Ukrán külügyminiszter: a 90 milliárdos hitel nem alku tárgya, a pénzt követeljük vissza!

Egyre gyanúsabb az ukrán aranykonvoj-ügy – íme kilenc kérdés, amire nincs válasz
A Magyar Nemzet csokorba szedte a gyanús körülményeket.
Újabb diplomáciai üzenetet küldött Brüsszel és Budapest felé az ukrán külügyminiszter. Szibiha szerint Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy a már jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelt a Barátság kőolajvezeték ügyével kössék össze, és bírálta az ukrán állami pénzek visszatartását is.
Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha az X közösségi oldalon számolt be arról, hogy az EU külügyminisztereivel tartott online egyeztetésen három fő üzenetet fogalmazott meg. A megbeszélés során egyebek mellett hangsúlyozta, hogy az Ukrajna számára már jóváhagyott pénzügyi támogatás kérdését nem lehet más vitákkal összekapcsolni.
Szibiha az X-en arról számolt be, hogy az Európai Unió külügyminisztereivel folytatott online egyeztetésen megköszönte a támogatást, amely szerinte segített Ukrajnának átvészelni a telet, majd három pontban ismertette Kijev álláspontját.
A külügyminiszter egyik legélesebb megjegyzése a pénzügyi támogatás kérdésére vonatkozott. Szibiha az X-en azt írta:
Az is alapvető, hogy a már jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelt nem lehet a Barátság kőolajvezeték ügyéhez kötni.
A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna szerint minden olyan próbálkozás elfogadhatatlan, amely az ukrán állampolgárok vagy az „állami bank pénzének” visszatartásával próbál nyomást gyakorolni Kijevre. A külügyminiszter így fogalmazott:
Teljesen elfogadhatatlan minden olyan kísérlet, amely Ukrajnát azzal próbálja zsarolni, hogy embereinket vagy az állami bankunk pénzét túszul ejtik.
A Magyar Nemzet csokorba szedte a gyanús körülményeket.
Szibiha egyértelmű követelést is megfogalmazott, amelyben Magyarországot is megemlítette. Mint írta:
Követeljük, hogy Magyarország adja vissza az Ukrajnától ellopott állami pénzeket.
Az ukrán diplomácia vezetője szerint az ország jelenleg „tartja a frontot”, és bizonyítja, hogy az Európai Unió biztonsági partnere. Éppen ezért úgy véli, hogy Ukrajna EU-tagsága – a nyugat-balkáni országokkal és Moldovával együtt – nemcsak bővítési cél, hanem Európa hosszú távú biztonságának és stabilitásának egyik alapköve is.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP