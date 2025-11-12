Ft
Sokan vártak erre a bejelentésre: Orbán Viktor személyesen számolt be a jó hírről (VIDEÓ)

2025. november 12. 20:37

Ezek az intézkedések a nevelőszülőket érintik.

2025. november 12. 20:37
null

A nevelőszülők hosszú évek óta várt támogatást kaptak, erről a miniszterelnök személyesen számolt be a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor a szerdai kormányülés után tette közzé az új intézkedéseket, amelyek a nevelőszülőket érintik. A miniszterelnök közleménye szerint:

  • a nevelőszülők alapdíját megduplázzák, hogy minden szülő jelentősebb anyagi támogatást kapjon.
  • az alapdíj minden nevelt gyermek után jár, így a több gyermeket nevelők többletjuttatást kapnak.
  • a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját is a duplájára emelik.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

***

Nyitókép: Facebook

