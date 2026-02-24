Tomboló hóvihar, káosz, fennakadások: erre ébredt fel kedden több mint negyvenmillió ember

Hatalmas hóvihar csapott le az Egyesült Államok északkeleti részére, több mint 40 millió ember életében okozva fennakadásokat. Volt, ahol 90 centiméteres hó esett, és óránként 90 kilométeres széllökéseket mértek.

„A jelenlegi előrejelzések szerint a nehezén már túl vagyunk” – jelentette ki Zohran Mamdani, New York polgármestere. A város nagy részén 40-50 centiméteres hó esett.