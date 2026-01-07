Így tett rendet a Fidesz a fővárosban (FOTÓK)

Szerda reggelre a helyzet még rosszabb lett. „Tényleg csak annak javaslom a vezetést, akinek az autója és vezetési képességei alkalmasak rá” – hangsúlyozta a politikus, aki a munkásoknak és Karácsony Gergely főpolgármesternek is üzent.

„Köszönöm azoknak a munkáját is, akik éjjel-nappal takarították a havat az elmúlt 24 órában, a gond termesztésen nem velük van. Hanem ki mással, mint a főpolgármesterrel, aki már tegnap (kedden – szerk.) hátradőlt, mint aki jól végezte dolgát és lájkokért versenyzik. Budapest közben meg elesett, a budapestiek pedig jogosan vannak felháborodva” – hangoztatta Szentkirályi.