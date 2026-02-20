„Aki befogad egy kisgyermeket, az magát Jézust és a jézusi tanítást fogadja be” – hatalmas az érdeklődés a nevelőszülői hivatás iránt

Sokan vártak erre a bejelentésre: Orbán Viktor személyesen számolt be a jó hírről (VIDEÓ)
Ezek az intézkedések a nevelőszülőket érintik.
Tömegeket mozgatott meg a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampánya. Eddig több mint 7 ezer érdeklődés futott be, és közülük már ötszázan felkészítésben vesznek részt.
Történelmi siker a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató nevelőszülő-toborzó kampánya – mondta el a napokban a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Budapesten.
Fülöp Attila egy a III. kerületben elhelyezett, nevelőszülőséget népszerűsítő óriásplakát előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg 5600 nevelőszülő van, akiknek az elismeréséért a kormány az elmúlt években számos lépést tett, például foglalkoztatásnak minősítették a nevelőszülőséget, és különböző juttatásokat vezettek be.
De nem volt helyén az anyagi megbecsülés, ezért januártól a duplájára – sőt bizonyos esetekben még nagyobb arányban – emelték a nevelőszülői díjazásokat – közölte az államtitkár.
Hozzátette, az új szabályozás szerint
ha egy nevelőszülő három gyereket nevel, akkor több mint 770 ezer forint díjazásban részesül.
Fülöp Attila elmondta azt is, hogy januártól nőtt a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók bére is; ők 15 százalékos emelésben részesültek.
A plakáton szereplő Benedek Viktória előadóművész hangsúlyozta, hogy a nevelőszüleitől sok szeretetet, boldogságot és befogadó közeget kapott,
amelynek köszönhetően el tudott indulni a karrierje.
Kocsis Erzsébet, Benedek Viktória nevelőszülője elmondta, azért választotta ezt a hivatást, hogy reményt, jövőt és biztonságot mutathasson a hozzá kerülőknek.
Kothencz János, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója közölte, hogy a nevelőszülői hivatást népszerűsítő kampánnyal eddig majdnem hétezer érdeklődőt, illetve jelentkezőt sikerült megszólítani, amelyből
ötszázan már a felkészítésben vesznek részt.
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgatója beszélt arról is, hogy nagyon sok olyan jó szándékú, jószívű család is megtalálja a nevelőszülői hálózatukat, akik nem vallásgyakorlók, de nagyon jó emberek, és segíteni szeretnének.
Ezután ismertette azt a Karl Rahner jezsuita teológus által megfogalmazott koncepciót, amely szerint azok az emberek,
tudtukon kívül keresztényeknek tekinthetők. Ők az anonim keresztények.
„Nagyon sok ilyen anonim keresztény létezik a világon, aki bár nem tudja, hogy Istennek tetsző az, amit tesz, mégis segíti más életét. Aki befogad egy ilyen kisgyermeket, az a kereszténység értéktöbbletével gondolkodik, és ki kell mondani, az magát Jézust és a jézusi tanítást fogadja be. Tehát Rahner elgondolása mind a nevelőszülők, mind az élet egyéb területein a mai napig megállja a helyét” – magyarázta a főigazgató.
Kothencz János azt is leszögezte,
hogy a Jóisten kegyelme végtelen.
„Erre példa az én életutam is, hiszen három hónapos koromban kerültem gyermekvédelmi gondoskodásba. De az elmúlt évtizedek során milliószor tapasztaltam meg mindezt. Hiszek abban, hogy ha valaki egy gyermeket fel akar nevelni, a családjába akar fogadni, vagy ha örökbe akarja venni, akkor mindehhez égi segítséget is kap, ezek a történések pedig azt bizonyítják, hogy igenis léteznek csodák” – hangzott el.
Mindezek után hozott egy szemléletes példát is:
„Volt dolgom olyan kamasz fiatallal, akit egy tömegintézményből vittek haza nevelőszülei. Ez a kamasz ezután kezdett el igazán érni, gondolkodni, a világhoz való viszonyában egy egészségesebb lendületet venni. Miután bekerült egy családba, kevésbé jellemezte már az életét a lemondás és a feladás. Céljai, víziói lettek.”
Ez a roma fiatal ma egy diplomás szociális munkás, aki gyerekek ezreinek segít példát mutatni az ÁGOTA Közösségében és a magyar társadalomban is – húzta alá a főigazgató.
