Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
pénzszállító Ukrajna Barátság kőolajvezeték Andrij Szibiha

Ukrán külügyminiszter: a 90 milliárdos hitel nem alku tárgya, a pénzt követeljük vissza!

2026. március 16. 17:26

Újabb diplomáciai üzenetet küldött Brüsszel és Budapest felé az ukrán külügyminiszter. Szibiha szerint Ukrajna számára elfogadhatatlan, hogy a már jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelt a Barátság kőolajvezeték ügyével kössék össze, és bírálta az ukrán állami pénzek visszatartását is.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha az X közösségi oldalon számolt be arról, hogy az EU külügyminisztereivel tartott online egyeztetésen három fő üzenetet fogalmazott meg. A megbeszélés során egyebek mellett hangsúlyozta, hogy az Ukrajna számára már jóváhagyott pénzügyi támogatás kérdését nem lehet más vitákkal összekapcsolni.

Szibiha az X-en arról számolt be, hogy az Európai Unió külügyminisztereivel folytatott online egyeztetésen megköszönte a támogatást, amely szerinte segített Ukrajnának átvészelni a telet, majd három pontban ismertette Kijev álláspontját.

Ukrajna szerint a hitel nem köthető a Barátság kőolajvezetékhez

A külügyminiszter egyik legélesebb megjegyzése a pénzügyi támogatás kérdésére vonatkozott. Szibiha az X-en azt írta:

Az is alapvető, hogy a már jóváhagyott 90 milliárd eurós hitelt nem lehet a Barátság kőolajvezeték ügyéhez kötni.

A bejegyzésben azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna szerint minden olyan próbálkozás elfogadhatatlan, amely az ukrán állampolgárok vagy az „állami bank pénzének” visszatartásával próbál nyomást gyakorolni Kijevre. A külügyminiszter így fogalmazott:

Teljesen elfogadhatatlan minden olyan kísérlet, amely Ukrajnát azzal próbálja zsarolni, hogy embereinket vagy az állami bankunk pénzét túszul ejtik.

Szibiha egyértelmű követelést is megfogalmazott, amelyben Magyarországot is megemlítette. Mint írta:

Követeljük, hogy Magyarország adja vissza az Ukrajnától ellopott állami pénzeket.

Az ukrán diplomácia vezetője szerint az ország jelenleg „tartja a frontot”, és bizonyítja, hogy az Európai Unió biztonsági partnere. Éppen ezért úgy véli, hogy Ukrajna EU-tagsága – a nyugat-balkáni országokkal és Moldovával együtt – nemcsak bővítési cél, hanem Európa hosszú távú biztonságának és stabilitásának egyik alapköve is.

Összesen 44 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Kerezs
2026. március 16. 19:25
Tudtommal eleddig egy ember verte az asztalt cipővel az ENSZ-ben, az is "valami" ukrán volt. Rendszeresen verekednek is a parlamentben. Ezek ilyenek, ez az ő stílusuk és mint tudjuk, a stílus maga... Akkor mit várunk az ilyenektől. Valójában miattuk van (még a szovjet érából) rossz hírük az oroszoknak, pedig ő kultúrájuk igencsak régi, magas színvonalat képvisel és sokkal inkább európai, sem mint az ukránoké, akikkel kapcsolatban a magas kultúrát emlegetni megmosolyogtató.
nagymester-b-2
2026. március 16. 19:18
Atti bá
2026. március 16. 19:12
Arrogáns barom. Remélem ez is a gödörben végzi.
pollip
2026. március 16. 19:08
Én azt követelem az ukránoktól, hogy számolják fel a halallistát!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!