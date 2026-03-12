Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.