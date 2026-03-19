Videón, ahogy a német kancellár levegőnek nézi, majd szó nélkül elsétál a kérdezni próbáló Bohár Dániel mellett

Új videót tett közzé közösségi oldalán Bohár Dániel, amelyben az látható, ahogy Brüsszelben próbál kérdéseket feltenni Friedrich Merznek, a német kancellár azonban nem reagál rá.

„Pedig megkérdeztem volna tőle, hogy miről egyeztetett a Tisza Párt vezetőjével Münchenben, vagy éppen ugyanitt miről tárgyalt Zelenszkijjel” – fogalmazott a riporter.