Szijjártó Péter is megszólalt az iráni konfliktussal kapcsolatban: „kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el”

Mint ismert, Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A CNN-nek amerikai hivatalnokok megerősítették, hogy az Egyesült Államok is beszállt a támadásba és célzott bombázásokat hajtanak végre iráni célpontok ellen. A fővárosban és számos iráni városban robbanásokról számoltak be. „”

Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el – hangsúlyozta Szijjártó Péter, külgazdasági – és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.