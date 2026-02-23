Zárt ajtók mögött a vereségre készíthette föl jelöltjeit Magyar Péter

A Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta össze egyéni jelöltjeit egy budapesti, III. kerületi helyszínre. Több érintett szerint a meghívó viszonylag későn érkezett, és nem tartalmazott részletes tájékoztatást a találkozó céljáról. A megelőző hetek találgatásai miatt egyesek még arra is számítottak, hogy a pártelnök esetleges visszalépését jelenti be.

A hivatalos kommunikáció végül arról szólt, hogy Magyar Péter elfogadta a miniszterelnök-jelöltséget, ugyanakkor források szerint a megbeszélésen ennél több kérdés is napirendre került.

Az Index beszámolója alapján a résztvevőknek a rendezvény kezdetén le kellett adniuk mobiltelefonjaikat; több jelenlévő megerősítette, hogy az eszközöket belépéskor begyűjtötték. A portál forrásai szerint a pártelnök a megszokottnál borúlátóbban értékelte a politikai helyzetet. Úgy fogalmazott:

a kedvező országos közvélemény-kutatási eredmények ellenére az egyéni választókerületek többségében akár vereség is érheti a pártot.

Álláspontja szerint az országos támogatottsági adatok nem feltétlenül tükrözik az egyéni körzetekben várható eredményeket, és a választási rendszer sajátosságai miatt a tényleges helyzet kedvezőtlenebb lehet annál, mint amit az aggregált mérések sugallnak, állítják a lap forrásai.