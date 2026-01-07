Készüljön fel: extrém hideg, hótorlaszok és kíméletlen széllökések jönnek csütörtökön

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, szerda délutántól késő estig időszakosan kisebb havazás helyenként előfordulhat. Az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, amely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást. Keleten ebből csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, általában 2-10 centiméter, a keleti határszélen 10-15 centiméter friss hó várható, lokálisan ennél több is hullhat.

Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik. Szerda délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek.