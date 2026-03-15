„1848 március 15-ét a Pailvax közben ünnepelte a Mihazánk. Torockai László a migráció problémáját azzal érzékeltette az összegyűlt közönsége előtt, hogy Orbán Viktor szerint hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidó közössége. Mázl Tov, legyen ebben az egyben igaza a miniszterelnöknek, de mi köze ennek a migráció problémájához? Egyáltalán mi ebben a probléma? Bizony, az, nem volt meglepő, hogy Torockai virtigli antiszemita megnyilvánulását hangos hurrával díjazták az összegyültek. Most azt nem tudom, hogy örüljek neki vagy sírjak azon, hogy a magyarok náci pártjának rendezvényén mindösszesen 600 fő vett részt. A minimum elvárás, hogy Torockai bocsánatot kér, de az rettenetesen nyugtalanító érzés, hogy ezt a pártot olyan emberek támogatják, akik ezt a retorikát kedvelik. Legalább annyian szégyeljék el magukat azért, amit Torockai mondott, hogy ne jussanak be a parlamentbe. Ha viszont nyíltan felvállalt antiszemitizmussal mégis bejutnak, az baj, az ellen tiltakozom.”