Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar péter Magyar Péter hazugságai titkosszolgálat

Magyar Péter és a 2000 titkosügynök: Itt valami nagyon nagy baj van (VIDEÓ)

2026. február 27. 08:09

2000 titkos ügynök figyeli a mozgásomat – mondta a Tisz Párt elnöke még 2024 tavaszán. Magyar Péter ezen állítását azóta sem bizonyította. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 32. rész.

2026. február 27. 08:09
null
Kovács András
Kovács András

„Tudtommal kétezer ügynököt állítottak rá arra, hogy a mozgásomat figyelje” – osztotta meg még 2024. május 6-án a lengyel Rzeczpospolitának Magyar Péter fantáziája egyik kiemelkedő termékét. 

Magyar
Mai napig nem mutatott be semmilyen bizonyítékot Magyar Péter az őt figyelő 2000 titkosügynökről
Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar megint nem mutatott be semmilyen bizonyítékot

Magyar Péter természetesen semmilyen bizonyítékot nem mutatott be a mai napig arról, hogy honnan vette ezt a 2000 titkosügynökről szóló kijelentését. Ezt a – Magyar Péteren kívül minden képzeletet felülmúló – állítást a Mandiner által megkérdezett titkosszolgálati szakértő a vicc kategóriába sorolta. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Azt, hogy a titkosszolgálatok 2000 embere dolgozzon egyetlen célszemélyre, még az amerikai vagy az orosz titkosszolgálatok sem engedhetik meg maguknak –

 vélekedett Horváth József. „Ez egészen egyszerűen fizikai képtelenség és lehetetlen. A legveszélyesebb emberrel szemben is, hogyha valakit figyelni akar a titkosszolgálat, akkor néhány tucat emberrel megoldja. Ez egy szakmai képtelenség” – tette hozzá.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. február 27. 10:02
Van azóta már húszezer is az. Éppen olvastam, hogy gyorstalpalót tartanak titkos ügynököknek, hogyan figyeljék meg jobban és alaposabban Magyart. Hogyan találják meg az eszét. A szívét már nem is keresik.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 27. 09:58
Jaja, aláírásból is 300csilliót gyűjtöttek. Azért koldulnak még mindig mindenhol...
Válasz erre
0
0
bigfater73
2026. február 27. 09:57
Peti öcsi igazából nem ember! Ez egy zombi ( vér- és agyvelőkiszívó élőhalott) emberbőrbe bújva! Sohasem higyj neki!
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 27. 09:21 Szerkesztve
2000 titkos ügynök figyeli a mozgásomat – mondta a Tisz Párt elnöke még 2024 tavaszán. Magyar Péter ezen állítását azóta sem bizonyította." Bárgyú ez a mandiner ,hogy lehet egy ilyen cikken rágódni?Mintha számonkérnék orbánon,mikor azt mondta ezt a győzelmet ,még a holdról is látni lehetett.Orbán azóta sem bizonyította, pedig egy fénykép ezen sokat segítene.🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!