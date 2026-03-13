Jót akart, de a reálpolitikáról lövése sem volt – 285 éve született II. József, a „kalapos király”

Nem volt gonosz, csak felvilágosultan fanatikus

A történészek nagyrészt egyetértenek abban, hogy a „kalapos király” nem gyűlölte a magyarokat, sem másokat, ellenkezőleg:

„jót akart”, modernizált, csak éppen „felvilágosult fanatizmusa”, „kompromisszumra képtelen jelleme vezette őt,

mely az egyszerűségre és racionalitásra törekedett”.

„Sok intézkedése a későbbi polgári átalakulást, modernizációt vetítette előre, azonban a hagyományok és az ősi államberendezkedés figyelmen kívül hagyásával, félresöprésével maga ellen hangolta a társadalom sok csoportját. A valláspolitikája a katolikus klérust, a nyelvrendelet szélesebb rétegeket, a közigazgatási reformok pedig az egész politikai elitet szembeállították vele” – áll egy Józsefről szóló összegzésben.

Neves magyar hívei is voltak, többek között Széchényi Ferenc gróf, Teleki Sámuel vagy a nyelvújító Kazinczy Ferenc, de a többség kihátrált mögüle,

vagy be sem állt mögé: úgy érezték, József a nemzet vesztére tör – emlékezzünk csak Ányos Pál versére – miközben

az a fura helyzet állt elő, hogy akarata ellenére II. József hozzájárult a nemzeti érzés megerősödéséhez,

hiszen a nyelvrendelet elleni tiltakozás fontos motívuma volt a magyar nyelv megújítását, egyenjogúsítását célzó mozgalmaknak.

József rendszere a 1780-as évek végére kifulladt. A „kalapos” erre háborúskodásba kezdett – ez rendszerint be szokott jönni, ha egy hatalom ingatagnak érzi magát – de a török elleni hadakozás a lehető legrosszabbul sült el: vereségek és hiábavaló kiadások terhelték a hitét vesztett birodalmat, a harctérről hozott járvány pedig magát II. Józsefet is leterítette. Halálos ágyán, 1790-ben a „kalapos király” pár kivétellel az összes rendeletét visszavonta.

*

Nyitókép: II. József, ismeretlen festő nyomán, 1780 körül (részlet)

