Egyre gyanúsabb az ukrán aranykonvoj-ügy – íme kilenc kérdés, amire nincs válasz

Komoly kérdéseket vet fel az ukrán aranykonvoj, amelyet március 5-én állítottak meg Magyarországon a hatóságok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a terrorelhárítók közreműködésével két páncélozott járművet tartóztatott fel, amelyek Ausztriából Ukrajnába tartottak jelentős értékű rakománnyal. A járművekben mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – összesen körülbelül 30 milliárd forintnyi vagyont – szállítottak. A konvojt hét, katonai múlttal rendelkező ukrán állampolgár kísérte, a pénzszállítást pedig az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. A hatóságok pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, a kísérőket tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból.

Az ügy gyorsan politikai és szakmai vitákat is kiváltott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyarázatot kért az ukrán vezetéstől arra, miért volt szükség ekkora összeg készpénzben és aranyban történő közúti szállítására, ha a pénzintézetek közötti átutalás egyszerűbb és biztonságosabb megoldás lenne. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vagyon egy részét esetleg Magyarországra szánták-e, illetve kapcsolatba kerülhetett-e bűnszervezetekkel vagy más illegális hálózatokkal. A történtek után a parlament törvényt is módosított annak érdekében, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat lezárásáig a hatóságoknál maradhasson.