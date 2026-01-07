Ft
01. 07.
szerda
Megszólalt az operatív törzs a hóhelyzetről: az állami szervek teljes erőbedobással dolgoznak, de az önkormányzatokra is szükség van

2026. január 07. 11:30

Budapesten is volt, ahol nem biztosították szerdán reggel a közintézmények megközelíthetőségét.

2026. január 07. 11:30
null

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri – nyilatkozta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerdán reggel budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes hangsúlyozta: a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán és a MÁV is teljes kapacitással dolgozik azon, hogy kezeljék a hóhelyzetet. Hozzátette, 

egyes településeken – köztük a fővárosban is – szerda reggel előfordult, hogy nem volt biztosított a közintézmények megközelíthetősége. 

Az operatív törzs ezért arra kéri az önkormányzatokat, hogy lássák el a jogszabályban foglalt feladataikat, tegyék lehetővé a kórházak, iskolák, orvosi rendelők megközelíthetőségét.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáét felelős államtitkára a sajtótájékoztatón bejelentette: szerda reggel 8 órától életbe lépett a vörös kód, ami azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

