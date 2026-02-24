Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
francia elnök emmanuel macron orosz-ukrán háború két éve európai unió béke ukrajna oroszország

Macronnál elszakadt a cérna: a francia elnök szavaiba egész Európa beleremeghet

2026. február 24. 17:31

A francia államfő szerint Magyarországon kívül több európai országnak is nagyobb engedményeket kell tennie Ukrajna számára.

2026. február 24. 17:31
null

Emmanuel Macron francia elnök kedden azt mondta „nagyon szkeptikus” a „rövid távú béke” lehetőségével kapcsoaltban Ukrajnában, az országot támogató országok vezetőinek videokonferenciáján.

„Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban -, ez a legkevesebb, amit mondhatunk -, hogy rövid távon békét tudunk elérni” – mondta az Ukrajnát támogató 35 országból álló „tettre készek koalíciója” találkozójának megnyitóján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

„Jó dolog folytatni ezeket a kezdeményezéseket” a béketárgyalások érdekében, de „nincs orosz szándék a béke elérésére” – vélekedett a francia elnök. Még úgy sem, hogy „stratégiailag az oroszok éppen most vereséget szenvednek el” – tette hozzá.

A francia elnök kiemelte, hogy a jelen helyzetben elengedhetetlen Ukrajna támogatásának folytatása.

Szerinte a 90 milliárd eurós európai hitel folyósítása Kijevnek „sikerülni fog, nincs más választásunk, kötelezettséget vállaltunk” a decemberi EU-csúcson – emlékeztetett. „Keményen kell dolgoznunk az Európai Unió Oroszország ellen hozott 20. szankciós csomagján is” – hívta fel a figyelmet.

Ezt is ajánljuk a témában

Emmanuel Macron kiemelte, hogy a tettre készek koalíciója egyes országainak „fel kell hagyniuk fenntartásaikkal” az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatban, „hogy megkönnyítsék az előkészítő munkákat” arra az esetre, ha a tűzszünet létrejön.

„Nagyon fontos, hogy mindent véglegesítsünk, amiben megállapodtunk, konkrét feltételek mellett, annak érdekében, hogy az hiteles legyen” – mondta.

(MTI)

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 24. 18:36
Amig Orkrajna megszunteti Magyarorszag es Szlovkaia energia ellatasat koolajjal, addig Orkrajna semmilyen Unios tamogatasra nem jogosult !
Válasz erre
1
0
bagoly-29
2026. február 24. 18:34
Ez a gerontofil buzi a csigaevők valaha élt legrosszabb elnöke!
Válasz erre
3
0
Lilyana2
2026. február 24. 18:24
Nekünk meg az lenne jó, ha sürgősen pofán lőnéd magad egy kalacsnyikovval!!!
Válasz erre
0
0
lemez
2026. február 24. 18:22
Mert nem álltok készen a békére ti mondtátok.Akkor harcoljatok az europai emberek nélkül ,a fegyvergyárosotok milliárdjaiért.Már ott is maradhattok ukrajnában.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!