02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
esztergom Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor

„Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni” – Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen

2026. február 28. 11:02

Kövesse az eseményeket a Mandineren!

2026. február 28. 11:02
null

Esztergomba látogat a Háborúellenes Gyűlés, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is felszólal. A Mandiner egész napos élő műsorban követi az eseményeket – a helyszínről és a stúdióból egyaránt. A műsort Hoppál Hunor és Szabó Zsófi vezeti.

Cikkünkben szöveges összefoglalónkat olvashatják az Esztergomi Sportcsarnokban zajló eseményekről!

Az esztergomi hangulatot Takács Tamás alapozta meg, aki a Karthago együttes Apáink útján című dalát énekelte el, majd Rákay Philip foglalta össze a hét eseményeit sajátos stílusban.

Navracsics: Az irántunk érzett gyűlölet miatt szövetkeznek a tiszások

Esztergom polgármestere, Hernádi Ádám házigazdaként kiemelte, az Európa-ligában szereplő helyi női kézilabdacsapatuk is bizonyítja, hogy mire képes az összefogás. Bozsik Péter korábbi szövetségi kapitány hangsúlyozta, valódi sportnemzet vagyunk, a sport a kultúránk része, ezért a területen minden forint támogatás az egészséges társadalomhoz való hozzájárulás, az utánpótlás fejlesztése érdekében történik. Az áprilisi választások tétje tehát gyermekeink biztonságos jövője.

A helyi születésű korábbi FIFA-játékvezető-asszisztens, Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője sorsdöntő választásnak nevezte az áprilisi voksolást.

Nem a globalistákat kell kiszolgálnunk, nekünk a magyar emberek érdeke a legfontosabb!”

– miközben a pulóvere alatti magyar válogatott mezen lévő címerre mutatott, majd felmutatta a piros lapot az ellenzéknek.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmesélte, a Tisza egy gyűlöletszövetség, amely hazugságok által kerülne hatalomra, míg a Fidesz és a KDNP a szeretet és az összefogás erejében hisz.

Orbán Viktor: Itt a cél a három harmad!

Orbán Viktor óriási ováció kíséretében lépett színpadra, majd rögtön megerősítette, középiskolásként egy vita során megállapítást nyert: Székesfehérváron volt a királyi hatalom, Esztergomban pedig a szellemi hatalom.

Esztergom az ország első városa, Székesfehérvár pedig az ország első fővárosa”

– ezt állapították meg végül, hangsúlyozta a 2006 óta esztergomi díszpolgári címmel is rendelkező miniszterelnök, aki azt is hozzátette, itt a három harmad a cél a választási eredmények tekintetében.

A kormányfő úgy fogalmazott, az ellenzéki bérmérésekkel kapcsolatban fontos figyelmeztetni az ellenfelet, nehogy túlszaladjanak a száz százalékon! Úgy látja, az aláírások tekintetében is ez a helyzet, a kormánypártoknak gyűlt össze sok, a kihívónál kevés, miközben ők a fordítottját kommunikálják.

„Nekik látványpékségük van, nekünk kenyérgyárunk” – jelentette ki Orbán Viktor az esztergomi Háborúellenes Gyűlésen.

Esztergom már ígéretet kapott rá, hogy új híd épül a városban, illetve a következő két és fél évben elkészül az M100-as út, amely összeköti majd a régiót az M1-es autópályával.

Az iráni háború újabb veszélyt jelent a világban az energia árának növekedésére, így még nagyobb probléma az ukránok olajblokádja.

Amit Zelenszkij tett, azt az összes magyar ember ellen csinálta”

– erősítette meg a kormányfő, aki kijelentette: Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajblokádot le fogjuk törni, ezt a csatát meg fogjuk nyerni! Hazánk leállította a dízelszállítást, blokkoljuk a háborús kölcsönt és a szankciós csomagot sem fogadjuk el. Semmilyen uniós döntést nem hagyunk jóvá Ukrajna támogatása érdekében!

A kormányfő kiemelte, Ukrajna kormányváltást akar

Orbán Viktor kiemelte, nem mindegy, milyen kormánya lesz Magyarországnak, mert a rezsicsökkentés sem magától értetődő, olyan kormányra van szükség, amely megharcol a magyar érdekekért.

Ukrajna kormányváltást akar. Ukránbarát kormányt akarnak, mert komoly problémát jelentünk az uniós vezetők számára. Az európai emberek sincsenek a vezetőkkel”

– fogalmazott a miniszterelnök, aki biztos benne, hogy az európai nép sem akarnak háborút, ezért veszélyes Magyarország, mert azt mondja, lehet másképpen viselkedni.

A zsarolás mögött a kormányt eltakarítani akarók állnak, úgyhogy nemzeti egységre van szükség!

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

