„Ekkora mennyiségre nincs épeszű magyarázat” – újabb részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról

Rogán Antal szerint a bankközi pénzszállításban bevett gyakorlat, hogy speciálisan kialakított, biztonsági rendszerekkel ellátott járműveket használnak. Ezekben a pénzt tartalmazó rész a kiindulási és a célállomás között nem nyitható ki sem a sofőr, sem a pénzszállítást végző munkatárs számára, kizárólag központi kód segítségével. Az érintett ukrán szállítmányokat azonban nem ilyen járművekkel, hanem egyszerű furgonokkal vitték át Magyarországon.

A miniszter arról is beszélt, hogy a szállított pénz mennyisége is feltűnő volt. Februárban és márciusban akkora összeg haladt át ilyen konvojokkal Magyarországon, amennyi a szomszédos országokon egy teljes év alatt sem szokott. Rogán Antal elmondta azt is, hogy

a pénzszállítást végző személyek között ukrán titkosszolgálati tisztek is voltak.

A miniszter szerint az ügyet az is különösen érdekessé teszi, hogy az ukrán titkosszolgálat a magyar szolgálatokkal – amelyek felügyelete az ő hatáskörébe tartozik – három éve nem hajlandó hivatalos csatornákon kommunikálni. A pénzszállítmány lefoglalását követően azonban az ukrán fél azonnal jelentkezett. Rogán Antal a győri rendezvényen azt hangsúlyozta: a magyar hatóságok számára ezek a körülmények együtt indokolták, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az ügyre.

