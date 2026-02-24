Macronnál elszakadt a cérna: a francia elnök szavaiba egész Európa beleremeghet

Putyin figyelmeztette Magyarországot: pillanatokon belül őrült akcióba kezdhet Zelenszkij
A francia államfő szerint Magyarországon kívül több európai országnak is nagyobb engedményeket kell tennie Ukrajna számára.
Emmanuel Macron francia elnök kedden azt mondta „nagyon szkeptikus” a „rövid távú béke” lehetőségével kapcsoaltban Ukrajnában, az országot támogató országok vezetőinek videokonferenciáján.
„Nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban -, ez a legkevesebb, amit mondhatunk -, hogy rövid távon békét tudunk elérni” – mondta az Ukrajnát támogató 35 országból álló „tettre készek koalíciója” találkozójának megnyitóján.
„Jó dolog folytatni ezeket a kezdeményezéseket” a béketárgyalások érdekében, de „nincs orosz szándék a béke elérésére” – vélekedett a francia elnök. Még úgy sem, hogy „stratégiailag az oroszok éppen most vereséget szenvednek el” – tette hozzá.
A francia elnök kiemelte, hogy a jelen helyzetben elengedhetetlen Ukrajna támogatásának folytatása.
Szerinte a 90 milliárd eurós európai hitel folyósítása Kijevnek „sikerülni fog, nincs más választásunk, kötelezettséget vállaltunk” a decemberi EU-csúcson – emlékeztetett. „Keményen kell dolgoznunk az Európai Unió Oroszország ellen hozott 20. szankciós csomagján is” – hívta fel a figyelmet.
Emmanuel Macron kiemelte, hogy a tettre készek koalíciója egyes országainak „fel kell hagyniuk fenntartásaikkal” az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákkal kapcsolatban, „hogy megkönnyítsék az előkészítő munkákat” arra az esetre, ha a tűzszünet létrejön.
„Nagyon fontos, hogy mindent véglegesítsünk, amiben megállapodtunk, konkrét feltételek mellett, annak érdekében, hogy az hiteles legyen” – mondta.
