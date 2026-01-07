Ft
Fokozódik a feszültség: amerikai katonák foglaltak el egy orosz felségjelzésű hajót az óceánon

hóhelyzet extrém hideg időjárás szél meteorológia havazás

Készüljön fel: extrém hideg, hótorlaszok és kíméletlen széllökések jönnek csütörtökön

2026. január 07. 15:37

Csütörtökre virradóra a nyugati határszélen mínusz 15 Celsius-fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő, az egyre többfelé feltámadó szél miatt nagy területen alakulhat ki hófúvás – közölte a HungaroMet Zrt. szerdán.

2026. január 07. 15:37
null

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, szerda délutántól késő estig időszakosan kisebb havazás helyenként előfordulhat. Az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, általában 2-10 centiméter, a keleti határszélen 10-15 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat.  

 Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik. Szerda délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. 

Csütörtökre virradó éjszakától ismét egyre többfelé erőre kap a szél, így már nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban. 

Napközben a Dunántúl keleti kétharmadán, az ország középső tájain, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására az óránkénti 55-65 kilométeres széllökések mellett. Emiatt csütörtökre Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki. A friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra a nyugati határszélen mínusz 15 Celsius-fok alá, egy-egy helyen mínusz 20 fok köré hűlhet a levegő. A várható extrém hideg miatt Vas és Zala vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki csütörtökre.

(MTI)

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

