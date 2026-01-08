Döbbenetes bejelentést tett Gulyás Gergely Ukrajna uniós csatlakozásáról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Sarkvidéki hideg, országos riasztás: mutatjuk, milyen idő várható csütörtökön
A HungaroMet Zrt. információi szerint akár nagy területen is előfordulhat mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.
Abban a 20 pontos ukrán tervben, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, de az unió hivatalos tájékoztatást adott erről, 2027-es uniós csatlakozást jelöltek ki – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely rámutatott arra is, hogy mindezek mellett 800 milliárd dollárt szeretnének kérni az ukránok az uniótól.
A csütörtöki Kormányinfót Vitályos Eszter, Gulyás Gergely és Mukics Dániel tartotta. Mukics Dániel, az OKF szóvivője a Kormányinfó elején a rendkívüli időjárás kapcsán azt mondta, hogy három embert kellett máshová elhelyezni egy baleset miatt. Senkinek sem szabadban töltenie az éjszakát – tette hozzá. Mindenhol működnek a közszolgáltatások. Nagypeterd és Rózsafa településen nincs áram egyelőre, folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. A tanítás minden iskolában megkezdődött – ismertette Mukics. Elzárt település és lezárt útszakasz sincsen – tette hozzá.
Súlykorlátozás nincsen egyetlen útvonalon.
Mukics közölte, hogy a havazás esély kicsi az országban a következő órákban, de jelentős szél és ónoseső lehet. A húőmérséklet folyamatosan csökkeni fog a következő napokban – mondta. 200 baleset történt szerdán, és ebből egy halálos volt. 3289 egyedül élő személyhez mentek ki a hatóságok szerdán – ismertette a szóvivő.
A honvédség állományából több mint 1000 állnak készenlétben.
Minden kórház felkészült a traumás és kihüléses esetekre. A vonatközlekedésben a monori és a gödi vonalon van csak fennakadás a mostani helyzet alapján – mondta Mukics. Az OKF szóvivője azt kérte mindenkitől, hogy ahol érvényben van ott riasztás, ott aki teheti ne menjen el otthonról. Beszámolt arról is, hogy a természetes vizek kezdenek befagyni, de jelenleg nem alkalmasak a téli sportolásra. Csak kijelölt területen szabad jégre menni – tette hozzá.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, a kormány is a hóhelyzetről tárgyalt szerdán.
Abban a 20 pontos ukrán tervben, ami egyelőre nem ismert abban 2027. január 1-i ukrajnai uniós csatlakozás szerepel – mondta Gulyás.
Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, és ezt egyedül is meg fogjuk akadályozni –
tette hozzá. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt kér a következő évekre. Ukrajna a következő 10 évben az unió pénzéből szeretne élni – ismertette a miniszter.
Rendkívül veszélyes, hogy Brüsszel bármit képes megtenni, hogy a végtelenségig finanszírozzák Ukrajnát –
mondta. Európának az lenne az érdeke, hogy az amerikai béketervet támogassa. Ukrajna uniós csatlakozására semmilyen nemzetközi dokumentum nem tehet ígéretet – tette hozzá.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kérdésre elmondta, hogy minden hajléktalan számára van szabad hely a befogadóhelyeken.
Mukics Dániel kérdésre elmondta, a magyarok elszoktak az ilyen havazástól, és ez mindnyájunkra felelősséget ró. 15 évente szokott ilyen havazás lenni az országban – tette hozzá.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi