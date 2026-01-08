Döbbenetes bejelentést tett Gulyás Gergely Ukrajna uniós csatlakozásáról! – élőben a Kormányinfó (VIDEÓ)

Rendkívül veszélyes, hogy Brüsszel bármit képes megtenni, hogy a végtelenségig finanszírozzák Ukrajnát –

mondta. Európának az lenne az érdeke, hogy az amerikai béketervet támogassa. Ukrajna uniós csatlakozására semmilyen nemzetközi dokumentum nem tehet ígéretet – tette hozzá.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kérdésre elmondta, hogy minden hajléktalan számára van szabad hely a befogadóhelyeken.

Mukics Dániel kérdésre elmondta, a magyarok elszoktak az ilyen havazástól, és ez mindnyájunkra felelősséget ró. 15 évente szokott ilyen havazás lenni az országban – tette hozzá.

