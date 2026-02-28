Szijjártó Péter is megszólalt az iráni konfliktussal kapcsolatban: „kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el”

Dokumentumok bizonyítják: Brüsszelben arra készülnek, hogy a Fidesz nyeri meg a választást
A miniszter kiemelte, hogy arra kérnek minden Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárt, hogy haladéktalanul regisztráljon konzuli védelemre.
Mint ismert, Izrael megelőző csapást mért Iránra – jelentette be szombaton Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból. A CNN-nek amerikai hivatalnokok megerősítették, hogy az Egyesült Államok is beszállt a támadásba és célzott bombázásokat hajtanak végre iráni célpontok ellen. A fővárosban és számos iráni városban robbanásokról számoltak be. „”
Az esetleges válaszcsapások és további katonai műveletek előrejelezhetetlensége miatt kérünk mindenkit, hogy a térségbe tervezett utazását halassza el – hangsúlyozta Szijjártó Péter, külgazdasági – és külügyminiszter legújabb bejegyzésében.
Továbbá, akik Izraelben tartózkodnak az alábbi vészhelyzeti számot hívhatják: +972585003928. Az Iránban tartózkodók pedig a Külügyminisztérium központi call centerén tudnak segítséget kérni: 003680368036.
Szijjártó Péter végül elmondta, hogy telefonon beszélt Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, aki tájékoztatta az elmúlt órák eseményeiről.
