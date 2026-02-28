Óriási bajban vannak Magyar Péterék: saját, belső méréseik szerint több körzetben sem a Tisza az esélyes

– tette hozzá a lap forrása. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.
„Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep” – mondta. A lap értesülései szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián.
A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.
Mint ismert, Magyar Péter pénteken eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a nyilvánosság számára kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.