Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pest dunántúl hungaromet zrt reggel szél

Sarkvidéki hideg, országos riasztás: mutatjuk, milyen idő várható csütörtökön

2026. január 08. 06:51

A HungaroMet Zrt. információi szerint akár nagy területen is előfordulhat mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.

2026. január 08. 06:51
null

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a barcsi járásra a HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás, reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 centméternél több.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként gyengébb hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk, óránkénti 30-40 kilométeres északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnként óránként akár 50-60 kilométeres széllökés is kísérhet. Naplemenetével mindenütt mérséklődik a szél.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben, a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki erősebb hófúvás majd estig ott is inkább már csak gyengébb hóátfúvás várható.

A Dunántúl nyugati területein csütörtök reggelre mínusz 15 Celsius-fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek előfordulhatnak,

a következő éjszaka jóval nagyobb területen fordulhatnak elő mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Máthé Zoltán 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 08:20
» dimaggio 2026. január 08. 07:28 A hó jót tesz a földeknek .« A fagy meg méginkább.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 08:20
» boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. január 08. 07:30 Január hideggel provokál.« Provokálva érzed magad?
Válasz erre
1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 08. 08:19
A “sarkvidéki hidegnek” alig a fele lesz mérhető, de azért hajrá!
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. január 08. 08:18
Ki nem állhatom a környéket ellepő - tájidegen - pálmafákat. A következő néhány nap majd megszabadít tőlük. :)))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!