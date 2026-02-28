Ft
02. 28.
szombat
Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
látványos videó irán támadás egyesült államok izrael

Így ürült ki egyetlen óra alatt Irán légtere

2026. február 28. 10:19

A Flightradar tette közzé a látványos videót.

2026. február 28. 10:19
null

Mint arról a Mandiner folyamatosan beszámol: Irán támadás alatt áll, miután Izrael és az Egyesült Államok bombázni kezdte Teheránt és több iráni nagyvárost szombatra virradóra. A támadás megkezdése után nem sokkal Irán lezárta légterét. 

A repülőkövetéssel foglalkozó Flight Radar nevű portál látványos videót tett közzé arról, hogyan ürült ki a közel-keleti ország légtere szinte egyetlen óra alatt. Íme:

Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait. A Wizzair a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket. Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták.

Nem repülnek a magyarok sem

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát – közölte a Wizz Air Magyarország szombaton az MTI-vel, jelezve: az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad.

Azt írták, a légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel. Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket a cég folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja. „A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb. A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti” – áll a közleményben.

Nyitókép: AFP

