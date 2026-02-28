Ft
02. 28.
szombat
Kitört a háború: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt, Teherán és több nagyváros is támadás alatt

Magyar Péter az adócsökkentésről is egy hatalmasat kamuzott (VIDEÓ)

2026. február 28. 08:22

A Tisza Párt elnöke évekig adócsökkentésről beszélt. Tavaly nyáron azonban kiderült a valódi programja a brutális megszorításokról, így Magyar Péter újabb álításáról derült ki, hogy egy hatalmas kamu. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 33. rész.

2026. február 28. 08:22
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter az elmúlt években többöször azt hangoztatta, hogy nem akarnak adóemelést és a gazdaságot inkább adócsökkentéssel ösztönöznék.

Magyar
Magyar Péter az adócsökkentésről is össze vissza hazudott
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar Péter erről is hazudott

Ezzel szemben tavaly nyár végén kiszivárgott a Tisza Párt brutális megszorításokat tartalmazó programja, aminek valódiságát többek között Csercsa Balázs, a párt volt egyházügyi tanácsadója is megerősített. 

A magyar személyi jövedelemadó (szja) rendszerének átalakítása az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése. Legalábbis a Tisza csomag néven elhíresült, több száz oldalas baloldali megszorítások szerint, amely a Tisza Pártnak készült. A javaslat brutális választ ad erre az állítólagos kérdésre, és háromkulcsos, progresszív adózást sürget – számolt be minderről a Világgazdaság. Olyannyira sürgeti, hogy 2026-ban átfogó adóváltoztatást léptetnének életbe. Már ha megnyerik a választásokat.

A Tisza csomag a középosztályon nagyot ütne

Lássuk a sokkoló részleteket! A ma érvényben lévő szja-rendszer egyetlen, 15 százalékos kulcsot ismer, a tiszás javaslat ezt váltaná fel hárommal. 

  • az alsó maradna 15 százalékos, és évi 5 millió forintig alkalmaznák,
  • a középső, 22 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint éves kereset esetében,
  • a harmadik, 33 százalékos mérték a jövedelmek 15 millió forint feletti részére vonatkozna.

 

Így már bőven az átlagkereset alatt, vagyis havi bruttó 416 ezer forintnál belépne a második kulcs, a döbbenetes elvonást jelentő harmadikat pedig havi bruttó 1,25 millió forint fölötti keresetnél kellene alkalmazni.

Ha ide vesszük a családi kedvezmény erőteljes megnyirbálását is, azt kapjuk, hogy a Tiszának készült csomaggal már a mai átlagkereset környékén kereső is százezreket vesztene el, egy kétgyermekes pedig akár 800 ezer forintot – minden évben. 

Mindenki pórul járna

Az szja kapcsán érdemes idézni még két árulkodó mondatot a baloldali megszorítócsomagból, a hatásokat illetően ugyanis maguk a megszövegezők fogalmazták meg a lényeget: a modell nem számolt a háztartások és a vállalatok magatartásbeli reakcióival. Az adóelkerülés, az adóoptimalizálás, valamint a munkakínálat és a fogyasztás változásai érdemben befolyásolhatják a tényleges bevételi és társadalmi hatásokat. Magyarul: 

  • adóelkerüléstől, 
  • a fogyasztás visszaesésétől, 
  • a cégbeli vagyonok külföldre menekítésétől tartanak a készítők is.

 

Mindez persze nem a véletlen műve: Magyarország 2010 előtt kipróbálta már a többkulcsos szja-rendszert, aminek a hatásai pontosan ezek voltak. A Gyurcsány-korszakban nem érte meg legálisan többet dolgozni, tanulással értékesebb munkát végezni, mert aki érdemben magasabb fizetést kapott, azonnal a magasabb kulcs alá került és többletének számottevő hányadát elvette az állam.

  • tömegek kerestek papíron minimálbért, miközben fizetésük egy részét zsebbe kapták
  • az érintettek a nyugdíjba vonuláskor alacsonyabb nyugdíjat kaphatnak emiatt.
A Tisza csomag ellen országos kampányt hirdetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom
A Tisza csomag ellen országos kampányt hirdetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom
Fotó:  MTI/Hegedüs Róbert

 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Szerintem
2026. február 28. 08:58
Vergődik a szerencsétlen, de hiába is, a szakértői szép sorjában kibeszélik a megszorításokat. Amik pontosan egybecsengenek Ursula, Weber követelményeivel. Márpedig azok nem azért tolják, hogy bármi mást csináljon, mint amiért tolják a tiszafostost.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. február 28. 08:46
Adót emelnének, mert kell a tetves ukik megsegítésére még több a MI pénzünkből! Az unió a nekünk járó pénzt MIND ezeknek a szar szlávoknak küldi...
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. február 28. 08:29
Bandi,áprilistól kezdjél el egy új sorozatot…a NER tolvajlásairól… Kb. 300 rész…vagy még több? 🤨
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!