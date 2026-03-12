Döbbenetes részleteket osztott meg Rogán Antal az ukrán aranykonvoj-ügyről
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a győri Mandiner Klubest vendége volt.
Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád! Utolsó húzásod az olajblokád.
„Mint ismert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.
Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.
Ennek azonban nagyon egyszerű oka van.
Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény. Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:
híj, híj Zelenszkij!
a páncélautó szelte az utat
csilingeltek az aranyrudak
milliárd számra vitték a cash-t
Kijevbe érnek míg leszáll az est”
Nyitókép forrása: Ercin Erturk / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP