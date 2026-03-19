A fenyegetőző miniszter ezt nem teszi zsebre: Orbán Viktor pár szóban állította sarokba a németeket (VIDEÓ)

Orbán Viktor ma Brüsszelben áll ki Magyarországért az ukrán zsarolással szemben (VIDEÓ)
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor is reagált Johann Wadephul külügyminiszter fenyegetéseire.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor a csütörtöki EU-csúcsot megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva többek között arról beszélt, hogy az ukrán olajblokád ügyét Magyarországnak saját erőből kell rendeznie, ugyanis Brüsszel együttműködik Ukrajnával. A miniszterelnök úgy látta, hogy a tanácskozás egyik kiemelt témája a közelgő, globális olajpiaci válság lehet majd, amely különösen Európát sújthatja.
A kormányfőt az Index arról is kérdezte, hogy hogyan értékeli a német külügyminiszter fenyegetéseit, miszerint Magyarországnak tűrnie kéne az olajblokádot és Ukrajnába küldenie az adófizetői pénzét.
A miniszterelnök az uniós csúcs előtt újságírói kérdésekre válaszolt.
Orbán Viktor rövid válaszban reagált Johann Wadephul külügyminiszter fenyegetéseire. A kormányfő úgy fogalmazott:
Volt már ilyen. Rosszul jöttek ki belőle a németek. Ne csinálják!”
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP