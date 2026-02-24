Zelenszkijék most szembesülhetnek a háború legpusztítóbb következményével: Ukrajnát elkerülhetetlen katasztrófa fenyegeti

A szakemberek szerint a stressz különösen kedvezőtlen hatással van a petesejtek minőségére és mennyiségére. Nemcsak a meddőségi problémákkal küzdő nőknél tapasztalható romlás, hanem azoknál a petesejtdonoroknál is, akiknek korábban semmilyen reprodukciós nehézségük nem volt. Ennek ellenére az ő petesejtjeik minősége is gyengült.

Alla Baranenko, a klinika munkatársa arra is felhívta a figyelmet, hogy a frontról visszatérő férfiak esetében a spermaminőség jelentős romlása figyelhető meg. Mindez tovább rontja a családalapítás esélyeit egy olyan időszakban, amikor a demográfiai mutatók egyébként is drámai képet festenek.

A születésszám gyakorlatilag összeomlott, ami az ország hosszú távú fennmaradását is veszélyezteti.

Ella Libanova demográfus becslései szerint a háború kitörése óta az ország mintegy tízmillió embert veszített el. A szakértők emlékeztetnek arra is, hogy a népsűrűség már a harcok megindulása előtt is alacsony és területileg egyenetlen volt, a jelenlegi folyamatok pedig tovább súlyosbítják a kedvezőtlen demográfiai alaphelyzetet.

A konfliktus tehát nemcsak a jelen generáció életét nehezíti meg, hanem hosszú távon is mély nyomot hagy a társadalom szerkezetében és jövőképében.