02. 28.
szombat
Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

magyar nemzet tisza párt dunántúl vármegye Magyar Péter

Óriási bajban vannak Magyar Péterék: saját, belső méréseik szerint több körzetben sem a Tisza az esélyes

2026. február 28. 08:57

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy a választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége igencsak döntő tényező lesz.

2026. február 28. 08:57
A Magyar Nemzethez eljutottak a Tisza Párt belső mérései, amikből kiderült, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat a kettős listás szavazás koncepciója. A lap szerint ugyanis a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat „protestjellegű” elmozdulást, egyre nagyobb hangsúly kerül az egyéni jelöltekre.

A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

 – emelte ki a Magyar Nemzet.  A koncepció eredetileg arra épült, hogy a választók országos szinten elégedetlenek lesznek, ezért az egyéni körzetben a tiszás logóra fognak szavazni a jelöltek helyett. A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protest hangulat – jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Elmondta, bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amely a kettős listás stratégia sikeréhez szükséges lett volna.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe


– mondta el a lap forrása, majd hozzátette: a közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága.


„Az adataink szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeink”– tette hozzá az informátor. 

Elárulta, a Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek az apolitikus választók számára.

A Magyar Nemzet információi szerint a Tisza Párt legfrissebb belső mérései alapján számos, korábban kedvezőnek tartott egyéni választókerület billegővé vált. A lapunkhoz eljutott értesülések szerint a párt kampánystábja az elmúlt hetekben több körzetet is átsorolt a „szoros” kategóriába, miután a nyári fölény jelentősen csökkent ezekben a körzetekben.

Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátor arról beszélt: júniusban és júliusban még egészen más képet mutattak a számok.

Volt, ahol öt-hat százalékpontos előnyt mértünk, és akadt olyan körzet is, ahol ennél is nagyobbat. Most ezek az előnyök gyakorlatilag eltűntek


– mondta. 

A Dunántúlon több választókerület is veszélyzónába került a Tisza Párt szempontjából. A belső adatok szerint Győr-Moson-Sopron vármegye 2., 4. és 5. számú körzete, Vas vármegye 1., Zala vármegye 3., Veszprém vármegye 2. és 4., valamint Fejér vármegye 1., 2. és 3. számú választókerülete ma már kifejezetten szorosnak számít. Komárom-Esztergom vármegye 2. és Somogy vármegye 1. számú körzete szintén a billegők közé került.

A fővárosi agglomeráció térségében sem stabil a helyzet: Pest vármegye 4., 7., 9. és 11. számú választókerületében az informátor szerint hibahatáron belüli különbségeket mutatnak a mérések.

Ezekben a körzetekben különösen gyorsan változik a hangulat, sok a bizonytalan, akiket mindkét oldal intenzíven próbál megszólítani


– tette hozzá a lap forrása. Kiemelte, Kelet- és Dél-Magyarországon Bács-Kiskun vármegye 1., Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2. és 4., Csongrád-Csanád vármegye 3., Békés vármegye 3. és 4., Heves vármegye 1., Hajdú-Bihar vármegye 6., valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2. számú körzetében is kiélezett versenyt, kormánypárti győzelmet jeleznek a belső számok. A forrás szerint a nyári lendület megtorpant, miközben a kormánypártok mozgósítása erősödött az érintett térségekben.

„Most minden erőforrást ezekre a körzetekre kell koncentrálni. Nincs már biztos terep” – mondta. A lap értesülései szerint a párton belül is téma a visszaesés mértéke, ugyanakkor Magyar Péter továbbra sem hajlandó változtatni a kommunikációs stratégián. 

A különbség az, hogy míg nyáron az adatok szerint több helyen magabiztos győzelemre számítottak, most kemény kampányra és szoros eredményre készülnek.

Mint ismert, Magyar Péter pénteken eligazítást tartott a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek, az Index információ szerint a pártelnök nagyon pesszimistán beszélt, és mintha arra készítette volna föl a jelöltjeit, hogy a nyilvánosság számára kommunikált, tetszetős kutatási eredmények ellenére kikaphat a Tisza az egyéni választókerületek többségében. Az eligazításon szó esett droggal kapcsolatos videóról is, Magyar a képviselőjelölteket arra kérte, hogy fogják rá a mesterséges intelligenciára, amennyiben bármilyen videó feltűnik az interneten. Magyar arról is beszélt, hogy egy esetleges választási vereség esetén ő nem maradhat Magyarországon, mivel egy újabb Fidesz-kormány alatt börtönbe kerülne.

Nyitókép forrása: NurPhoto/ AFP

 

