőtereken. A fennakadások kedden is folytatódnak, már közel kétezer járatot töröltek.

(MTI)

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

 

 

