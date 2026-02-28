Így ürült ki egyetlen óra alatt Irán légtere

Mint arról a Mandiner folyamatosan beszámol: Irán támadás alatt áll, miután Izrael és az Egyesült Államok bombázni kezdte Teheránt és több iráni nagyvárost szombatra virradóra. A támadás megkezdése után nem sokkal Irán lezárta légterét.
Számos nemzetközi légitársaság törölte vagy felfüggesztette járatait a közel-keleti térségben az Irán ellen szombaton indított amerikai és izraeli légicsapások miatt. A német Lufthansa, a francia Air France, a holland KLM, a spanyol Iberia, továbbá számos amerikai, orosz és közel-keleti légitársaság közölte, hogy törölte vagy más repülőterekre irányította át egyebek között teheráni, tel-avivi, bejrúti és dubaji járatait. A Wizzair a jövő héten Izraelbe, Dubajba, Abu-Dzabiba és Ammánba sem indít repülőgépeket. Az iraki, az iráni és az izraeli légteret lezárták.
Nem repülnek a magyarok sem
A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt a Wizz Air azonnali hatállyal felfüggesztette minden izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammani járatát – közölte a Wizz Air Magyarország szombaton az MTI-vel, jelezve: az intézkedés legalább március 7-ig érvényben marad.
Azt írták, a légitársaság külső szakértők bevonásával folyamatosan elemzi a biztonsági helyzetet, állandó kapcsolatban áll a helyi és nemzetközi légiközlekedési, biztonsági és kormányzati szervezetekkel. Az üzemeléssel kapcsolatos döntéseket a cég folyamatosan felülvizsgálja és menetrendjét az aktuális helyzethez alakítja.
„A Wizz Air számára utasai, személyzete és repülőgépeinek biztonsága minden helyzetben a legfontosabb. A légitársaság köszöni érintett utasai megértését, őket a haza- és kijutási lehetőségekről az ügyfélszolgálat közvetlenül értesíti” – áll a közleményben.
Megtörtént, amire már hetek óta vártak az elemzők: Izrael és az Egyesült Államok megelőző támadást hajtott végre az iráni iszlamista rezsim ellen. Most a világ feszülten figyeli, hogy mi lesz a következő lépés.
Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon közzétett videóüzenetében megerősítette, hogy az Egyesült Államok „jelentős harci műveleteket” indított Irán ellen. Összefoglalónk, mit lehet eddig tudni az új közel-keleti háborúról.
