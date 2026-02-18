Nehéz napok jönnek a magyarok számára: ami most következik, arra jobb felkészülni

Nincs menekvés: kilenc vármegyénket temeti be a hó
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
Szombat hajnalra a hőmérséklet akár mínusz 10–15 fokig is csökkenhet.
Az operatív törzs a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményben figyelmeztetett a közelgő, télies időjárásra. A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazásra, havas esőre és akár ónos esőre is számítani lehet. Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegység térségében is várható lesz a havazás, havas eső, amelyet később eső válthat fel.
Budapesttől délre csak kisebb mennyiségű csapadék valószínű, a fővárostól északra azonban 5 centiméternél is több friss hó hullhat. Az Északi-középhegységben 3–8 centiméteres hóréteg alakulhat ki, az északi határ közelében pedig akár 10 centiméter hó is eshet.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerdán átmenetileg csökken a felhőzet és mérséklődik a csapadék, majd csütörtöktől mediterrán ciklon hoz többfelé esőt.
Csütörtök délután délnyugat felől újabb, 10–20 milliméternyi csapadék érkezhet, amelynek halmazállapota egyelőre bizonytalan. Péntek hajnalban északnyugat felől ismét havas eső és havazás valószínű. A Dunántúl északi részén 10–20 centiméter hó is lehullhat, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében akár ennél is több. Pénteken az északkeleti országrészben és a Dunántúlon viharos szél várható, ami hófúvásokat is okozhat.
Szombat hajnalra a hőmérséklet akár mínusz 10–15 Celsius-fokig is csökkenhet.
Az operatív törzs arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális időjárási és útviszonyokról a Hungaromet, illetve az Útinform honlapján. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt riasztás van érvényben, ott aki teheti, halassza el az utazást. Javasolják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásának, a VÉSZ-nek a használatát is.
A z operatív törzs arra kérte a magyarokat, hogy csak megfelelően felkészített, téli körülményekre alkalmas járművel induljanak útnak. Érdemes élelmiszert, ivóvizet és meleg ruházatot is bekészíteni az autóba, valamint indulás előtt a járműről teljes egészében eltávolítani a havat.
Bajba jutott személy vagy sérült közmű észlelése esetén a 112-es segélyhívót kell értesíteni.
Amennyiben közműkárok miatt hosszabb időre kiesne a fűtés és a lakóépületek lehűlnének, a katasztrófavédelem az önkormányzatokkal együttműködve melegedőhelyeket nyit. Ha egy település vagy településrész ideiglenesen megközelíthetetlenné válik, a készenléti szervek gondoskodnak az ott élők ellátásáról.
Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI