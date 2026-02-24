Putyin figyelmeztette Magyarországot: pillanatokon belül őrült akcióba kezdhet Zelenszkij

Már csak ez hiányzott: atomfegyvert kaphat Zelenszkij, azonnal reagált az ukrán sajtó
A Barátság kőolajvezeték után a Török Áramlatot is célba vehetik az ukránok.
Döbbenetes dolgokról számolt be Vlagyimir Putyin kedden. Az orosz elnök szerint az ukránok egy drasztikus akciót akarnak végrehajtani, ami Magyarországot is érinti – szúrta ki a Világgazdaság.
Az orosz elnök egyenesen kijelentette, hogy „most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyek szerint arról van szó, hogy
esetleg felrobbanthatják a Fekete-tenger fenekén futó gázrendszereinket. Ez az úgynevezett Török Áramlat és a Kék Áramlat”.
A két csővezeték egyaránt a Fekete-tengeren fut keresztül Oroszországból Törökországba, de eltérő végpontokkal. Magyarország szempontjából a Török Áramlat bír kiemelt jelentőséggel, ugyanis ezen keresztül érkezik ugyanis hazánkba az orosz gáz.
Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP
