Nehéz napok jönnek a magyarok számára: ami most következik, arra jobb felkészülni

Szombat hajnalra a hőmérséklet akár mínusz 10–15 Celsius-fokig is csökkenhet.

Az operatív törzs arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális időjárási és útviszonyokról a Hungaromet, illetve az Útinform honlapján. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt riasztás van érvényben, ott aki teheti, halassza el az utazást. Javasolják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásának, a VÉSZ-nek a használatát is.

A z operatív törzs arra kérte a magyarokat, hogy csak megfelelően felkészített, téli körülményekre alkalmas járművel induljanak útnak. Érdemes élelmiszert, ivóvizet és meleg ruházatot is bekészíteni az autóba, valamint indulás előtt a járműről teljes egészében eltávolítani a havat.

Bajba jutott személy vagy sérült közmű észlelése esetén a 112-es segélyhívót kell értesíteni.

Amennyiben közműkárok miatt hosszabb időre kiesne a fűtés és a lakóépületek lehűlnének, a katasztrófavédelem az önkormányzatokkal együttműködve melegedőhelyeket nyit. Ha egy település vagy településrész ideiglenesen megközelíthetetlenné válik, a készenléti szervek gondoskodnak az ott élők ellátásáról.