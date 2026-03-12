Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
népdal wellor nemzeti adó - és vámhivatal ukrán aranykonvoj Volodimir Zelenszkij

Magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt, beütött a mulatós

2026. március 12. 06:07

Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád! Utolsó húzásod az olajblokád.

2026. március 12. 06:07
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Mint ismert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.

Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény. Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:

híj, híj Zelenszkij!

a páncélautó szelte az utat

csilingeltek az aranyrudak

milliárd számra vitték a cash-t

Kijevbe érnek míg leszáll az est”

Nyitókép forrása:  Ercin Erturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

Welszibard
2026. március 12. 10:18
A wellor csasztuska az ukrán népi dallamokra rímel, nagyon színvonalasan. Külön érdemes figyelni itt a virtuóz hegedűszólókat, amelyek a mai mulatósoknál a szintis-katyvasz stílusban csak elektronikus zörejt képviselnek. Nem érdekel, hogy mennyit kerestek vele, ( megdolgoztak rendesen érte) nekem tetszett. Hogy az ukránoknak és csicskásuknak (Peter a "Hivatalos Férfi" és NER-bennfentes élősködőnek) nem tetszett az teljesen érthető.
szim-patikus
•••
2026. március 12. 08:53 Szerkesztve
Erősen lesüt róla, hgy az AI jaj jajj szülte! Ha ember irta volna az valami ilyesmi volna.: híj, híjj Zelenszkij! a páncélautó szelte az 'M-5-ös' utat csilingeltek 'benne' az aranyrudak milliárd számra vitték a cash-t Kijevbe ér't'ek 'volna' (*míg leszáll az est) ” (*'ha nem lép a TEK') Szóval így már egészen emberi csakhogy ezek a friss körülményi adatok még nem lettek se betáplálva Wellorba, se megadva az adatbázisának..Amilyen az input olyan az out is. nekem is van egy találatom.: 1 v 0 Wellor csak egy gépi nulla-hulla
Levinya
2026. március 12. 07:40
Isten barma ostoba tekintetű csépányi, égeted magad, égetsz minket, a blikk a te szinted, bár a mandiner azt is szemlézné.
angie1
2026. március 12. 07:11
Úgy legyen! Ámen!
