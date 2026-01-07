Így tett rendet a Fidesz a fővárosban (FOTÓK)

Utóbbi munkáról az esti órákban egy képgalériát is megosztott a nagyobbik kormánypárt politikusa. A fotókhoz kísérőszövegként azt írta,
Ilyenkor vagyok igazán büszke a közösségemre!”
„A Fidesz polgármesterei, fővárosi képviselői, jelöltjei, aktivistái, szimpatizánsai mind megmutatták ma, hogy ránk akkor is számíthatnak a budapestiek, ha a főpolgármesterük cserbenhagyja őket, a többségét adó TISZA Párt képviselői pedig hóemberekkel fotózkodnak” – ismételte meg korábbi kijelentését.
„Köszönöm! Mindenkinek biztonságos közlekedést kívánok, legyünk óvatosak, és figyeljünk oda egymásra” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.