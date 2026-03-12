Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
rogán antal ukrán aranykonvoj dollár ukrán

„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

2026. március 12. 06:26

A legnagyobb magyar bank egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ez az egyetlen szállítmány.

2026. március 12. 06:26
null

A Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt szerdán, ahol több részletet is megosztott az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte „nagyságrendileg iszonyatos mértékű különbség volt” a szállított pénzmennyiségben, ennyi valutát és aranyat egyetlen átutaztatott külföldi szállítmánynál sem láttak még. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb magyar bank egész évben kevesebb euró és dollár beszállítását igényli, mint ez az egyetlen szállítmány

 – mondta. 

A titkosszolgálatokat is felügyelő miniszter szerint „ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat”: csak az elmúlt két hónapban 1 milliárd dollárt szállítottak Ukrajna felé.

Hatalmas összeg

A magyar hatóságok több okból is gyanúsnak találták az Ukrajnából érkező pénzszállítmányokat.

Az egyik ilyen körülmény a szállítás módja volt.

Rogán Antal szerint a bankközi pénzszállításban bevett gyakorlat, hogy speciálisan kialakított, biztonsági rendszerekkel ellátott járműveket használnak. Ezekben a pénzt tartalmazó rész a kiindulási és a célállomás között nem nyitható ki sem a sofőr, sem a pénzszállítást végző munkatárs számára, kizárólag központi kód segítségével. Az érintett ukrán szállítmányokat azonban nem ilyen járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték át Magyarországon.

A miniszter arról is beszélt, hogy a szállított pénz mennyisége is feltűnő volt. Februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott. Rogán Antal elmondta azt is, hogy 

a pénzszállítást végző személyek között ukrán titkosszolgálati tisztek is voltak.

A miniszter szerint az ügyet az is különösen érdekessé teszi, hogy az ukrán titkosszolgálat a magyar szolgálatokkal – amelyek felügyelete az ő hatáskörébe tartozik – három éve nem hajlandó hivatalos csatornákon kommunikálni. A pénzszállítmány lefoglalását követően azonban az ukrán fél azonnal jelentkezett. Rogán Antal a győri rendezvényen azt hangsúlyozta: a magyar hatóságok számára ezek a körülmények együtt indokolták, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az ügyre.

Nyitókép: Mandiner

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 86 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. március 12. 10:23
úgy tűnik jencike ment a kukába új recibroki készül :D
Válasz erre
0
0
Sándor
•••
2026. március 12. 09:36 Szerkesztve
az ukrán maffia vezetője és társai fenyegetőznek, a lefoglalás nagyon fáj! amíg korábban hivatalosan, lepapírozva dokumentumokkal szállíttatták a határig, a lefoglalt szállítmányt illegálban tolták.
Válasz erre
2
1
NeMá
•••
2026. március 12. 09:22 Szerkesztve
Mindenkinek világos, legfeljebb tagani probálják, hogy ezt nem korrupcióra használták volna! Nyilván azok fenyegetőznek, akiknek ennek a lefoglalása fáj!
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 12. 09:10
Az orosz olajat vásárlókkal szembeni USA szankciók azonnal érvénybe lépnek, ha nem Orbán a miniszterelnök!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!