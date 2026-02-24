Putyin figyelmeztette Magyarországot: pillanatokon belül őrült akcióba kezdhet Zelenszkij

Döbbenetes dolgokról számolt be Vlagyimir Putyin kedden. Az orosz elnök szerint az ukránok egy drasztikus akciót akarnak végrehajtani, ami Magyarországot is érinti – szúrta ki a Világgazdaság.

Az orosz elnök egyenesen kijelentette, hogy „most olyan információk érkeznek – ezek orosz operatív adatok –, amelyek szerint arról van szó, hogy