Magyar Péter és a 2000 titkosügynök: Itt valami nagyon nagy baj van (VIDEÓ)

2000 titkos ügynök figyeli a mozgásomat – mondta a Tisz Párt elnöke még 2024 tavaszán. Magyar Péter ezen állítását azóta sem bizonyította. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 32. rész.
„Tudtommal kétezer ügynököt állítottak rá arra, hogy a mozgásomat figyelje” – osztotta meg még 2024. május 6-án a lengyel Rzeczpospolitának Magyar Péter fantáziája egyik kiemelkedő termékét.
Magyar Péter természetesen semmilyen bizonyítékot nem mutatott be a mai napig arról, hogy honnan vette ezt a 2000 titkosügynökről szóló kijelentését. Ezt a – Magyar Péteren kívül minden képzeletet felülmúló – állítást a Mandiner által megkérdezett titkosszolgálati szakértő a vicc kategóriába sorolta.
Azt, hogy a titkosszolgálatok 2000 embere dolgozzon egyetlen célszemélyre, még az amerikai vagy az orosz titkosszolgálatok sem engedhetik meg maguknak –
vélekedett Horváth József. „Ez egészen egyszerűen fizikai képtelenség és lehetetlen. A legveszélyesebb emberrel szemben is, hogyha valakit figyelni akar a titkosszolgálat, akkor néhány tucat emberrel megoldja. Ez egy szakmai képtelenség” – tette hozzá.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
