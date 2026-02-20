„Aki befogad egy kisgyermeket, az magát Jézust és a jézusi tanítást fogadja be” – hatalmas az érdeklődés a nevelőszülői hivatás iránt

amelynek köszönhetően el tudott indulni a karrierje.

Kocsis Erzsébet, Benedek Viktória nevelőszülője elmondta, azért választotta ezt a hivatást, hogy reményt, jövőt és biztonságot mutathasson a hozzá kerülőknek.

Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója közölte, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő kampánnyal eddig majdnem hétezer érdeklődőt, illetve jelentkezőt sikerült megszólítani, amelyből

ötszázan már a felkészítésben vesznek részt.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója beszélt arról is, hogy nagyon sok olyan jó szándékú, jószívű család is megtalálja a nevelőszülői hálózatukat, akik nem vallásgyakorlók, de nagyon jó emberek, és segíteni szeretnének.