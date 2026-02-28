„Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni” – Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen

Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám házigazdaként kiemelte, az Európa-ligában szereplő helyi női kézilabdacsapatuk is bizonyítja, hogy mire képes az összefogás. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány hangsúlyozta, valódi sportnemzet vagyunk, a sport a kultúránk része, ezért a területen minden forint támogatás az egészséges társadalomhoz való hozzájárulás, az utánpótlás fejlesztése érdekében történik. Az áprilisi választások tétje tehát gyermekeink biztonságos jövője.

A helyi születésű korábbi FIFA-játékvezető-asszisztens, Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője sorsdöntő választásnak nevezte az áprilisi voksolást.

Nem a globalistákat kell kiszolgálnunk, nekünk a magyar emberek érdeke a legfontosabb!”

– miközben a pulóvere alatti magyar válogatott mezen lévő címerre mutatott, majd felmutatta a piros lapot az ellenzéknek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmesélte, a Tisza egy gyűlöletszövetség, amely hazugságok által kerülne hatalomra, míg a Fidesz és a KDNP a szeretet és az összefogás erejében hisz.