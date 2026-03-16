Zelenszkij személyesen döntött: hallani sem akar a Barátság kőolajvezeték újraindításáról
Az ukrán elnök szerint az olajszállítás helyreállítása politikai feltételekhez köthető.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kifogásolta, hogy az európai országok mindenképp fenn szándékoznak tartani a jelenlegi ukrán rendszert.
Kijev nem áll készen az ukrajnai konfliktus diplomáciai úton történő rendezésére, ezért Moszkva a terepen éri el a „különleges hadművelet” céljait – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a kenyai hivatali partnerével, Musalia Mudavadival hétfőn Moszkvában közösen megtartott sajtótájékoztatóján.
Lavrov azt hangoztatta, hogy Oroszország elkötelezett az ukrajnai válság politikai és diplomáciai rendezésére vonatkozó összes, 2022 óta megkötött megállapodás mellett, de ezeket az ukrán fél szabotálja.
Vlagyimir Putyin elnök többször is megerősítette, hogy egyértelműen elkötelezettek vagyunk a tárgyalásos megoldás mellett.
De mivel a kijevi rezsim erre nem áll készen, a különleges hadművelet céljait a terepen fogjuk elérni, ami jelenleg is zajlik” – mondta.
Az orosz diplomácia tárca vezetője kifogásolta, hogy az európai országok mindenképp fenn szándékoznak tartani a jelenlegi ukrán rendszert.
„Az (ukrajnai konfliktus) második kiváltó oka a kijevi náci rezsim léte. Éppen ezt a rezsimet akarják az európaiak mindenképpen megőrizni, függetlenül attól, hogy mekkora terület marad meg Ukrajnának. Ez a rezsim pedig folytatni fogja ellenséges, oroszellenes tevékenységét, és a területére valamiféle »stabilizációs erőket« szándékoznak bevinni. Ezek lényegében megszálló csapatok lesznek, amelyek fenyegetést jelentenek az Oroszországi Föderációra” - fogalmazott Lavrov.
Úgy vélekedett, hogy az EU teljes mértékben hiteltelenné tette magát, álláspontjában nincs semmi konstruktív elem az ukrajnai tárgyalások előmozdításához. Elmondta, hogy Franciaország hivatalos képviselője, aki az ukrajnai rendezésről szóló politikai kapcsolatok felvétele céljából érkezett Moszkvába, nem hozott semmi újat.
„Semmi olyat, ami ne hangzott volna el nyilvánosan Párizsból, ezeken a zártkörű megbeszéléseken nem hallottunk” – mondta.
Lavrov szerint Párizs, noha éppen ő kérte a tárgyalások bizalmas kezelését, maga szivárogtatta ki a sajtónak, hogy hivatalos képviselője Moszkvában tárgyalt.
Kitért arra is, hogy Moszkva érvényesnek tekinti a Belgráddal megkötött megállapodást, miszerint megakadályozzák szerb fegyverek Ukrajnába szállítását.
(MTI)
Nyitókép: MOHD RASFAN / POOL / AFP
