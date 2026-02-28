Magyar Péter az adócsökkentésről is egy hatalmasat kamuzott (VIDEÓ)

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
A Tisza Párt elnöke évekig adócsökkentésről beszélt. Tavaly nyáron azonban kiderült a valódi programja a brutális megszorításokról, így Magyar Péter újabb álításáról derült ki, hogy egy hatalmas kamu. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 33. rész.
Magyar Péter az elmúlt években többöször azt hangoztatta, hogy nem akarnak adóemelést és a gazdaságot inkább adócsökkentéssel ösztönöznék.
Ezzel szemben tavaly nyár végén kiszivárgott a Tisza Párt brutális megszorításokat tartalmazó programja, aminek valódiságát többek között Csercsa Balázs, a párt volt egyházügyi tanácsadója is megerősített.
A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése. Legalábbis a Tisza csomag néven elhíresült, több száz oldalas baloldali megszorítások szerint, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget – számolt be minderről a Világgazdaság. Olyannyira sürgeti, hogy 2026-ban átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe. Már ha megnyerik a választásokat.
Lássuk a sokkoló részleteket! A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal.
Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.
Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben.
Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat. Magyarul:
Mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 32. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 31. rész.
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 30. rész.