Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
abszolutizmus mária terézia kazinczy ferenc ányos pál kalapos király II. József Habsburgok magyar történelem

Jót akart, de a reálpolitikáról lövése sem volt – 285 éve született II. József, a „kalapos király”

2026. március 13. 05:51

A magyar történelem egyik csodabogara nem gyűlölte a magyarokat, modernizált, de „felvilágosult fanatizmusával” és kompromisszumra való képtelenségével maga ellen hangolta országai lakosságát.

2026. március 13. 05:51
null
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Napra pontosan 285 éve, 1741. március 13-án született II. József osztrák császár, magyar király – alias a „kalapos király” –, a magyar történelem egyik legkülönösebb figurája. Kortársai és az utókor is ellentmondásosan ítéli meg uralkodását. 

Tőről metszett társadalommérnök volt, aki az úgynevezett felvilágosodás tanainak a hatása alá került: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

kiválóan kitalálta, mit hogyan kellene tenni, hogy az állam működése megfelelő és igazságos legyen, és mindez kiválóan mutatott a papíron – de nem a gyakorlatban. 

A tervezőasztalon született nagypolitika sosem működött a történelemben, és úgy tűnik, nem is fog működni soha. 

József a felvilágosult abszolutizmus ideológiájával a lelkében lépett trónra (1780-1790), vagyis a birodalmában csakis az ő akarata számított, ugyanakkor saját magát az állam szolgájának tekintette. 

Végül tömegek fordultak ellene, 

azok, akiket rendeletekkel próbált saját – sokszor nagyon is előremutató, de a valósággal nem összeegyeztethető – elképzelései szerint irányítgatni.

Kisbaba volt, amikor berongyolt a politikába

A csecsemő József anyukája, 

Mária Terézia karján robbant be a nagypolitikába,

aki a magyar rendektől ily módon kért támogatást a háborúihoz – megkapta.

Életrajzírói szerint önfejű gyerek volt, nem hallgatott a tanáraira, később is inkább autodidakta módon művelődött, ami az önmaga fölötti intellektuális kontroll hiányához vezetett. A szórakozás untatta, 

magányosan töltötte idejét. 

Kétszer nősült, két lánya született, de trónra kerülése előtt mind a gyerekei, mind a feleségei meghaltak.

Nagyon korán magáévá tette a felvilágosult abszolutizmus gondolatait, „az emberek üdvéért munkálkodó koronás fő eszményét”, de sokáig kellett várnia: közel negyven évesen örökölte meg anyja hatalmát, és egyszerre akart megvalósítani mindent, ami a fejében létezett. 

Ezt is ajánljuk a témában

De miért kalapos?

József 1780-ban 

a saját elhatározásából mondott le a koronázásról és az eskütételről,

mivel jogilag ezzel a ravasz húzással mentesülhetett az elődei és a rendek egyezségeiből fakadó kötöttségektől. Úgy vélte, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy saját elképzelései szerint alakíthassa át az államberendezkedést. 

Ányos Pál a fentiek miatt nevezte el Józsefet „kalapos királynak”, és ez a ragadványnév széles körben elterjedt. A költő többek között ilyen sorokra ragadtatta magát ominózus versében:

„Mért gyermekségedben nem tudtuk felőled,

Hogy kalapos király fog lenni belőled?

Hidd el, hogy véled is másképp bántunk volna,

Most kegyetlenséged magyart nem gázolna.”

József az édesanyjához hasonlóan rendeletekkel kormányzott, nem hívott össze országgyűlést. 

Nem volt kecmec: tíz év alatt hatezer rendelet áradt ki a király dolgozószobájából 

– ez napi kettőt jelent – amelyeket már a mennyiségük miatt is képtelenség volt végrehajtani, de nem csak a mennyiségük miatt.

Takarékossági intézkedései közé tartozott például a koporsós temetés tiltása, ami évszázados hagyományt akart megszüntetni egy tollvonással, de többek között a női divatot is korlátozni próbálta.

Szemben az egyházzal, a rendekkel, de legalább a parasztság mellett

Nem volt megállás. Türelmi rendelete, amely az unitáriusok, reformátusok, evangélikusok és ortodoxok számára szabadabb vallásgyakorlást engedélyezett, ugyan előremutató volt, de közben 

az egyházat teljes egészében az állam eszközének tekintette a hasznosság elve alapján,

 amivel széles néptömegeket hangolt maga ellen – még a pápa is meglátogatta Józsefet, hogy jobb belátásra bírja, de a fordított Canossa-járás sem járt sikerrel.

Hatalmas piros pont Józsefnek, hogy szívén viselte a jobbágyság sorsát:

1784-es jobbágyrendelete megszüntette a röghöz kötést, szabad végrendelkezést biztosított a parasztok számára, megtiltotta a botozást, de még a „jobbágy” megnevezést is eltörölte. 

