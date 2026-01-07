Újabb kiadós havazás következik: fontos figyelmeztetést tett közzé a Katasztrófavédelem

Teljes készültségben a hatóságok

Mukics Dániel arról is beszélt, hogy a hazai utakon jelenleg sehol sincs súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül. Az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban, a Hegyeshalom felé tartó oldalon pedig az 50-es kilométer környékén időnként áll a forgalom, és ez az M0-son is torlódást okoz – ismertette.

A szóvivő kiemelte, országszerte mintegy munkagép dolgozik a hó eltakarításán, a Katasztrófavédelem tűzoltó egységei pedig szerdán eddig 192 műszaki mentést végeztek.

Halálos baleset is történt: Nyírtasnál egy úton megcsúszott autó ütközött neki egy másiknak, egy ember életét vesztette.