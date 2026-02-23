Zárt ajtók mögött a vereségre készíthette föl jelöltjeit Magyar Péter

Orbán Balázs nem kertelt: már a kampány első napján hatalmas pofonba szaladt bele a Tisza Párt
Nem számítottak rá, hogy azonnal lebuknak.
Egymástól független források állítják: Magyar Péter a megszokottnál jóval borúlátóbban értékelte a helyzetet, és arra készítette fel a jelöltjeiket, hogy a számukra kedvező közvélemény-kutatási adatok ellenére az egyéni választókerületek többségében akár vereség is érheti őket. Nem először kerülnek ki ilyen információk a Tisza Pártról.
„Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit reagált a Tisza Párt az Index.hu pénteken elküldött kérdéseire. A portál azért fordult a párthoz, mert a pénteki, zárt körű eseményen jelen lévő, egymástól független források egybehangzóan azt állították: a pártelnök hangvétele jelentősen eltért a nyilvánosság előtt megszokott, optimista kommunikációtól.
A Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta össze egyéni jelöltjeit egy budapesti, III. kerületi helyszínre. Több érintett szerint a meghívó viszonylag későn érkezett, és nem tartalmazott részletes tájékoztatást a találkozó céljáról. A megelőző hetek találgatásai miatt egyesek még arra is számítottak, hogy a pártelnök esetleges visszalépését jelenti be.
A hivatalos kommunikáció végül arról szólt, hogy Magyar Péter elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget, ugyanakkor források szerint a megbeszélésen ennél több kérdés is napirendre került.
Az Index beszámolója alapján a résztvevőknek a rendezvény kezdetén le kellett adniuk mobiltelefonjaikat; több jelenlévő megerősítette, hogy az eszközöket belépéskor begyűjtötték. A portál forrásai szerint a pártelnök a megszokottnál borúlátóbban értékelte a politikai helyzetet. Úgy fogalmazott:
a kedvező országos közvélemény-kutatási eredmények ellenére az egyéni választókerületek többségében akár vereség is érheti a pártot.
Álláspontja szerint az országos támogatottsági adatok nem feltétlenül tükrözik az egyéni körzetekben várható eredményeket, és a választási rendszer sajátosságai miatt a tényleges helyzet kedvezőtlenebb lehet annál, mint amit az aggregált mérések sugallnak, állítják a lap forrásai.
A beszámolók szerint a pártelnök arra is utalt, hogy tudomása van arról: egyes szereplők információkat juttatnak el a Fidesz számára a párt belső ügyeiről. Ezzel összefüggésben a választást követő következményeket is kilátásba helyezett.
Források szerint kommunikációs iránymutatást is adott arra az esetre, ha vele kapcsolatban kábítószer-fogyasztással összefüggő vádak vagy manipulált tartalmak jelennének meg.
A jelölteknek azt javasolták, hogy egységesen reagáljanak, és a sajtómegkereséseket irányítsák a pártközponthoz.
A Mandiner.hu újságírója, Kovács András szintén hasonló értesülésekről számolt be. Írása szerint a tájékoztatón szóba került egy, március elejére várható támadás lehetősége is. A jelölteknek azt tanácsolták, hogy egy esetleges kompromittáló felvétel megjelenése esetén következetesen azt kommunikálják: mesterséges intelligenciával előállított tartalomról van szó.
Az Index forrásai szerint Magyar Péter arról is beszélt, hogy választási vereség esetén külföldre távozna, és ezt másoknak is megfontolásra ajánlotta. A beszámolók alapján ez a kijelentés nem erősítette a jelenlévők biztonságérzetét.
A hangulatot tovább ronthatta, hogy az ajánlásgyűjtés adatai szerint a Fidesz jelentős előnyre tett szert (196 ezer leadott ajánlás a Tisza 110 ezerével szemben), miközben korábban magasabb számokról esett szó. Emellett a Fidesz időközi választási sikerei is kétségeket ébresztettek a párton belül a tényleges erőviszonyokat illetően.
