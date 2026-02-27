Magyar Péter és a 2000 titkosügynök: Itt valami nagyon nagy baj van (VIDEÓ)

„Tudtommal kétezer ügynököt állítottak rá arra, hogy a mozgásomat figyelje” – osztotta meg még 2024. május 6-án a lengyel Rzeczpospolitának Magyar Péter fantáziája egyik kiemelkedő termékét.

Mai napig nem mutatott be semmilyen bizonyítékot Magyar Péter az őt figyelő 2000 titkosügynökről

Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP

Magyar megint nem mutatott be semmilyen bizonyítékot

Magyar Péter természetesen semmilyen bizonyítékot nem mutatott be a mai napig arról, hogy honnan vette ezt a 2000 titkosügynökről szóló kijelentését. Ezt a – Magyar Péteren kívül minden képzeletet felülmúló – állítást a Mandiner által megkérdezett titkosszolgálati szakértő a vicc kategóriába sorolta.