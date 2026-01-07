Ft
katasztrófavédelem tűzoltóság mentő kórház sajtótájékoztató szóvivő ország

Újabb kiadós havazás következik: fontos figyelmeztetést tett közzé a Katasztrófavédelem

2026. január 07. 17:49

Az országban egyetlen települést sem vágott el a külvilágtól a hirtelen lehullott nagy mennyiségű hó. A hatóságok teljes kapacitással dolgoznak a köztereken és az utakon.

2026. január 07. 17:49
null

A meteorológiai jelentések szerint szerda este déli irányból újabb csapadékzóna érkezik az országba, és 

akár 10 centiméter friss hó is hullhat, elsősorban a keleti országrészben

– közölte a hóhelyzet miatt összehívott rendkívüli sajtótájékoztatón a Katasztrófavédelem szóvivője szerda délután. Hozzátette: csütörtök hajnalban a nyugati országrészben mínusz 15-20 Celsius-fokra hűlhet a levegő hőmérséklete.

A tájékoztatón elhangzott, hogy elzárt település továbbra sincs az országban, azonban néhány magasabban fekvő borsodi településen nem közlekednek a helyi buszok, ezekre a helyekre hókotrókat küldtek. A szóvivő hangsúlyozta, hogy lezárt útszakasz továbbra is csak egy van, szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Gesztelynél, de a település más útvonalon megközelíthető.

Teljes készültségben a hatóságok

Mukics Dániel arról is beszélt, hogy a hazai utakon jelenleg sehol sincs súlykorlátozás, és a környező országokba is be lehet hajtani súlykorlátozás nélkül. Az M1-es autópályán komolyabb torlódás alakult ki Biatorbágy és Tatabánya között mindkét irányban, a Hegyeshalom felé tartó oldalon pedig az 50-es kilométer környékén időnként áll a forgalom, és ez az M0-son is torlódást okoz – ismertette.

A szóvivő kiemelte, országszerte mintegy  munkagép dolgozik a hó eltakarításán, a Katasztrófavédelem tűzoltó egységei pedig szerdán eddig 192 műszaki mentést végeztek. 

Halálos baleset is történt: Nyírtasnál egy úton megcsúszott autó ütközött neki egy másiknak, egy ember életét vesztette. 

A mentőket éjfél óta több mint 2000 esethez riasztották, a kórházak működése zavartalan 

– húzta alá Mukics Dániel.

A sajtótájékoztatót alább nézheti vissza:

Nyitókép: MTI/Belügyminisztérium

