Kiderült a nagy karácsonyi ár-titok: zuhant a hús és a liszt ára, de egy népszerű kedvencért mélyen a zsebbe kell nyúlni

idén átlagosan 130 ezer forintot költünk karácsonyi kiadásokra, ami 26 százalékkal több, mint 2024-ben

– derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány legújabb kutatásából. A szerzők hozzáteszik: ez a növekedés infláció feletti emelkedést jelent, vagyis nem csupán az áremelkedések miatt költünk többet, hanem ténylegesen többet és tudatosabban vásárolunk. Ezt a kiskereskedelmi forgalom bővülése is alátámasztja.

A magyarok háromnegyede vásárol ajándékot karácsonyra, többségük legfeljebb hat embernek. Az ajándékozók átlagosan 46 ezer forintot fordítanak erre a célra

– áll a kutatásban. Hozzáteszik: a karácsonyi költéseket, különösen az ajándékvásárlást egyre inkább előrehozzuk decemberről novemberre, kihasználva az akciós időszakokat. Ez elnyújtottabb karácsonyi kereskedelmi hatást eredményez, nem egyetlen hónapra koncentrálva az év végi forgalmat.

A kutatás szerint továbbra is népszerűek a tárgyi ajándékok – például a szépségápolási termékek, illatszerek, ruhaneműk, játékok, prémium élelmiszerek és könyvek –, ugyanakkor egyre keresettebbek a különféle élményalapú ajándékok is.