A „kalapos király” megpróbálta letörni a nemesség ellenállását, korlátozta a magyarországi vármegyék jogait, de óriási hibákat vétett: 

kötelezővé tette a német hivatali nyelv bevezetését, részben feloszlatta a vármegyéket, a Szent Koronát Bécsbe hurcolta (!).

Nem csoda, hogy egy ponton túl a nemesi társadalom szabotálta József rendszerét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem volt gonosz, csak felvilágosultan fanatikus

A történészek nagyrészt egyetértenek abban, hogy a „kalapos király” nem gyűlölte a magyarokat, sem másokat, ellenkezőleg: 

„jót akart”, modernizált, csak éppen „felvilágosult fanatizmusa”, „kompromisszumra képtelen jelleme vezette őt, 

mely az egyszerűségre és racionalitásra törekedett”.

„Sok intézkedése a későbbi polgári átalakulást, modernizációt vetítette előre, azonban a hagyományok és az ősi államberendezkedés figyelmen kívül hagyásával, félresöprésével maga ellen hangolta a társadalom sok csoportját. A valláspolitikája a katolikus klérust, a nyelvrendelet szélesebb rétegeket, a közigazgatási reformok pedig az egész politikai elitet szembeállították vele” – áll egy Józsefről szóló összegzésben.

Neves magyar hívei is voltak, többek között Széchényi Ferenc gróf, Teleki Sámuel vagy a nyelvújító Kazinczy Ferenc, de a többség kihátrált mögüle, 

vagy be sem állt mögé: úgy érezték, József a nemzet vesztére tör – emlékezzünk csak Ányos Pál versére – miközben 

az a fura helyzet állt elő, hogy akarata ellenére II. József hozzájárult a nemzeti érzés megerősödéséhez, 

hiszen a nyelvrendelet elleni tiltakozás fontos motívuma volt a magyar nyelv megújítását, egyenjogúsítását célzó mozgalmaknak. 

József rendszere a 1780-as évek végére kifulladt. A „kalapos” erre háborúskodásba kezdett – ez rendszerint be szokott jönni, ha egy hatalom ingatagnak érzi magát – de a török elleni hadakozás a lehető legrosszabbul sült el: vereségek és hiábavaló kiadások terhelték a hitét vesztett birodalmat, a harctérről hozott járvány pedig magát II. Józsefet is leterítette. Halálos ágyán, 1790-ben a „kalapos király” pár kivétellel az összes rendeletét visszavonta.

*

Nyitókép: II. József, ismeretlen festő nyomán, 1780 körül (részlet)

Felhasznált irodalom:

Fejtő Ferenc: II. József, ford. Osvát Anna; Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 1997

Ifj. Barta János: A kalapos király emlékezete. II. József és Magyarország; Didakt–Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012

https://ujkor.hu/content/ii-jozsef-eletutja

https://rubicon.hu/hu/kalendarium/1765-augusztus-18-ii-jozsef-a-csaszari-tronra-lep

https://www.habsburg.org.hu/cikk/tanulj-otthon-ii-j%C3%B3zsef-jellemz%C3%A9se-1790

https://m.mult-kor.hu/alneven-jarta-be-europat-uralkodasa-elott-ii-jozsef-20250313

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/j-75FD4/jozsef-ii-760BC/

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csakugyanugymintmindig
2026. március 13. 08:30
Ez a meg nem értett zseni nézőpont legalább határos a történelemhamisítással. Az, hogy nem volt koronázott magyar király nem puszta formalitás. Trianon erdélyi előzményei közt előkelő helyen áll a ténykedése.
Válasz erre
0
0
kbs-real
2026. március 13. 08:24
a török elleni hadakozás a lehető legrosszabbul sült el: vereségek és hiábavaló kiadások terhelték a hitét vesztett birodalmat" Ez nem teljesen igaz. Szabácsot mindjárt az elején bevették, és a lugosi vereség után pedig győztek Havasalföldön és visszafoglalták Belgrádot (Nádorfehérvárt). Csak valóban nagyon sokba került, és a nemességet amúgy sem nagyon érdekelte, ha a törökök bennmaradnak a Nyugat-Balkánon.
Válasz erre
0
0
altercat1
2026. március 13. 08:08
Meghamisította a koronát!
Válasz erre
0
0
dryanflowd-
•••
2026. március 13. 07:02 Szerkesztve
A magyar történelem egyik csodabogara... „felvilágosult fanatizmusával” és kompromisszumra való képtelenségével maga ellen hangolta országa lakosságát – a 'kalapos' Mihály, nyikorgó sámliján meg-megállva – köd előtte, Göd utána elemi.hu/wp-content/uploads/2023/11/IMG_20231102_115304.jpg
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!