háború orosz-ukrán háború születés egészségügy

Zelenszkijék most szembesülhetnek a háború legpusztítóbb következményével: Ukrajnát elkerülhetetlen katasztrófa fenyegeti

2026. február 24. 18:27

A háború következtében komoly veszélybe került az ukrán nép hosszú távú fennmaradása.

2026. február 24. 18:27
null

Az elhúzódó fegyveres konfliktus nemcsak a frontvonalban elszenvedett veszteségek és a tömeges kivándorlás miatt okoz súlyos társadalmi károkat Ukrajnában, hanem az egészségügyi következményeken keresztül is. A krónikus stressz egyre látványosabban hat a lakosság fizikai állapotára, különösen a gyermekvállalással kapcsolatos folyamatokra – derült ki a CNN cikkéből.

A beszámoló szerint az érintett kelet-európai ország lassan az özvegyek és árvák országává válik. 

Az egészségügyi intézmények adatai azt mutatják, hogy az elmúlt években jelentősen romlottak a gyermekvállalási esélyek.

A reprodukciós szakemberek tapasztalatai szerint egyre gyakoribbak a terhesség alatti komplikációk, a különböző rendellenességek, és összességében is nehezebbé vált a várandósság sikeres kihordása.

A szakemberek szerint a stressz különösen kedvezőtlen hatással van a petesejtek minőségére és mennyiségére. Nemcsak a meddőségi problémákkal küzdő nőknél tapasztalható romlás, hanem azoknál a petesejtdonoroknál is, akiknek korábban semmilyen reprodukciós nehézségük nem volt. Ennek ellenére az ő petesejtjeik minősége is gyengült.

Alla Baranenko, a klinika munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy a frontról visszatérő férfiak esetében a spermaminőség jelentős romlása figyelhető meg. Mindez tovább rontja a családalapítás esélyeit egy olyan időszakban, amikor a demográfiai mutatók egyébként is drámai képet festenek.

A születésszám gyakorlatilag összeomlott, ami az ország hosszú távú fennmaradását is veszélyezteti. 

Ella Libanova demográfus becslései szerint a háború kitörése óta az ország mintegy tízmillió embert veszített el. A szakértők emlékeztetnek arra is, hogy a népsűrűség már a harcok megindulása előtt is alacsony és területileg egyenetlen volt, a jelenlegi folyamatok pedig tovább súlyosbítják a kedvezőtlen demográfiai alaphelyzetet.

A konfliktus tehát nemcsak a jelen generáció életét nehezíti meg, hanem hosszú távon is mély nyomot hagy a társadalom szerkezetében és jövőképében.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

