Most hullott darabokra a magyarok minden reménysége: a következő napokban bekövetkezik, amire a legkevésbé sem vágytunk

Csapadékos, téli idő várható a hétvégén: nagy területen kell havazásra, havas esőre, esőre készülni, a szél pedig pénteken erős, olykor viharos lesz, emiatt hófúvásra is készülni kell elsősorban a nyugati országrészben. Visszatérnek a kemény éjszakai mínuszok: a derült, szélcsendes és vastag hóval borított dunántúli tájakon szombat hajnalban akár mínusz 15 Celsius-fok alá is lehűlhet a levegő, majd vasárnap már enyhülés kezdődik és a legmelegebb órákban délen akár plusz 10 fok is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken jobbára borult idő várható, este szakadozhat északnyugaton, északon a felhőzet. Szinte országszerte várható csapadék, a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet. Késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék. Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten viharos lesz, így hófúvásra, nyugaton magas hófúvásra is számítani kell.