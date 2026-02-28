„Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni” – Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
Az elemző szerint ráadásul az is egyértelmű, miért nem lenne rájuk szükség, ha Magyar Péteréket tartanák esélyesnek.
Esztergomba látogat a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A Mandiner egész napos élő műsorban követi az eseményeket – a helyszínről és a stúdióból egyaránt. A műsort Hoppál Hunor és Szabó Zsófi vezeti.
Cikkünkben szöveges összefoglalónkat olvashatják az Esztergomi Sportcsarnokban zajló eseményekről!
Az esztergomi hangulatot Takács Tamás alapozta meg, aki a Karthago együttes Apáink útján című dalát énekelte el, majd Rákay Philip foglalta össze a hét eseményeit sajátos stílusban.
Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám házigazdaként kiemelte, az Európa-ligában szereplő helyi női kézilabdacsapatuk is bizonyítja, hogy mire képes az összefogás. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány hangsúlyozta, valódi sportnemzet vagyunk, a sport a kultúránk része, ezért a területen minden forint támogatás az egészséges társadalomhoz való hozzájárulás, az utánpótlás fejlesztése érdekében történik. Az áprilisi választások tétje tehát gyermekeink biztonságos jövője.
A helyi születésű korábbi FIFA-játékvezető-asszisztens, Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője sorsdöntő választásnak nevezte az áprilisi voksolást.
Nem a globalistákat kell kiszolgálnunk, nekünk a magyar emberek érdeke a legfontosabb!”
– miközben a pulóvere alatti magyar válogatott mezen lévő címerre mutatott, majd felmutatta a piros lapot az ellenzéknek.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmesélte, a Tisza egy gyűlöletszövetség, amely hazugságok által kerülne hatalomra, míg a Fidesz és a KDNP a szeretet és az összefogás erejében hisz.
Orbán Viktor óriási ováció kíséretében lépett színpadra, majd rögtön megerősítette, középiskolásként egy vita során megállapítást nyert: Székesfehérváron volt a királyi hatalom, Esztergomban pedig a szellemi hatalom.
Esztergom az ország első városa, Székesfehérvár pedig az ország első fővárosa”
– ezt állapították meg végül, hangsúlyozta a 2006 óta esztergomi díszpolgári címmel is rendelkező miniszterelnök, aki azt is hozzátette, itt a három harmad a cél a választási eredmények tekintetében.
A kormányfő úgy fogalmazott, az ellenzéki bérmérésekkel kapcsolatban fontos figyelmeztetni az ellenfelet, nehogy túlszaladjanak a száz százalékon! Úgy látja, az aláírások tekintetében is ez a helyzet, a kormánypártoknak gyűlt össze sok, a kihívónál kevés, miközben ők a fordítottját kommunikálják.
„Nekik látványpékségük van, nekünk kenyérgyárunk” – jelentette ki Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.
Esztergom már ígéretet kapott rá, hogy új híd épül a városban, illetve a következő két és fél évben elkészül az M100-as út, amely összeköti majd a régiót az M1-es autópályával.
Az iráni háború újabb veszélyt jelent a világban az energia árának növekedésére, így még nagyobb probléma az ukránok olajblokádja.
Amit Zelenszkij tett, azt az összes magyar ember ellen csinálta”
– erősítette meg a kormányfő, aki kijelentette: Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni, ezt a csatát meg fogjuk nyerni! Hazánk leállította a dízelszállítást, blokkoljuk a háborús kölcsönt és a szankciós csomagot sem fogadjuk el. Semmilyen uniós döntést nem hagyunk jóvá Ukrajna támogatása érdekében!
Orbán Viktor kiemelte, nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak, mert a rezsicsökkentés sem magától értetődő, olyan kormányra van szükség, amely megharcol a magyar érdekekért.
Ukrajna kormányváltást akar. Ukránbarát kormányt akarnak, mert komoly problémát jelentünk az uniós vezetők számára. Az európai emberek sincsenek a vezetőkkel”
– fogalmazott a miniszterelnök, aki biztos benne, hogy az európai nép sem akarnak háborút, ezért veszélyes Magyarország, mert azt mondja, lehet másképpen viselkedni.
A zsarolás mögött a kormányt eltakarítani akarók állnak, úgyhogy nemzeti egységre van szükség!
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán