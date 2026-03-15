toroczkai migráció európa orbán viktor

Toroczkai virtigli antiszemita megnyilvánulását hangos hurrával díjazták az összegyültek

2026. március 15. 22:08

A migráció problémáját azzal érzékeltette az összegyűlt közönsége előtt, hogy Orbán Viktor szerint hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidó közössége.

null
Schilling Árpád
„1848 március 15-ét a Pailvax közben ünnepelte a Mihazánk. Torockai László a migráció problémáját azzal érzékeltette az összegyűlt közönsége előtt, hogy Orbán Viktor szerint hamarosan Magyarországon lesz Európa legnagyobb zsidó közössége. Mázl Tov, legyen ebben az egyben igaza a miniszterelnöknek, de mi köze ennek a migráció problémájához? Egyáltalán mi ebben a probléma? Bizony, az, nem volt meglepő, hogy Torockai virtigli antiszemita megnyilvánulását hangos hurrával díjazták az összegyültek. Most azt nem tudom, hogy örüljek neki vagy sírjak azon, hogy a magyarok náci pártjának rendezvényén mindösszesen 600 fő vett részt. A minimum elvárás, hogy Torockai bocsánatot kér, de az rettenetesen nyugtalanító érzés, hogy ezt a pártot olyan emberek támogatják, akik ezt a retorikát kedvelik. Legalább annyian szégyeljék el magukat azért, amit Torockai mondott, hogy ne jussanak be a parlamentbe. Ha viszont nyíltan felvállalt antiszemitizmussal mégis bejutnak, az baj, az ellen tiltakozom.”

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csapláros
2026. március 15. 22:42 Szerkesztve
Ki le nem szarja, hogy mi ellen tiltakozol Árpika, bazdmeg akkor, amikor az, hogy nálunk lesz majd Európa legnagyobb zsidó közössége, semmi mást nem jelent, mint azt, hogy Európa KIÜRÜL, nálunk meg semmit nem változik a létszámuk. Dialektika bazdmeg. Ebből eredően SEMMI NEM VÁLTOZIK, ami a zsidósággal való együttélésünkre vonatkozik, amelynek része, hogy a törvényeink az antiszemitizmust TOVÁBBRA IS büntetik.
gyurica
2026. március 15. 22:41
Nem franciaországban és németországban akarják korlátozni, hogy ki indulhat és ki nem a választáson, csak mert mást gondol? Ő tiltakozik, valaki melléáll és az megtiltja az indulást? Hogy van ez?
robertdenyiro
2026. március 15. 22:35
Nem Magyarországon lesz egyre több zsidó, hanem a fényességes nyugaton lesz egyre kevesebb, mégpedig a libkánynácik legkedvesebb iszlamista tesói "áldásos tevékenysége" folytán, amelyet a helyi libkánynáci pártok és kormányok oly szorgalmasan támogatnak. Úgyhogy kussolhatsz, szardarab, mert a legnagyobb anitszemiták épp ti vagytok, a fényes nyugatisztánból picsogó, libkánynáci férgek.
gyurica
2026. március 15. 22:30
Ez a schilling tényleg ilyen bolond, vagy ez is egy szerep?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!