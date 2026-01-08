Ft
vitályos eszter gulyás gergely kormányinfó

Döbbenetes bejelentést tett Gulyás Gergely Ukrajna uniós csatlakozásáról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

2026. január 08. 09:31

Abban a 20 pontos ukrán tervben, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, de az unió hivatalos tájékoztatást adott erről, 2027-es uniós csatlakozást jelöltek ki – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely rámutatott arra is, hogy mindezek mellett 800 milliárd dollárt szeretnének kérni az ukránok az uniótól.

2026. január 08. 09:31
null
Kovács András
Kovács András

A csütörtöki Kormányinfót Vitályos Eszter, Gulyás Gergely és Mukics Dániel tartotta. Mukics Dániel, az OKF szóvivője a Kormányinfó elején a rendkívüli időjárás kapcsán azt mondta, hogy három embert kellett máshová elhelyezni egy baleset miatt. Senkinek sem szabadban töltenie az éjszakát – tette hozzá. Mindenhol működnek a közszolgáltatások. Nagypeterd és Rózsafa településen nincs áram egyelőre, folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. A tanítás minden iskolában megkezdődött – ismertette Mukics. Elzárt település és lezárt útszakasz sincsen – tette hozzá. 

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely fontos bejelentést tett Ukrajnáról

Súlykorlátozás nincsen egyetlen útvonalon. 

Mukics közölte, hogy a havazás esély kicsi az országban a következő órákban, de jelentős szél és ónoseső lehet. A húőmérséklet folyamatosan csökkeni fog a következő napokban – mondta. 200 baleset történt szerdán, és ebből egy halálos volt. 3289 egyedül élő személyhez mentek ki a hatóságok szerdán – ismertette a szóvivő. 

A honvédség állományából több mint 1000 állnak készenlétben. 

Minden kórház felkészült a traumás és kihüléses esetekre. A vonatközlekedésben a monori és a gödi vonalon van csak fennakadás a mostani helyzet alapján – mondta Mukics. Az OKF szóvivője azt kérte mindenkitől, hogy ahol érvényben van ott riasztás, ott aki teheti ne menjen el otthonról. Beszámolt arról is, hogy a természetes vizek kezdenek befagyni, de jelenleg nem alkalmasak a téli sportolásra. Csak kijelölt területen szabad jégre menni – tette hozzá.

Gulyás: Már 2027-ben beléptetnék Ukrajnát az EU-ba!

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, a kormány is a hóhelyzetről tárgyalt szerdán. 

  • Valamennyi állami szerv és hatóság készen áll arra, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen – tette hozzá. 
  • A pillanatnyi összkép optimizmusra adnak okot, mivel a következő napokban nem várható jelentős hótömeg – mondta. 

Abban a 20 pontos ukrán tervben, ami egyelőre nem ismert abban 2027. január 1-i ukrajnai uniós csatlakozás szerepel – mondta Gulyás.

 Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását, és ezt egyedül is meg fogjuk akadályozni –

tette hozzá. A miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna 800 milliárd dollárt kér a következő évekre. Ukrajna a következő 10 évben az unió pénzéből szeretne élni – ismertette a miniszter. 

Rendkívül veszélyes, hogy Brüsszel bármit képes megtenni, hogy a végtelenségig finanszírozzák Ukrajnát –

mondta. Európának az lenne az érdeke, hogy az amerikai béketervet támogassa. Ukrajna uniós csatlakozására semmilyen nemzetközi dokumentum nem tehet ígéretet – tette hozzá. 

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kérdésre elmondta, hogy minden hajléktalan számára van szabad hely a befogadóhelyeken. 

Mukics Dániel kérdésre elmondta, a magyarok elszoktak az ilyen havazástól, és ez mindnyájunkra felelősséget ró. 15 évente szokott ilyen havazás lenni az országban – tette hozzá. 

 A Mandiner élőben közvetíti az eseményt! 

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

masikhozzaszolo
2026. január 08. 10:33
Ezt az Ukrajnának nyolcszázat adjunk, ezt át kellene terelni a magánszférába. A Tisza egyébként nagy ebben. Én bizony nem szólok bele, ki hova utaljon, ha az a saját pénze. Ha akarok, vagy ha más akar, utaljon ukránnak. A saját számlájáról ám! Dobrev utalt már a saját számlájáról?
Válasz erre
0
0
Welszibard
2026. január 08. 10:33
Tézis: - Aki szétverte Ukrajnát, annak kell újra talpra állítania. Antitézis: - Nem az Európai Unió verte szét Ukrajnát. Szintézis: Ukrajnát az USA és a NATO nyomulása miatt az USA és a az Orosz föderáció tette ütköző zónává. Ebbe bekapcsolódott jelentős fegyver támogatással Anglia is (ásványkincsek kiaknázása fejében). Tehát ebből az következik, hogy aki a kárt okozta az is fizesse a helyreállítást. (Ez nem az EU.)
Válasz erre
1
0
mandoppi25
2026. január 08. 10:09
"Senkinek sem szabadban töltenie az éjszakát – tette hozzá." ?????
Válasz erre
1
1
