A történelem értelme és közepe az, hogy az Isten ma belép a világba

Az ateisták is istenes, keresztény gyökerű hasonlatokkal, kiszólásokkal, utalásokkal kommunikálnak, mert azt értik a híveik is. (Lám, nekik is híveik vannak.)

Még Gyurcsány is rendszeresen bérmálkozott.

Minden okfejtésre, érvre található benne igazolás. Békességre, belenyugvásra, az ellenség szeretetére (Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek), de elvhű, szigorú keménységre is (ostort font, és kikergette a pénzváltókat a templomból). Látszólag nem ítéli el a házasságtörő asszonyt, de miután elbocsátja – menj! –, azért még határozottan utánaszól: de többet ne vétkezzél! Ha megütnek, tartsd oda a másik orcádat; hej, hányszor próbálták ezzel belefojtani a keresztényekbe jogos felháborodásukat, vagy beledöngölni őket az agyagba, megtagadva tőlük az ellenállás erkölcsi alapját. Ám amikor csakugyan elcsattan a pofon – a főpap házában, nagycsütörtök éjszaka –,

Jézus nem azt mondja, üss meg balfelől is, hanem felhorgad benne az igazságérzet: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz?”

És bizony az első szentté avatást is személyesen abszolválja, még a kereszten biztosítja a jobb latort: még ma velem leszel a Paradicsomban. Pedig bizonyára rabló, gyilkos, összeesküvő, pedofil gazember. De a kegyelem kiárad rá, mert a kegyelem bárkire kiáradhat, akár érdem nélkül is, mert felülről jön. A kegyelem nem helyesli a bűnt, hanem mentesíti következményei alól az embert.