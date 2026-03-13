Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar nemzet ukrán aranykonvoj gyanús körülmény

Egyre gyanúsabb az ukrán aranykonvoj-ügy – íme kilenc kérdés, amire nincs válasz

2026. március 13. 07:06

A Magyar Nemzet csokorba szedte a gyanús körülményeket.

2026. március 13. 07:06
null

Komoly kérdéseket vet fel az ukrán aranykonvoj, amelyet március 5-én állítottak meg Magyarországon a hatóságok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a terrorelhárítók közreműködésével két páncélozott járművet tartóztatott fel, amelyek Ausztriából Ukrajnába tartottak jelentős értékű rakománnyal. A járművekben mintegy 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat – összesen körülbelül 30 milliárd forintnyi vagyont – szállítottak. A konvojt hét, katonai múlttal rendelkező ukrán állampolgár kísérte, a pénzszállítást pedig az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte. A hatóságok pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak, a kísérőket tanúként kihallgatták, majd kiutasították az országból.

Az ügy gyorsan politikai és szakmai vitákat is kiváltott. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyarázatot kért az ukrán vezetéstől arra, miért volt szükség ekkora összeg készpénzben és aranyban történő közúti szállítására, ha a pénzintézetek közötti átutalás egyszerűbb és biztonságosabb megoldás lenne. A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a vagyon egy részét esetleg Magyarországra szánták-e, illetve kapcsolatba kerülhetett-e bűnszervezetekkel vagy más illegális hálózatokkal. A történtek után a parlament törvényt is módosított annak érdekében, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat lezárásáig a hatóságoknál maradhasson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A történet azonban több szakértő szerint is számos gyanús részletet tartalmaz. Ezeket a Magyar Nemzet kilenc pontban foglalta össze:

  • Miért nem banki átutalással juttatták el az összeget az osztrák és az ukrán pénzintézetek között, ha a pénzügyi rendszer ezt lehetővé teszi?
  • Miért volt szükség arra, hogy több tízmilliárd forintnyi összeget készpénzben és aranyban, közúton szállítsanak Ukrajnába?
  • Kié valójában a pénz, és milyen forrásból származik a hatalmas összeg?
  • Miért éppen egy háborús övezetbe visznek befektetési aranyat, amikor ilyen helyzetben általában inkább kimenekítik az értékeket az országból?
  • Mi indokolja, hogy Ukrajnába rövid idő alatt több százmilliárd forint értékű devizát és aranyat szállítsanak, miközben az ország hozzáfér a nemzetközi pénzügyi rendszerekhez?
  • Miért dollárban, euróban vagy aranyban történik a szállítás, ha az ukrán pénzintézetek ügyfeleinek elsősorban hrivnyára van szükségük?
  • Ha a pénz nyugati beszállítókhoz kerülne, miért viszik előbb Ukrajnába, ahelyett hogy közvetlenül Nyugatról fizetnének?
  • Miért szokatlan módon szállították a rakományt – műanyag zsákokban, rongyokkal letakarva és gumipókokkal rögzítve –, a hivatalos pénzszállításoknál megszokott pénzkazetták és széfek helyett?
  • Miért utazott a konvojjal egy volt ukrán titkosszolgálati vezető, aki személyesen felügyelte a pénz útját?

A felmerülő kérdésekre egyelőre nincs egyértelmű válasz. Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint nem zárható ki az sem, hogy a háttérben valamilyen fegyverüzlet állhat, míg Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott: „nem hihető az, hogy ilyen mennyiségű pénz, ilyen mennyiségű arany mozog szárazföldi útvonalon.” Szerinte ha valóban egy volt titkosszolgálati tábornok felügyelte a konvojt, akkor az akció aligha tekinthető hétköznapi pénzszállításnak, és inkább a pénzügyi „szürkezónába” tartozhat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. március 13. 09:07
Inkább pénzügyi feketezónára gondolnék, szürke helyett. A szürke fekete árnyalatára.
Válasz erre
0
0
benito
•••
2026. március 13. 08:30 Szerkesztve
Szerintembenito 2026. március 13. 08:25 Az milyen magyar becsület, Magyarország ellen az ukrán maffia mellé állni? A TEKes kutya mit keresett ami végigszaglászta a furgonokat? Ekkor bukott le hogy mi volt a cél amikor az M0 MOL kútnál TERVEZETTEN megállt a két furgon tankolni. És az sem a véletlen műve hogy ott terveztek tankolni félúton Ukrajna felé.
Válasz erre
0
2
benito
2026. március 13. 08:26
Szerintembenito 2026. március 13. 08:25 Az milyen magyar becsület, Magyarország ellen az ukrán maffia mellé állni? Az útonállókat te véded.
Válasz erre
0
1
pipa89
2026. március 13. 08:23
A módszer ismert, csak nem kap elég nyilvánosságot. A fektetett pénz fogalmával a néhai Ronald Bernald 2017-es interjújában találkozhat az ember. Ő az ilyen aranykonvojos szállításokat (is) intézte kezdetben, aztán pénzügyi tanácsadóként felért az elitig, mégpedig az epstein-i mocsokig, sőt azon felül, a sátánista szertartásokra. Érdemes rákeresni a net-bugyraiban erre az interjúra. A világ egy más valósága nyílik meg, amiről nehéz beszélni, ami nyomasztó, ami elképesztően hihetetlen és vérlázítóan nagy disznóságot jelez.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!