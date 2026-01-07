Ft
tisza párt szentkirályi alexandra főváros fidesz karácsony gergely budapest orbán viktor

Így tett rendet a Fidesz a fővárosban (FOTÓK)

2026. január 07. 22:40

Ezzel szemben a Tisza Párt képviselői hóembert építettek a Városházán, Karácsony Gergely pedig elégedetten hátradőlt, miközben káoszba torkolt Budapest közlekedése.

2026. január 07. 22:40
null

Az elmúlt másfél évtized legnagyobb havazása érte el a napokban Budapestet, és mint várható volt, a főváros már a kedd esti órákban elesett: 

teljesen kiszámíthatatlanul közlekedtek a villamosok és a főbb útvonalakon is csak araszolni lehetett - a mellékutcákról nem is beszélve

– írta Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. 

Szerda reggelre a helyzet még rosszabb lett. „Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá” – hangsúlyozta a politikus, aki a munkásoknak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent.

„Köszönöm azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában, a gond termesztésen nem velük van. Hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap (kedden – szerk.) hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budapest közben meg elesett, a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva” – hangoztatta Szentkirályi.

Pár órával később a Fidesz politikusa egy IFA-ból jelentkezett be, melyről elmondta, hogy Budafok-Tétényben járja az utakat, és külön szerződtette le az önkormányzat. Csak szerdán több mint 100 kilométert tett meg, és mint kiderült, a főváros dolgát végezte el.

 

A fővárosi Fidesz frakcióvezetője a nap folyamán arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke reggel még azzal „dicsekedett” Facebookon, hogy képviselői lapátot ragadnak, majd 

a Tisza fővárosi képviselői munkaidőben hóembert kezdtek építeni a Városháza udvarán.

„Igaz, a hóembernél legalább van lapát... 

A Fidesz képviselői és jelöltjei ezzel szemben az egész városban helytállnak és a főváros helyett kotorják a havat”

– szögezte le. 

Erről fénykép is készült, melyet alább tekinthet meg:

Utóbbi munkáról az esti órákban egy képgalériát is megosztott a nagyobbik kormánypárt politikusa. A fotókhoz kísérőszövegként azt írta, 

Ilyenkor vagyok igazán büszke a közösségemre!”

„A Fidesz polgármesterei, fővárosi képviselői, jelöltjei, aktivistái, szimpatizánsai mind megmutatták ma, hogy ránk akkor is számíthatnak a budapestiek, ha a főpolgármesterük cserbenhagyja őket, a többségét adó TISZA Párt képviselői pedig hóemberekkel fotózkodnak” – ismételte meg korábbi kijelentését.

„Köszönöm! Mindenkinek biztonságos közlekedést kívánok, legyünk óvatosak, és figyeljünk oda egymásra” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.

 

Orbán Viktor is lapátot ragadott

 Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök szerda reggel egy hólapáttal a kezében jelentkezett be. A fényképhez azt írta, „a hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára!”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden folytatódik a havazás Magyarországon. A déli országrészben szerda reggelig 20 centiméternyinél több friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, akár 20-30 centiméteres hótakaró is összegyűlhet.

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

