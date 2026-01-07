Megszólalt az operatív törzs a hóhelyzetről: az állami szervek teljes erőbedobással dolgoznak, de az önkormányzatokra is szükség van

Valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, az operatív törzs az önkormányzatokat is erre kéri – nyilatkozta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője szerdán reggel budapesti sajtótájékoztatóján, az operatív törzs ülését követően.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes hangsúlyozta: a közútkezelő, a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, a honvédség, a kórházak, a Volán és a MÁV is teljes kapacitással dolgozik azon, hogy kezeljék a hóhelyzetet. Hozzátette,