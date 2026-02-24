Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Barátság kőolajvezeték Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Török Áramlat

Putyin figyelmeztette Magyarországot: pillanatokon belül őrült akcióba kezdhet Zelenszkij

2026. február 24. 16:38

A Barátság kőolajvezeték után a Török Áramlatot is célba vehetik az ukránok.

2026. február 24. 16:38
null

Döbbenetes dolgokról számolt be Vlagyimir Putyin kedden. Az orosz elnök szerint az ukránok egy drasztikus akciót akarnak végrehajtani, ami Magyarországot is érinti – szúrta ki a Világgazdaság.

Az orosz elnök egyenesen kijelentette, hogy „most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyek szerint arról van szó, hogy

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat”.

A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Magyarország szempontjából a Török Áramlat bír kiemelt jelentőséggel, ugyanis ezen keresztül érkezik ugyanis hazánkba az orosz gáz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
arpadan
2026. február 24. 18:37
Az imént azt írtam, hogy várható egy ilyen támadás. Belegondolva a várhatónál is komolyabb a helyzet. Ez a megveszett Egyesült Brüsszel Kijev Tébolyda MINDEN aljasságra képes ! Az elmúlt napok-hetek történései bizonyítják !!!
Válasz erre
2
0
arpadan
2026. február 24. 18:30
Azt el tudom képzelni, hogy Trumpék - akik nem kifejezetten szeretik ezt a kijevi terroristát - odasúgnak Kijevnek, hogy azért ácsi... nekik sincs szükségük egy olyan konfliktusra, ahol már a törökök agyát is fölcseszték...Egyelőre talán ez lenne a legjobb megoldás.
Válasz erre
1
0
cserresznye
2026. február 24. 18:10
Sokszor megfogalmaztam, ránk nézve nem Oroszország, hanem Ukrajna jelent életveszélyt.
Válasz erre
12
0
Töki
2026. február 24. 17:58
Na az tényleg háborús ok!!! Már így is, de az, akkor nem csak felénk ok!
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!