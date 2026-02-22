Orbán Balázs nem kertelt: már a kampány első napján hatalmas pofonba szaladt bele a Tisza Párt

A választási kampány 2026-os első napja izgalmas erőpróbát hozott a nagy politikai erők számára, különösen az ajánlásgyűjtés terén. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-posztjában részletesen értékelte a szombati eseményeket, levonva a legfontosabb tanulságokat.

Orbán Balázs azzal kezdte, a magyar választási rendszerben minden egyéni jelöltnek legalább 500 érvényes ajánlásra van szüksége az induláshoz az adott választókerületben. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) ellenőrzi ezeket, és ha elérte a minimumot, a jelöltet nyilvántartásba veszi – további hivatalos ajánlásokat már nem kérnek vagy regisztrálnak. A pártok emellett gyűjthetnek támogatói aláírásokat is, de ezeket nem kell leadniuk, és nem ellenőrzi őket senki.