Orbán Balázs nem kertelt: már a kampány első napján hatalmas pofonba szaladt bele a Tisza Párt

A választási kampány 2026-os első napja izgalmas erőpróbát hozott a nagy politikai erők számára, különösen az ajánlásgyűjtés terén. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-posztjában részletesen értékelte a szombati eseményeket, levonva a legfontosabb tanulságokat.
Orbán Balázs azzal kezdte, a magyar választási rendszerben minden egyéni jelöltnek legalább 500 érvényes ajánlásra van szüksége az induláshoz az adott választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi ezeket, és ha elérte a minimumot, a jelöltet nyilvántartásba veszi – további hivatalos ajánlásokat már nem kérnek vagy regisztrálnak. A pártok emellett gyűjthetnek támogatói aláírásokat is, de ezeket nem kell leadniuk, és nem ellenőrzi őket senki.
Az első nap azonban hagyományosan erődemonstráció a nagy pártoknál: minél gyorsabban és minél több ajánlást gyűjtenek le, annál erősebbnek mutatkoznak. A leadott ívek száma alapján kiszámítható az ajánlások elméleti maximuma, – egy íven legfeljebb 8 ajánlás fér el – így az első napi teljesítmény objektíven mérhető – és közérdekű adatigényléssel is lekérhető.
A Fidesz elsőként érte el a szükséges ajánlásszámot minden körzetben, így az első nyilvántartásba vett jelöltek is fideszesek lettek. A nap végén a Fidesz 196 000 ajánlásnyi ívet vitt vissza az NVI-hez, míg a Tisza Párt (Magyar Péter pártja) csak 110 000-et. Ez alapján a kormánypárt jelentős előnnyel zárta az első napot.
„A nagyokosok a túloldalon nem számítottak rá, hogy ha már az első nap kamuznak, akkor ott rögtön le lehet bukni, hiszen közérdekű adatigényléssel kikérhető a visszavitt ívek száma. Ezután már csak a választás napján lehet újra lebukni, de ez egy másik tészta.
Szépen bele is futottak a pofonba, Magyar Péter gátlástalanul sokkal nagyobb számot mondott be, mint a valóság”
– fogalmazott.
Hozzátette, „újabb hazugság, újabb gátlástalanság bukott ki. Ez a kampány sajnos ilyen lesz. Ha az ellenfél vezetője ilyen – aki saját maga mondta, hogy az év vicce lenne, ha ő komoly pozíciót vállalna –, akkor az egész párt viselkedése ilyen. De nekünk ezzel a nemzeti oldalon nem kell foglalkozni. Mindenkitől higgadtságot, nyugodtságot, szeretetet szeretnék kérni!”
Orbán Balázs zárásként azt írta:
Gratulálok az aktivistáknak, fantasztikus munkát végeztek, még 49 nap padlógáz!
Nekünk Magyarország jövője a legfontosabb, a brüsszeli ellenféllel nem foglalkozunk, csak azzal, hogy meg kell győzni minden hazaszerető magyar embert, hogy ilyen veszélyes világban Orbán Viktor a biztos választás!”
