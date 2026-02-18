Ft
időjárás hideg operatív törzs eső ónos eső

Nehéz napok jönnek a magyarok számára: ami most következik, arra jobb felkészülni

2026. február 18. 16:35

Szombat hajnalra a hőmérséklet akár mínusz 10–15 fokig is csökkenhet.

2026. február 18. 16:35
null

Az operatív törzs a Magyar Nemzethez eljuttatott közleményben figyelmeztetett a közelgő, télies időjárásra. A meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazásra, havas esőre és akár ónos esőre is számítani lehet. Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegység térségében is várható lesz a havazás, havas eső, amelyet később eső válthat fel.

Budapesttől délre csak kisebb mennyiségű csapadék valószínű, a fővárostól északra azonban 5 centiméternél is több friss hullhat. Az Északi-középhegységben 3–8 centiméteres hóréteg alakulhat ki, az északi határ közelében pedig akár 10 centiméter hó is eshet.

Csütörtök délután délnyugat felől újabb, 10–20 milliméternyi csapadék érkezhet, amelynek halmazállapota egyelőre bizonytalan. Péntek hajnalban északnyugat felől ismét havas eső és havazás valószínű. A Dunántúl északi részén 10–20 centiméter hó is lehullhat, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyében akár ennél is több. Pénteken az északkeleti országrészben és a Dunántúlon viharos szél várható, ami hófúvásokat is okozhat.

Szombat hajnalra a hőmérséklet akár mínusz 10–15 Celsius-fokig is csökkenhet.

Az operatív törzs arra kér mindenkit, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális időjárási és útviszonyokról a Hungaromet, illetve az Útinform honlapján. Ahol ónos eső vagy hófúvás miatt riasztás van érvényben, ott aki teheti, halassza el az utazást. Javasolják a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazásának, a VÉSZ-nek a használatát is.

A z operatív törzs arra kérte a magyarokat, hogy csak megfelelően felkészített, téli körülményekre alkalmas járművel induljanak útnak. Érdemes élelmiszert, ivóvizet és meleg ruházatot is bekészíteni az autóba, valamint indulás előtt a járműről teljes egészében eltávolítani a havat. 

Bajba jutott személy vagy sérült közmű észlelése esetén a 112-es segélyhívót kell értesíteni.

Amennyiben közműkárok miatt hosszabb időre kiesne a fűtés és a lakóépületek lehűlnének, a katasztrófavédelem az önkormányzatokkal együttműködve melegedőhelyeket nyit. Ha egy település vagy településrész ideiglenesen megközelíthetetlenné válik, a készenléti szervek gondoskodnak az ott élők ellátásáról.

Nyitókép: Máthé Zoltán / MTI

