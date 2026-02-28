Óriási bajban vannak Magyar Péterék: saját, belső méréseik szerint több körzetben sem a Tisza az esélyes

A Magyar Nemzethez eljutottak a Tisza Párt belső mérései, amikből kiderült, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat a kettős listás szavazás koncepciója. A lap szerint ugyanis a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat „protestjellegű” elmozdulást, egyre nagyobb hangsúly kerül az egyéni jelöltekre.

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

– emelte ki a Magyar Nemzet. A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protest hangulat – jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.