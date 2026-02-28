Magyar Péter az adócsökkentésről is egy hatalmasat kamuzott (VIDEÓ)

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben.

Mindenki pórul járna

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat. Magyarul: