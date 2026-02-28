Ft
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
szijjártó péter irán külügyminisztérium teherán egyesült államok izrael

Szijjártó Péter is megszólalt az iráni konfliktussal kapcsolatban: „kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el”

2026. február 28. 11:17

A miniszter kiemelte, hogy arra kérnek minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre.

2026. február 28. 11:17
null

Mint ismert, Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A CNN-nek amerikai hivatalnokok megerősítették, hogy az Egyesült Államok is beszállt a támadásba és célzott bombázásokat hajtanak végre iráni célpontok ellen. A fővárosban és számos iráni városban robbanásokról számoltak be. „”

Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el – hangsúlyozta Szijjártó Péter, külgazdasági – és külügyminiszter legújabb bejegyzésében

A miniszter kiemelte, hogy arra kérnek minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre.

Továbbá, akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók pedig a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni: 003680368036.

Szijjártó Péter végül elmondta, hogy telefonon beszélt Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatta az elmúlt órák eseményeiről.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

 

akitiosz
2026. február 28. 13:07
Kérünk minden képviselőt, aki az országgyűlésben dolgozik, hogy munkaidőben méltóztasson a munkahelyén megjelenni!
Performan
2026. február 28. 12:11
Ebben az a durva, hogy épp most készültem oda :-(
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
•••
2026. február 28. 11:59 Szerkesztve
Tényleg? Halasszák el az utazást, foglalják át a repülőjegyeket? Röhej. Jobb lett volna, ha kussol. Trump-ról vagy Netanjahu-ról persze nem fejti ki véleményét a béketanácsos elvtárs. Már várom, hogy Magyar Pétert hol fogja bekötni ebbe a háborúba felbujtóként.
