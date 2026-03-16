moszkva háború szergej lavrov kijev katona ukrajna oroszország

Nem kerteltek az oroszok: „Kijev nem áll készen a diplomáciára, ezért Moszkva katonai eszközökkel éri el céljait”

2026. március 16. 18:42

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kifogásolta, hogy az európai országok mindenképp fenn szándékoznak tartani a jelenlegi ukrán rendszert.

Kijev nem áll készen az ukrajnai konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére, ezért Moszkva a terepen éri el a „különleges hadművelet” céljait – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a kenyai hivatali partnerével, Musalia Mudavadival hétfőn Moszkvában közösen megtartott sajtótájékoztatóján.

Lavrov azt hangoztatta, hogy Oroszország elkötelezett az ukrajnai válság politikai és diplomáciai rendezésére vonatkozó összes, 2022 óta megkötött megállapodás mellett, de ezeket az ukrán fél szabotálja.

Vlagyimir Putyin elnök többször is megerősítette, hogy egyértelműen elkötelezettek vagyunk a tárgyalásos megoldás mellett. 

De mivel a kijevi rezsim erre nem áll készen, a különleges hadművelet céljait a terepen fogjuk elérni, ami jelenleg is zajlik” – mondta.

Az orosz diplomácia tárca vezetője kifogásolta, hogy az európai országok mindenképp fenn szándékoznak tartani a jelenlegi ukrán rendszert.

„Az (ukrajnai konfliktus) második kiváltó oka a kijevi náci rezsim léte. Éppen ezt a rezsimet akarják az európaiak mindenképpen megőrizni, függetlenül attól, hogy mekkora terület marad meg Ukrajnának. Ez a rezsim pedig folytatni fogja ellenséges, oroszellenes tevékenységét, és a területére valamiféle »stabilizációs erőket« szándékoznak bevinni. Ezek lényegében megszálló csapatok lesznek, amelyek fenyegetést jelentenek az Oroszországi Föderációra” - fogalmazott Lavrov.

Az EU hiteltelenné tette magát

Úgy vélekedett, hogy az EU teljes mértékben hiteltelenné tette magát, álláspontjában nincs semmi konstruktív elem az ukrajnai tárgyalások előmozdításához. Elmondta, hogy Franciaország hivatalos képviselője, aki az ukrajnai rendezésről szóló politikai kapcsolatok felvétele céljából érkezett Moszkvába, nem hozott semmi újat.

„Semmi olyat, ami ne hangzott volna el nyilvánosan Párizsból, ezeken a zártkörű megbeszéléseken nem hallottunk” – mondta.

Lavrov szerint Párizs, noha éppen ő kérte a tárgyalások bizalmas kezelését, maga szivárogtatta ki a sajtónak, hogy hivatalos képviselője Moszkvában tárgyalt.

Kitért arra is, hogy Moszkva érvényesnek tekinti a Belgráddal megkötött megállapodást, miszerint megakadályozzák szerb fegyverek Ukrajnába szállítását.

(MTI)

Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
alenka
2026. március 16. 19:14
PUTIN, ELŐRE!
counter-revolution
2026. március 16. 19:11
Moszkvának igaza van.
belbuda
•••
2026. március 16. 19:09 Szerkesztve
Négy éve gyilkoljátok az ukránokat, mocsadék háborús bűnös orosz gecik. 😱
lyon-v-2
•••
2026. március 16. 19:08 Szerkesztve
Lavrov Úr a logikus, átgondolt, tűpontos nyilatkozataival IS vált igen megbecsült, szavahihető és nagyon fontos politikussá. Most is tűpontosan adta le lényeget és a tényeket.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!